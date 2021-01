Alex Newell passe un moment.

Cela fait une décennie que le public a été présenté pour la première fois à l’interprète de la centrale alors qu’il participait à la première saison d’Oxygen’s Le projet Glee, à la recherche d’un arc de guest-star convoité sur le hit Fox Joie. Il n’a pas gagné, mais s’est avéré si impressionnant qu’il a décroché le rôle de Wade « Unique » Adams de toute façon, devenant finalement une série régulière.

Depuis lors, Alex s’est taillé une carrière impressionnante qui l’a emmené dans le studio d’enregistrement, avec un EP et une poignée de singles autonomes à son nom, à Broadway, avec un rôle dans la reprise de 2017 de Une fois sur cette île, et de retour à la télévision, où il partage actuellement la charmante comédie musicale de NBC Liste de lecture extraordinaire de Zoey, maintenant dans sa deuxième saison.

En fait, c’est le travail d’Alex en tant que Mo, DJ genderfluid et voisin d’à côté du personnage titulaire, qui lui a valu d’être nommé meilleur second rôle dans une série comique aux 2021 Critics ‘Choice Television Awards, qui se déroulent le 7 mars. » Colorez-moi mort », a écrit Alex sur Instagram après avoir appris leur nomination, « choqué .. et vraiment honoré d’être même pensé et nominé !!!! »