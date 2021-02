CNCO se sent nostalgique.

Le boys band comprenant Joel Pimentel, Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez, et Zabdiel De Jesús a sorti son troisième album studio, Déjà vu, le 5 février. Et comme le titre l’indique, le LP les trouve en train de réinterpréter des classiques de la pop latine comme « Hero », « Tan Enamorados, » Entra en Mi Vida « et plus comme ils le peuvent.

«L’inspiration pour ce projet est venue pendant la pandémie», a déclaré Joel à E! Nouvelles. « Nous avions tellement de temps libre que je pense que presque tout le monde, en fait, a commencé à écouter les vieilles chansons classiques – du moins, nous l’avons fait – et nous avons juste eu l’idée folle de ramener ces chansons et de leur donner une nouvelle vie. »

Comme l’explique Richard, «nous sommes ravis qu’ils découvrent les classiques de notre culture. Ils réintroduisent en quelque sorte des classiques des années 80 et 90, des choses comme ça qui étaient très importantes pour la musique de notre culture. Nous les refondons et les intégrons à notre rythme, et espérons que vous l’apprécierez. «