Mes garçons vont grandir sans connaître leur père, déclare la star de A Place in the Sun, Jonnie Irwin, alors qu’il lui reste “6 mois à vivre”

Le présentateur de télévision Jonnie Irwin a déclaré aux fans que ses fils grandiraient sans connaître leur père – après avoir révélé qu’il avait un cancer en phase terminale.

Le père de trois enfants, 48 ​​ans, mieux connu pour avoir animé A Place In The Sun, a expliqué hier soir qu’il lui restait six mois à vivre lors du premier diagnostic.

Il a dit à Hello!: “Je veux créer des souvenirs et capturer ces moments avec ma famille parce que la réalité est que mes garçons vont grandir sans connaître leur père et cela me brise le cœur.”

La star de Channel 4 et sa femme Jessica partagent un fils de trois ans, Rex, et des jumeaux de deux ans, Rafa et Cormac.

Jonnie a expliqué qu’il avait initialement reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2020 et qu’il lui restait six mois à vivre.

Maintenant, il dit : « Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j’essaie de rester positif et mon attitude est que je vis avec le cancer, je n’en meurs pas.

Jonnie a d’abord gardé la nouvelle secrète, mais a expliqué qu’il avait décidé de s’exprimer après qu’elle soit devenue comme un “singe sur le dos”.

Il a ajouté : « Un jour, ça va me rattraper, mais je fais tout ce que je peux pour tenir ce jour off le plus longtemps possible.

“Je le dois à Jess et à nos garçons. Certaines personnes dans ma position ont des listes de choses à faire, mais je veux juste que nous fassions tout ce que nous pouvons en tant que famille.”

En plus de présenter A Place in the Sun – Home Or Away pendant plus de 200 épisodes, Jonnie anime une gamme d’émissions de déménagement.

Il a également travaillé sur les programmes Escape To the Country et To Buy Or Not To Buy Dream Lives For Sale de la BBC.

Ses co-stars et amis de la télévision rendent hommage à Jonnie depuis son annonce choc.





La co-vedette de Place in the Sun, Jasmine Harman, a écrit aujourd’hui: «Les mots ne peuvent pas résoudre grand-chose, mais quels beaux mots de soutien vous avez eu ici Jonnie.

« Je sais que tu le sais déjà, mais je suis là pour toi mon cher ami, et Jess et les garçons. Alors, tellement courageux.

Danni Menzies a qualifié Jonnie d ‘”incroyablement courageuse” ajoutant: “Une véritable inspiration pour nous tous de chérir tous les moments que nous pouvons avec les gens que nous aimons.”

Tandis que Lucy Alexander de Homes Under The Hammer a ajouté sur son récent post Instagram : « Jonnie. Je reçois tellement de joie de vous regarder, vous et vos garçons, ici.

“Vous êtes un présentateur de Flippin amazeballs et j’envoie tellement d’amour et de force.”

