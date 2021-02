Mes moments musicaux: Isaac Dunbar partage la bande originale de sa vie

2020 était censé être une grande année pour Isaac Dunbar.

Le prodige de la pop – qui a fait des vagues pour la première fois fin 2018 avec « Freshman Year », une chanson qu’il a écrite à seulement 14 ans – ne mettait pas seulement la touche finale à son deuxième EP, les insectes d’Isaac, mais se prépare à entreprendre sa première tournée aux États-Unis et en Europe. Et puis, eh bien, nous n’avons pas à vous dire ce qui s’est passé ensuite.

Le EP est toujours arrivé en avril comme prévu, mais la pandémie a mis ses projets de tournée en suspens pour une durée indéterminée. Avec un calendrier soudainement clair, il a fait ce que la plupart des artistes ont fait pendant ces 12 derniers mois déstabilisants et s’est mis à travailler sur du nouveau matériel. Entrer jumeau maléfique, son troisième EP sorti avant ses 18 ans. (Il atteindra cette étape le 17 mars.)

« J’ai fait la majorité des chansons pendant la quarantaine », a déclaré Isaac à E! Des nouvelles sur la nouvelle collection de morceaux, qui a été abandonnée le 19 février. « C’est juste un mélange de musique pop et de musique expérimentale et de choses dans lesquelles je suis vraiment très en ce moment. Je suis très excité que mes fans l’entendent, et pour que les nouveaux auditeurs le découvrent aussi. «