Mes gadgets de rentrée préférés à moins de 100 $ sur Amazon

L’été tire à sa fin et il est temps de retourner à l’école. Mais cela peut être quelque chose que vous attendez avec impatience plutôt que de redouter, avec une gamme de gadgets technologiques sympas à votre disposition pour rendre votre vie d’étude un peu meilleure. Toutes ces trouvailles économiques coûtent moins de 100 $ et j’ai personnellement testé et vérifié tous ces articles pour m’assurer qu’ils valent votre argent durement gagné.



Samsers Lorsque l’inspiration vous vient, mais que votre ordinateur portable n’est pas à portée de main, sortez ce clavier Bluetooth pliable. Il est compatible avec iOS, Android et PC, et seulement légèrement plus large qu’un téléphone comme le Galaxy S22 Ultra, il est donc super portable. Ce clavier est naturel à taper et n’a qu’un peu moins d’une taille QWERTY complète, il est donc naturel de taper sans trop d’effort. Il est également livré avec un support séparé pour téléphone ou tablette afin que vous puissiez garder votre appareil droit tout en tapant. La batterie rechargeable dure 48 heures.

iSwift Ce bureau portable six en un se transforme de bloc-notes en support de tablette ou d’ordinateur portable avec trois dispositions différentes. Mais cela ne s’arrête pas là, il se transforme également en un mini bureau debout ou un bureau sur les genoux que vous pouvez utiliser lorsque vous travaillez depuis le lit (ou le canapé). Il peut supporter jusqu’à 44 livres, il sera donc certainement assez solide pour même vos articles techniques les plus lourds ou une grosse pile de livres. Il y a des aimants intégrés pour que chaque configuration se verrouille solidement en place, ainsi qu’une pochette de transport. Bien sûr, ce n’est pas très bon marché à 90 $, mais cela en vaut la peine pour la rapidité et la facilité avec lesquelles il transforme presque n’importe quelle surface en bureau.

Samsung À présent, vous savez que vous devriez vraiment sauvegarder vos données, donc un disque dur externe est indispensable pour quiconque possède des fichiers numériques. Le SSD portable Samsung T7 Touch dispose d’un scanner d’empreintes digitales intégré pour l’authentification, afin qu’aucun regard indiscret ne puisse voir vos fichiers. Cette version est d’une capacité de 500 Go mais il existe des versions 1 To pour un peu plus. Il est pratique en raison de sa taille, de sa flexibilité (fonctionne sur PC, Mac et Android) et prend en charge l’USB 3.2 pour des transferts de données rapides.

Rocketbook Ne manquez plus jamais de papier avec le carnet réutilisable Rocketbook Core et le stylo Pilot. Écrivez à votre guise, puis ouvrez l’application compagnon Rocketbook sur votre téléphone. Prenez la page avec l’appareil photo de votre appareil, puis envoyez-la par e-mail ou téléchargez-la sur Google Drive, Evernote, Dropbox, Slack, One Note et plus encore pour protéger vos notes. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à passer du cours de calcul au cours d’histoire, essuyez simplement l’encre avec un peu d’eau sur le chiffon doux inclus. Attendez que les pages sèchent et vous pourrez réutiliser le carnet encore et encore.

Plus En parlant de papier, parfois, il n’y a tout simplement pas moyen de contourner la vraie affaire. Vous pouvez toujours être un peu plus soucieux de l’environnement avec cette agrafeuse sans agrafe pour sécuriser toutes vos pages importantes ensemble. Je n’avais aucune idée que cela existait jusqu’à il y a quelques semaines et cela change honnêtement la donne. Plus besoin de chercher des agrafes, ramassez simplement vos pages et cet appareil perce un petit trou pour les lier ensemble.

Gouvernante Il existe de nombreuses lampes intelligentes sur Amazon, mais la raison pour laquelle j’ai choisi cette version de Govee est qu’elle comporte 16 millions de couleurs, des commandes de boutons en haut et une prise en charge des applications. Vous pouvez choisir parmi une gamme incroyable de styles d’éclairage pour que la lumière ressemble à une lampe à lave rétro, ou vous réveiller avec un effet de lever de soleil pour vous détendre dans votre journée. Il est également livré avec des températures de couleur réglables pour la lumière blanche, ce qui est idéal si vous voulez qu’il vous tienne compagnie du jour au soir. Il y a aussi un microphone intégré pour synchroniser les effets lumineux de la musique jouée à proximité, et il offre la prise en charge de la commande vocale Alexa et Google Assistant.

Onanoff Une liste de retour à l’école ne serait pas complète sans écouteurs, mais ceux-ci sont spécifiquement destinés aux enfants. Les écouteurs Buddyphones Cosmos Plus sont disponibles dans une gamme de couleurs et de designs, mais plus important encore, ils limitent le volume, avec trois niveaux différents à 75, 85 et 94 dB afin de pouvoir passer entre différents groupes d’âge, des tout-petits aux adolescents. Ils ont également une suppression active du bruit comme des écouteurs plus chers destinés aux adultes. La batterie dure 24 heures sur une charge et vous pouvez les utiliser sans aucune alimentation dans les écouteurs. La qualité sonore est étonnamment bonne pour le prix et la suppression du bruit est vraiment bonne pour l’argent. Bien sûr, ils ne remplaceront pas vos Sony XM5 ou AirPods Max, mais ils grandiront avec vos enfants, des tout-petits à l’adolescence, avec un étui de transport rigide, un câble audio et un micro à perche amovible.