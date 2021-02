Onyinye Igwe

Les femmes sont toujours régulièrement exclues de l’héritage de leurs parents dans certaines parties du sud-est du Nigéria, malgré une décision de la Cour suprême déclarant que c’est discriminatoire.

Après qu’Onyinye Igwe a perdu son père il y a deux ans, la vie est devenue financièrement difficile pour elle, même s’il était un homme relativement riche, laissant derrière lui des maisons, des terres et de l’argent à la banque.

Son père, comme la plupart des hommes de ce pays conservateur qui sont superstitieux à propos de la rédaction d’un testament, est décédé intestat et le devoir de partager sa succession incombait donc à ses enfants.

En dépit d’être la première enfant, Mme Igwe, 29 ans, et ses cinq autres sœurs n’ont rien reçu – tout est allé aux trois hommes de la famille, comme c’est la coutume chez les Igbo.

« Les hommes [her brothers] a réclamé tout ce que notre père avait.

« Ils nous ont dit [women] que nous allons nous marier dans la maison d’une autre personne pour ne pas avoir à hériter de quoi que ce soit de notre père. Parce que c’est la tradition, nous ne nous sommes pas battus avec eux », a-t-elle déclaré à la BBC.

En conséquence, elle n’avait plus les moyens d’aller à l’université et dirige maintenant une petite entreprise vendant des nouilles cuites dans la ville d’Abagana, dans le sud-est de l’État d’Anambra.

« Ici, les hommes prennent tout »

Non loin de chez elle, j’ai rencontré Evelyn Onyenokwalu, la première enfant d’une famille de quatre personnes.

À la mort de son père, son frère unique – le dernier enfant de la famille – a hérité de tout le domaine du père, y compris la maison familiale.

« Tant de gens se sont impliqués avant que mon frère ne me donne une chambre [in the family house] et il a dit que je ne devrais pas verrouiller la porte.

«Il fut un temps où j’ai été fauché parce que mon frère avait loué certaines chambres et ne m’en avait pas donné de part», a-t-elle déclaré.

Son frère, Oscar Nonso, un musicien qui dirige maintenant une entreprise de volaille dans l’enceinte dont il a hérité, a déclaré qu’il n’avait rien fait de mal et avait seulement suivi la tradition de son peuple.

Oscar Nonso a largement reconstruit cette maison qu’il a héritée de son père alors que sa sœur n’a rien eu

« Ici, les hommes prennent tout, ils donnent à leurs femmes ce qu’ils veulent », a-t-il dit.

« Ce combat pour l’héritage dans la maison de ton père, c’est comme se battre pour [a] double portion, parce que quand tu [women] obtenez de la maison de votre père, certainement vous obtiendrez de la maison de votre mari », dit-il.

‘Vous dites que les filles n’appartiennent pas’

La constitution nigériane interdit une telle discrimination fondée sur le sexe, mais de nombreux Igbo restent fidèles à leurs traditions.

Dans la plupart des familles, les biens laissés par les pères sont répartis entre les enfants de sexe masculin – la part de chaque personne est déterminée par l’âge, de sorte que les frères et sœurs plus âgés ont tendance à obtenir plus – et les femmes sont exclues. Dans certains cas, où les actions sont données aux femmes, elles sont limitées aux biens appartenant à leur mère et ne peuvent hériter des terres et des maisons.

De nombreux Igbos pensent que les terres familiales ancestrales ne devraient pas être héritées par les femmes, car elles sont censées quitter la communauté lorsqu’elles se marieront, tandis que les hommes restent pour perpétuer le patrimoine familial. Il y a aussi la crainte que les maris accèdent à la terre d’une famille par le mariage si les femmes sont autorisées à posséder des terres.

Les maisons familiales sont considérées comme l’héritage exclusif des enfants de sexe masculin par ordre d’ancienneté – cela vient d’une époque où un homme Igbo vivait séparément de ses femmes et de ses enfants dans le même complexe dans une maison appelée obi. À sa mort, l’obi contiendrait des objets religieux transmis au premier enfant de sexe masculin. Lorsqu’il n’y avait pas d’enfants de sexe masculin, il était transmis à d’autres membres masculins de la famille élargie, mais pas à la femme ou aux filles de l’homme.

Mais toutes les femmes ne supportent pas cette tradition.

Carte: Nigéria

Une affaire historique qui a duré plus de 20 ans a été résolue en 2014 en faveur d’une femme qui a poursuivi sa famille en justice pour l’avoir déshéritée.

La Cour suprême du Nigéria a jugé qu’il était discriminatoire d’exclure les filles, «quelles que soient les circonstances de leur naissance», du partage de la succession des parents et que la coutume Igbo, qui était contraire à la constitution, était donc illégale.

Mais peu de choses ont changé malgré cette décision.

Egodi Igwe a traité des centaines de cas impliquant des femmes déshéritées

Egodi Igwe (aucun parent d’Onyinye Igwe) du Women Aid Collective (Wacol), une ONG qui fournit une représentation juridique gratuite aux femmes qui choisissent de contester la déshéritage devant les tribunaux, a déclaré que son organisation recevait des centaines de cas chaque année..

«Les normes culturelles et les inhibitions culturelles qui permettent ces pratiques néfastes sont encore bien vivantes dans les communautés.

«Si vous dites à une fille qu’elle ne peut pas partager la succession de ses parents, cela signifie que vous lui dites qu’elle n’a pas sa place ici», dit-elle.

‘Les femmes doivent prendre les décisions’

Les femmes déshéritées ont la possibilité de saisir les tribunaux, mais la procédure judiciaire coûteuse peut durer des décennies et créer des divisions familiales, de sorte qu’elles approchent les chefs locaux – qui sont généralement des hommes – et leurs proches pour demander réparation, ce qu’elles obtiennent rarement.

« Il est très difficile que le changement se produise dans ce contexte tant que les hommes dominent dans ces sphères politiques », a déclaré Egodi Igwe.

« S’il doit y avoir un changement, les femmes doivent faire partie des organes de décision », a-t-elle déclaré.

Mettre fin à cette pratique nécessiterait l’aide des rois influents de la région, qui peuvent abolir la tradition, mais la plupart d’entre eux disent que c’est une coutume qui ne peut pas être changée.

Igwe Chiwendu Onuoha, le dirigeant traditionnel d’Eke dans l’État d’Enugu, pense qu’il n’est pas discriminatoire de déshériter les femmes.

«Les hommes sont les gardiens de la terre et de la culture», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les terres communales n’étaient généralement accordées qu’aux membres masculins de sa communauté.

«Ce sont ces hommes qui prennent soin des communautés. Quand il y a [a] combat, ce sont eux qui combattent, s’il y a un différend sur la culture, ce sont les hommes qui le font.

« Culturellement, ce n’est pas discriminatoire. C’est la coutume de la communauté, je n’y vois aucune discrimination », a-t-il déclaré.

« Les hommes et les femmes sont créés égaux »

Bien que la pratique reste répandue dans la région, certaines communautés l’ont abolie.

Igwe Godwin Ecko est l’un des rares rois à avoir mis fin à la coutume dans son royaume, également à Enugu.

Igwe Godwin Ecko est l’un des rares rois Igbo à avoir des femmes dans son conseil des chefs

« Nous croyons que les hommes et les femmes sont créés égaux, alors les nier [women] certaines choses ne vont pas.

«Dans ma communauté, les femmes peuvent hériter de choses, même de la terre. Nous n’autorisons même pas les familles élargies à récupérer les propriétés des femmes qui n’ont pas de fils», a-t-il déclaré.

Ce ne fut pas le cas jusqu’à ce qu’il devienne roi en 1993 et ​​insiste sur des changements à la surprise de beaucoup.

«Les gens ont dit que j’allais avoir des ennuis pour avoir changé la tradition, mais rien ne s’est passé», a-t-il déclaré.

‘Je ne peux pas me quereller avec mes frères’

Les militants disent que ne pas avoir le droit d’hériter n’est qu’une façon dont la culture est utilisée pour discriminer les femmes, comme se raser la tête d’une veuve, les mutilations génitales féminines ou ne pas laisser les femmes posséder des terres communales.

La terre et les maisons sont des sources potentielles de capital et en excluant les femmes, le cycle de désavantage économique qui existe depuis des siècles se perpétue, disent-ils.

La plupart des maisons familiales ne peuvent être héritées que par des enfants de sexe masculin

Outre la loi, les experts estiment que les hommes, en particulier les pères, ont un rôle important à jouer dans le changement du système.

«Avec tout le conflit familial en cours avec la déshéritage des filles, je pense que les hommes devraient commencer à réfléchir à la manière de s’assurer que leur famille ne tombe pas dans ce genre de situation à leur mort», a déclaré Egodi Igwe.

Elle pense que la solution réside dans la rédaction de testaments par les parents, ou comme cela est acceptable dans la culture Igbo, [fathers] faire savoir à leurs proches comment ils veulent que leurs biens soient partagés à leur décès.

C’est un point sur lequel Onyinye Igwe est d’accord.

Elle a dit qu’elle n’avait aucune mauvaise volonté envers ses frères et qu’elle n’avait pas l’intention d’aller en justice pour contester l’héritage.

«Si mon père partageait sa propriété, je ne pense pas que les choses seraient comme ça.

«Je ne peux pas me quereller avec mes frères, ils sont toujours mon sang», a-t-elle déclaré.