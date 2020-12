Bad Bunnya eu un sacré an.

Alors que 2020 a été une période de 12 mois plutôt uniforme, la superstar portoricaine est née Benito Martínez Ocasio a vu sa carrière décoller vers de nouveaux sommets stratosphériques. Et nous ne parlons pas seulement de quand il a rejoint Jennifer Lopez et Shakira sur scène lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV en janvier.

En peu de temps, il a sorti trois albums stupéfiants, regardés comme le deuxième (YHLQMDLG) a fait ses débuts au n ° 2 aux États-Unis Panneau d’affichage 200 en tant que meilleur album entièrement espagnol jamais enregistré, a honoré la couverture de Playboyle numéro de juillet en tant que premier homme autre que le fondateur Hugh Heffner pour ce faire, a décroché neuf nominations aux Latin Grammy (en remportant une) et deux aux Grammys de l’année prochaine, et a été nommé artiste le plus écouté de l’année par Spotify à travers le monde.

Et les distinctions vont probablement continuer à affluer maintenant que son troisième album, El Último Tour del Mundo, est dans le monde. Laissé à l’improviste le 27 novembre, le LP marque un départ pour le chanteur. «C’est mon nouveau bébé», a-t-il dit à E! Nouvelles. « J’ai travaillé dessus pendant la quarantaine. C’est un album différent des autres. Ce nouvel album a plus de sentiments et parfois de tristesse, mais il a beaucoup de moi. »

À tel point que l’artiste généralement heureux de collaborer s’est limité à travailler avec seulement trois invités –Rosalía, Abra et Jhay Cortez-cette fois-ci. «Les autres ne sont que moi», expliqua-t-il. « C’est vraiment l’album de Benito. C’est un album personnel. »