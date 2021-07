Mes hanches sont trop grosses, mes cuisses trop épaisses : la petite amie d’Arjun Rampal, Gabriella Demetriades, se souvient avoir été humiliée à l’époque du mannequinat | Nouvelles des gens

New Delhi : Gabriella Demetriades, l’amoureuse de l’acteur Arjun Rampal, est une fervente utilisatrice des réseaux sociaux. Ainsi, lorsqu’elle a décidé de lancer une session Ask Me Anything (AMA) sur Instagram, de nombreux fans ont posé leurs questions.

Une de ces questions était, « Avez-vous déjà eu des problèmes avec votre confiance / votre image corporelle ? Des conseils ? » Gabriella a répondu en disant, « Oui, malheureusement, l’industrie de la mode n’était pas aussi diversifiée qu’aujourd’hui. On me disait tout le temps que je ne suis pas assez grand, mes hanches sont trop grosses, mes cuisses trop épaisses, en gros tout ce qu’elles n’aimaient pas. Il m’a fallu beaucoup de temps pour ne pas mettre ma valeur sur ces choses. »

Une autre question intéressante posée par un suiveur était « Puis-je adopter votre fils », à quoi elle a répondu avec une photo du petit garçon Arik et a écrit : « Non… je suis un peu obsédé ».

Elle a répondu à de nombreuses questions sur sa routine de soins de la peau et des cheveux, la perte de graisse pendant la grossesse et bien d’autres choses du même genre. De plus, elle a posté un collage de ses photos préférées avec le beau Arjun Rampal.

En juillet 2018, Arjun et Gabriella ont eu la chance d’avoir un petit garçon Arik.

Gabriella a été vue dans la sortie de 2014 Sonali Cable et a été vue dans une apparition dans le film Telugu de 2016, Oopiri. Elle a son propre label de design Deme By Gabriella et plusieurs B-Towners portent sa collection.

Arjun Rampal était auparavant marié au mannequin Mehr Jessia, cependant, les deux ont annoncé leur séparation en mai 2018. Le couple a décidé mutuellement de se séparer mais de continuer à rester amis. Arjun et Mehr ont deux filles Mahikaa et Myra.