Mes étudiants m’ont demandé si j’étais « l’équipe israélienne » ou « l’équipe palestinienne ». Voici ce que j’ai dit. – Battement de craie

C’est à la première personne que Chalkbeat présente des essais personnels rédigés par des éducateurs, des étudiants, des parents et d’autres personnes qui réfléchissent et écrivent sur l’éducation publique.

Au cours des dernières années, les professeurs d’études sociales ont trouvé particulièrement difficile de trouver des moyens impartiaux, éducatifs et sans danger de couvrir une myriade d’événements d’actualité – de la pandémie de COVID au meurtre de George Floyd en passant par l’insurrection du 6 janvier.

De tels événements suscitent souvent des réactions passionnées selon leur position politique et idéologique. Ajoutez à cela les médias sociaux – avec leurs images en temps réel, leurs infographies flashy et leurs prises de vue sans fin – et il est difficile pour presque tout le monde de traiter ce qui se passe de manière informée, réfléchie et tenant compte des traumatismes.

Sari Beth Rosenberg (Photo de courtoisie)

Il est déjà difficile d’aborder ces sujets en classe, en particulier dans les États où programme d’études et interdictions de livres, les enseignants doivent désormais faire face à un nouvel événement d’actualité : la guerre Israël-Hamas. Le conflit entre Israéliens et Palestiniens dure depuis plus de trois quarts de siècle, mais la récente flambée de violence a recentré l’attention sur la région.

Lorsque l’organisation terroriste Hamas a attaqué Israël – assassinant quelque 1 300 personnes et en kidnappant des centaines d’autres – et lorsqu’Israël a déclaré la guerre au Hamas, frappant avec une force incessante et meurtrière à Gaza, où vivent 2 millions de Palestiniens, dont environ la moitié sont des enfants, je me suis retrouvé je me demande comment discuter de ces événements tragiques avec mes étudiants. Je suis sûr que les enseignants du monde entier ressentaient la même chose.

J’enseigne l’histoire des États-Unis et l’histoire des États-Unis à des élèves du secondaire. Nous sommes actuellement dans l’ère pré-Révolution américaine dans les deux cours, donc les sujets d’Israël et de la Palestine n’ont pas encore été abordés en cours.

En conséquence, j’ai décidé d’attendre un moment approprié pour en parler ou simplement d’en parler si un étudiant le demandait. Le thème général d’Israël et de la Palestine suscite déjà beaucoup d’émotions, souvent liées à l’identité des gens, c’est pourquoi j’ai voulu l’aborder de la meilleure façon possible.

Je recommande fortement les ressources suivantes aux éducateurs qui souhaitent enseigner le sujet dans leurs classes : La guerre s’empare d’Israël et de Gaza après une attaque surprise de la classe PBS NewsHour, Traiter la violence en Israël et à Gaza de Face à l’histoire et à nous-mêmes, La guerre entre Israël et le Hamas : un forum permettant aux jeunes de réagir dans le New York Times, Comment parler de violence à mes enfants ? de Common Sense Media, et Quelle est la politique américaine face à la crise israélo-palestinienne ? du Conseil des relations extérieures. Pour les étudiants plus avancés, ce récent essai invité du New York Times est intéressant à lire et à analyser.

À la fin de la semaine dernière, j’ai entendu des étudiants se promener demander à leurs camarades s’ils faisaient partie de « l’équipe israélienne » ou de « l’équipe palestinienne ». Et bien sûr, un élève m’a posé cette même question devant toute la classe.

En tant qu’éducateurs, notre objectif est de rester aussi impartial que possible. Nous faisons cela pour que nos étudiants se sentent en sécurité et puissent tirer des conclusions après avoir évalué les faits, appliqué une pensée historique et critique et fait preuve d’empathie.

Lorsqu’on m’a demandé à quelle « équipe » je faisais partie, j’ai expliqué que j’étais « Team Humanity ». Je leur ai dit que je pensais que les attaques du Hamas contre des civils en Israël étaient horribles. Et je leur ai dit que je pensais que la campagne de bombardements d’Israël à l’intérieur de Gaza était également horrible. Ensuite, j’ai souligné que j’étais plus curieux de savoir ce qu’ils savaient et pensaient.

La plupart de mes étudiants avaient suivi des cours d’histoire mondiale ou d’histoire mondiale AP l’année précédente, ils ont donc partagé ce qu’ils savaient de la région – comment les Juifs et les Palestiniens ont fini par y vivre, les origines du conflit et ce qui a conduit à cela. chapitre tragique le plus récent de l’histoire difficile des deux peuples.

Comme j’ai une population d’élèves très diversifiée dans ma classe, les adolescents ont partagé de multiples points de vue sur ce qui s’est passé et ce qu’ils en ont ressenti. Certains ont évoqué la montée de l’antisémitisme actuel. D’autres ont parlé de ce qu’ils considèrent comme 75 ans d’abus du gouvernement israélien à l’égard du peuple palestinien. Certains étudiants ont fait part de leurs craintes d’être musulmans après avoir entendu leurs parents et d’autres parler de la montée de l’islamophobie qui a suivi le 11 septembre.

Ce fut une conversation tendue pour moi en tant qu’enseignant qui souhaite que tous mes élèves se sentent en sécurité en classe. À chaque main levée, j’avais peur qu’un élève dise quelque chose qui pourrait offenser l’un de ses pairs. Je ne voulais pas reproduire en réalité ce que je voyais en ligne – des adultes dans mon fil d’actualité se disputant à propos d’Israël et de la Palestine, s’offensant les uns les autres et perdant même des amitiés à cause de cela.

Cela ne s’est pas produit dans ma classe.

J’ai fait de mon mieux pour que mes élèves se sentent en sécurité et entendus. Bien que ce soit ce dont les jeunes ont besoin en ce moment, plusieurs de mes élèves ont déclaré que c’était la première fois qu’ils parlaient formellement de ce sujet en classe toute la semaine. Je comprends pourquoi les enseignants ont peur d’en parler ; Moi aussi, j’avais peur.

Cependant, j’ai ressenti un énorme soulagement et un sentiment d’espoir après la conversation. Ce que je retiens le plus : des moments comme celui-ci expliquent pourquoi les salles de classe doivent rester des espaces où des sujets complexes et parfois controversés sont abordés et où les élèves se sentent à l’aise pour partager. C’est précisément pourquoi le des lois destinées à mettre un frein aux discussions sur les « sujets qui divisent » à l’école ne rendent vraiment pas service aux jeunes et à notre nation.

Si les élèves n’apprennent pas à tenir ces discussions de la maternelle à la 12e année, où parviendront-ils à acquérir cette compétence essentielle ? Nous devons apprendre aux jeunes à s’engager avec empathie dans le discours civil et à réfléchir de manière critique sur des sujets complexes. Les événements mondiaux, comme les tragédies auxquelles nous assistons actuellement au Moyen-Orient, échappent pour la plupart à notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c’est la façon dont nous y répondons. Et l’éducation est l’un des seuls antidotes fiables à toute la haine et à la souffrance.

Sari Beth Rosenberg enseigne l'histoire des États-Unis et l'histoire AP US dans un lycée public de la ville de New York depuis près de 22 ans. Elle co-anime la série PBS NewsHour Classroom Educator Zoom et le Grifty Podcast. Elle rédige souvent des programmes et des cours d'études sociales pour le ministère de l'Éducation de la ville de New York. Rosenberg a été présenté dans le New York Times, le Washington Post, Reuters, CNN, NBC News et de nombreux autres médias. Elle a cofondé Teachers Unify Against Gun Violence et est conseillère principale pour Les électeurs de demain.