Mes jeunes fils sont traumatisés après que RHINOS ait détruit notre voiture alors qu’ils se recroquevillaient à l’intérieur d’un parc safari… nous étions terrifiés

DEUX jeunes garçons ont été traumatisés après que deux rhinocéros excités aient brisé la voiture de leur mère alors qu’ils se recroquevillaient à l’intérieur lors d’un voyage dans un parc safari.

Stacey Gormley, 32 ans, profitait d’une journée avec ses fils au West Midlands Safari Park lundi lorsque deux rhinocéros ont chargé la voiture.

Une mère et ses fils, 1 et 7 ans, ont été traumatisés après que deux rhinocéros aient attaqué leur voiture lors d’une journée dans un parc safari 1 crédit

La voiture de Stacey Gormley a été radiée 1 crédit

La mère a déclaré que la femelle rhinocéros était en saison et qu’elle était poursuivie par un rhinocéros mâle lorsqu’ils sont entrés en collision avec sa Nissan noire. 1 crédit

Buddy, sept ans, et Boden, un an, profitaient de l’enclos des animaux sauvages lorsqu’un rhinocéros femelle de 1,6 tonne était poursuivi par un rhinocéros mâle excité essayant de devenir fringant.

Les deux énormes bêtes sont alors entrées en collision avec la Nissan noire de Stacey.

La femme a enfoncé sa corne et son corps dans le capot de la voiture tandis que l’homme a fait reculer le véhicule de plusieurs pieds.

Un garde forestier dans une jeep a tenté de détourner les rhinocéros, mais il était trop tard car ils ont endommagé le capot de Stacey, endommagé un phare, arraché le pare-chocs et laissé des marques de klaxon.

Stacey, de Warndon, Worcester, a déclaré que la voiture était radiée et qu’elle avait dû faire une réclamation auprès de sa compagnie d’assurance.

“Deux rhinocéros étaient pourchassés par une jeep de safari et ils couraient sur les pistes”, a déclaré la mère.

“J’ai juste pensé, ils arrivent, ils arrivent, ça m’a rendu malade à ce moment-là.

“J’ai désespérément essayé de mettre la voiture en marche arrière pour m’écarter de leur chemin, mais ils se sont dirigés vers nous si vite. C’était terrifiant.

“C’était comme une scène de Jurassic Park. Les roues patinaient mais je n’ai pas pu m’écarter à temps.

“Le premier rhinocéros a heurté la voiture et j’ai des marques de klaxon sur ma voiture et le second a dérapé dans ma voiture.

“Mon fils de sept ans était sur le siège avant, il a donc tout vu et en a été très secoué.

“C’est traumatisant, ça joue sur la tête des plus petits.

“Heureusement, nous allons bien. Je n’ai pas pu dormir, je n’arrête pas de penser ‘et si’ parce que ça aurait pu être bien pire.”

Les patrons du parc safari ont offert à Stacey et à sa famille quatre billets gratuits, mais la mère a dit que si elle devait reprendre ses enfants, elle se sentirait nerveuse.

“Le rhinocéros femelle était en saison, c’est pourquoi le rhinocéros mâle la poursuivait”, a ajouté Stacey.

“Le parc safari ne revendique pas la responsabilité, ce qui est assez juste, mais la jeep poursuivait les rhinocéros.

“Faut-il laisser un rhinocéros en saison dans un parc safari familial ?

“Mon fils de sept ans n’arrête pas d’en parler et de raconter ce qui s’est passé, ils nous ont donné quatre billets gratuits, mais je ne pense pas qu’il voudra y retourner de si tôt.

“Si nous devions y retourner, je me sentirais assez nerveux mais je sais à quelle heure les rhinocéros sortent, donc j’aimerais les éviter.

“Ce n’était pas une très belle chose à vivre.

“C’était le dernier jour des vacances, alors j’ai pensé que je les emmènerais au parc safari, on y va pas mal, on y va cinq ou six fois par an.

“C’est dommage car c’est une belle journée.

“Mes petits garçons adorent les animaux et c’est assez difficile d’occuper un enfant d’un an et un enfant de sept ans.”

Un porte-parole du parc a déclaré: “Dans le cadre de l’expérience du safari au volant, beaucoup de nos animaux peuvent se déplacer librement entre les véhicules, y compris notre troupeau de rhinocéros blancs.

“Les gardiens des véhicules de patrouille sont toujours à proximité, pour surveiller tous les mouvements d’animaux et de véhicules pour la sécurité de nos invités.

“Nous déclarons que les clients conduisent leur propre véhicule à leurs risques et périls et ces conditions générales doivent être acceptées au moment de la réservation des billets.

“Nous proposons des visites guidées en minibus pour les personnes qui ne souhaitent pas participer au safari dans leur propre véhicule.

“Le 5 septembre, une de nos femelles rhinocéros est entrée en collision avec un véhicule dans la réserve africaine.

“Pendant l’incident, notre équipe de gardiens formés dans des véhicules de patrouille a tenté de guider les rhinocéros, mais n’a malheureusement pas pu empêcher le rhinocéros d’entrer en contact avec la voiture.

“Les invités ont signalé qu’il n’y avait pas eu de blessés, ce qui est toujours notre principale priorité, et après cela, ils ont poursuivi leur expérience de safari au volant.”