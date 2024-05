Mes membres ont été amputés après une septicémie, déclare le député Craig Mackinlay

il y a 4 heures Par Helen Catt, Isabella Allen et Kate Whannel ,nouvelles de la BBC

« Vos jambes et vos bras sont morts » : Craig Mackinlay parle de la perte d’un membre due à une septicémie

Le député conservateur Craig Mackinlay doit revenir au Parlement pour la première fois après avoir subi un épisode de septicémie potentiellement mortel qui a conduit à l’amputation de ses mains et de ses pieds.

Le député de South Thanet a rappelé le choc du réveil d’un coma provoqué pour constater que ses membres étaient devenus complètement noirs.

Il dit qu’ils étaient « comme du plastique… on pourrait presque les frapper… ils étaient noirs, desséchants, serrés ».

« Ils ont réussi à sauver au-dessus des coudes et au-dessus des genoux », a-t-il ajouté.

« Alors tu pourrais dire que j’ai de la chance. »

S’adressant à la BBC, il a déclaré qu’il souhaitait désormais être connu comme le premier « député bionique », après avoir reçu des prothèses de jambes et de mains.

« Un bleu très étrange »

C’était le 27 septembre, lorsque M. Mackinlay, 57 ans, a commencé à se sentir mal. Il n’y a pas beaucoup réfléchi, a passé un test Covid (qui s’est révélé négatif) et s’est couché tôt.

Pendant la nuit, il a été gravement malade, mais il ne pensait toujours pas que ce soit grave.

Cependant, à mesure que la nuit avançait, sa femme Kati, pharmacienne, a commencé à s’inquiéter et a testé sa tension artérielle et sa température.

Le matin, elle a remarqué que ses bras étaient froids et qu’elle ne pouvait pas sentir son pouls. Après avoir appelé une ambulance, M. Mackinlay a été admis à l’hôpital.

En une demi-heure, il était devenu ce qu’il appelle « un bleu très étrange ». « Tout mon corps, de haut en bas, mes oreilles, tout est bleu », dit-il.

Il avait été en état de choc septique. Le député a été plongé dans un coma provoqué qui durera 16 jours.

On a dit à sa femme qu’elle devait se préparer au pire, le personnel décrivant son mari comme « l’une des personnes les plus malades qu’ils aient jamais vues ». Ses chances de survie s’élevaient à seulement 5 %.

Craig Mackinlay M. Mackinlay avec sa famille à l’hôpital

Sur l’insistance de son épouse, M. Mackinlay a été transporté de son hôpital local de Medway, dans le Kent, à St Thomas, au centre de Londres, juste en face de son lieu de travail, le Parlement.

Il ne se souvient pas grand-chose de cela, mais ce dont il se souvient, ce sont les rêves étranges qu’il pense avoir été provoqués par la morphine.

Lorsqu’il reprit ses esprits, la sombre réalité s’installa.

Au réveil, il se souvient avoir entendu des discussions sur ses bras et ses jambes. « À ce moment-là, ils étaient devenus noirs… on pourrait presque les frapper », dit-il, les comparant au plastique d’un téléphone portable.

Il dit qu’il n’a pas été surpris lorsqu’on lui a dit qu’ils pourraient devoir être amputés.

« Je n’ai pas de diplôme en médecine mais je sais à quoi ressemblent les choses mortes. J’étais étonnamment stoïque à ce sujet… Je ne sais pas pourquoi je l’étais. C’était peut-être à cause des différents cocktails de drogues que je prenais. »

« Un Noël sombre »

L’opération – pour les quatre amputations – a eu lieu le 1er décembre. Il se souvient de s’être réveillé après les procédures en se sentant étrangement alerte.

Tellement alerte qu’il se demanda si les amputations avaient réellement eu lieu. « Mais je me suis réveillé et j’ai baissé les yeux et vous réalisez évidemment qu’ils l’avaient fait. »

Noël était « sombre », passé avec sa famille, dont sa fille Olivia, âgée de quatre ans. « Elle s’y est adaptée très facilement », explique M. Mackinlay.

« Franchement, probablement mieux que n’importe qui d’autre. Je pense que les enfants sont tout simplement remarquablement adaptables. »

Craig Mackinlay Olivia, la fille de Craig Mackinlay, avec la nouvelle jambe de son père

Olivia a dû s’adapter aux nouvelles jambes prothétiques de son père – celle qu’il a surnommée Albert, d’après le mannequin utilisé par les prisonniers des camps de guerre dans le film des années 1950, Albert RN.

Apprendre à marcher avec ses prothèses a pris du temps.

Il a d’abord dû reconstruire les muscles qui avaient dépéri.

« Mes jambes n’ont jamais été aussi grosses. Je dis toujours que j’ai des cuisses de poulet, mais maintenant ce sont des cuisses de moineau.

« Il n’y avait aucun muscle sur eux, c’était assez horrible. Vous avez soulevé votre jambe et vous pouvez voir un os et une sorte de pendaison. »

Une fois ses jambes prothétiques fixées, il a progressivement réappris à marcher.

« Après un temps très court, vous pensez ‘Je peux le faire’. »

Le 28 février, cinq mois après s’être senti malade, il a pu faire ses 20 premiers pas sans aide.

Inévitablement, les progrès se faisaient par étapes. Il a eu des ampoules douloureuses dans les zones où sa peau était fragilisée et a dû s’arrêter un moment. « C’était très frustrant. Pour moi, marcher était un signe de réussite », dit-il.

Craig Mackinlay M. Mackinlay a séjourné à l’hôpital St Thomas, juste en face du Parlement

Qu’est-ce que la septicémie ?

La septicémie est une maladie rare mais grave qui se développe lorsque le système immunitaire de l’organisme réagit de manière excessive à une infection et commence à attaquer ses propres tissus et organes.

Symptômes peut inclure essoufflement sévère et troubles de l’élocution.

Si la septicémie n’est pas traitée tôt, elle peut se transformer en choc septique et entraîner une défaillance des organes.

M. Mackinlay affirme que la perte de ses mains a été la chose la plus difficile à gérer.

« Vous ne réalisez pas tout ce que vous faites avec vos mains… utilisez votre téléphone, tenez la main de votre enfant, touchez votre femme, faites le jardin. »

Il dit que ses mains prothétiques sont « incroyables… mais ce ne sera plus jamais tout à fait pareil.

« Alors oui, les mains sont une vraie perte. »

Comme ses nouvelles jambes, ses mains ont été fournies à l’origine par le NHS, mais il est depuis sorti du NHS pour obtenir de nouvelles mains, comparant les mains prothétiques originales qui lui ont été données à « quelque chose qui sort de l’époque médiévale ».

« Ce ne sont que des objets contondants. Je les ai regardés et je me suis dit : « Eh bien, je ne sais pas à quoi ils servent, au-delà du bris de vitres et des bagarres dans les pubs ». »

« Le député bionique »

En plus de lui avoir fait perdre ses mains et ses pieds, la septicémie a provoqué des cicatrices sur les gencives de M. Mackinlay, laissant ses dents de devant desserrées, ainsi que sur son visage.

« J’essaie de faire pousser une barbiche pour la couvrir », dit-il. Bien que son attitude soit largement positive, M. Mackinlay admet avoir eu des « moments de dépression ».

« Vous en recevez un petit chaque matin parce que vous êtes au pays des hochements de tête en train de faire un beau rêve, puis vous vous réveillez et c’est ‘Je n’ai pas de mains’.

« C’est ce que l’on réalise chaque matin.

« C’est très facile à dire – et j’essaie de m’y tenir – cela ne sert à rien de gémir et de se plaindre ou de se déprimer sur les choses que vous ne pouvez pas faire.

« Il faut être joyeux et positif quant aux choses que l’on peut faire et je découvre chaque jour quelque chose de nouveau que je peux faire.

Kati Mackinlay : Je savais que Craig « m’entendait » à l’hôpital

« Rien de tout cela ne serait possible sans ma femme… Je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans elle.

« Nous [MPs] je passe probablement trop de temps à Westminster, loin de nos familles, à courir après ceci, cela et l’autre.

« Vous réalisez maintenant que les choses importantes sont la famille, les amis, les enfants. »

M. Mackinlay a déclaré qu’à son retour au travail, il ferait campagne pour s’assurer que « les services de santé reconnaissent le sepsis dès que possible ».

Il a déclaré : « Cela n’aurait rien fait pour moi, le mien était inhabituel.

« Mais pour beaucoup de gens, il faut reconnaître que quelque chose ne va vraiment pas.

« Un large spectre d’antibiotiques pourrait vous empêcher de perdre des membres. »

Un porte-parole du NHS a déclaré qu’il fournissait un « ensemble complet » de soins et de soutien aux personnes ayant perdu un membre, y compris une gamme de prothèses.

« Mais il reste encore beaucoup à faire », a déclaré le porte-parole.

« Toutes les fiducies devraient garantir que les patients sont correctement dépistés et reçoivent des antibiotiques dans l’heure suivant un diagnostic de sepsis, et bien que les retards liés à des dommages graves soient relativement rares, les fiducies doivent avoir des plans complets sur la façon dont elles réagiront et tireront des leçons de la sécurité des patients. incidents. »

Avant d’entrer au Parlement, M. Mackinlay travaillait comme comptable agréé. Initialement membre du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni pro-Brexit, il a été élu député conservateur de South Thanet en 2015.

Malgré ce qu’il a vécu, M. Mackinlay envisage toujours de se présenter aux prochaines élections dans sa circonscription du Kent, qui doit être rebaptisée Thanet East.

Il dit également vouloir devenir le « député bionique ».