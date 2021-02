Mes moments musicaux: Madison Beer partage la bande originale de sa vie

Bière Madison est prête à emmener ses fans dans son monde.

Après avoir remporté le succès en tant que première artiste féminine solo indépendante à entrer dans le Top 20 des classements radiophoniques, la pop star montante a signé avec Epic Records fin 2019 et vient de sortir. Soutien de la vie, son premier album studio. « C’est mon histoire, [an] articulation des deux dernières années de ma vie en 17 chansons et c’est vraiment personnel et diversifié », a-t-elle déclaré à E! News à propos du LP. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire. C’est juste moi et mon histoire et tout ce que j’ai vécu . «

Ne lui demandez pas de choisir un morceau préféré.

«Je pense que ‘Selfish’ est probablement le bébé de l’album et celui qui me tient le plus à cœur», a-t-elle jailli à propos du matériel. «’Effortlessly’ est l’un des morceaux que je suis vraiment ravi d’entendre les gens et ‘Sour Times’. Ils sont tous comme mes enfants, donc je suis vraiment ravi que tout le monde entende tout. «