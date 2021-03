C’est une reconnaissance bien méritée, d’autant plus que son album Dame comme—Pour l’instant — autonomise les femmes du monde entier. «J’ai grandi dans une maison où on ne m’a jamais dit que je ne pouvais pas faire quelque chose parce que j’étais une femme», a expliqué la jeune femme de 29 ans. «Alors, j’ai écrit cette chanson, j’espère, pour donner le pouvoir à d’autres personnes – hommes et femmes – de se dire simplement: ‘Vous ne pouvez pas me mettre dans une boîte, salope.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy