mes étudiants de l’école d’architecture expérimentent l’architecture en bois

mon école d’architecture enseigne l’architecture en bois

Avec les préoccupations croissantes concernant l’empreinte carbone et la pression pour une conception urbaine durable, Mon École d’Architecture présente à sa prochaine génération d’architectes et de designers les possibilités de architecture en boisDans les environnements urbains denses, l’adoption de structures en bois présente des défis, notamment en matière d’entretien, de prévention des incendies et d’étanchéité. Grâce à des outils numériques et à des modèles physiques, l’institut basé à Hong Kong s’attaque à ces problèmes en engageant des étudiants âgés de 6 à 17 ans dans des projets pratiques visant à redéfinir le potentiel du bois comme matériau de construction principal.



concevoir ma mini-ville – conception architecturale avec modèle numérique par Albus Oscar Chung | toutes les images avec l’aimable autorisation de Mon École d’Architecture

L’apprentissage pratique rencontre la conception numérique

Face à une telle tendance mondiale vers le bois, My Archischool encourage les jeunes esprits à concevoir et à construire des modèles qui non seulement incarnent leurs visions architecturales mais résistent également aux réalités de la vie urbaine. L’école prend en charge cela avec des outils et des techniques de pointe. Bibliothèque 3D – une plateforme de site Web 3D développée en interne – s’efforce de présenter numériquement les conceptions de sa cohorte de jeunes architectes ainsi que de protéger leur propriété intellectuelle. Utilisés par des architectes de premier plan comme Frank Gehry et Zaha Hadid Architects, des logiciels de modélisation comme Rhino3D et Grasshopper permettent ensuite les étudiants testent et peaufinent leurs conceptions, les préparant ainsi à relever les défis du monde réel en matière d’architecture durable.



concevoir ma mini-ville – conception architecturale avec modèle numérique par Albus Oscar Chung

expérimenter le bois pour des villes durables

Dans leurs projets d’architecture en bois, les étudiants de My Archischool commencent par créer des maquettes en papier de leurs créations, allant de mini-villes à des maisons cachées. Ces maquettes évoluent ensuite vers des structures en bois, où les participants expérimentent différents composants de construction comme des dispositifs d’ombrage et des terrasses intérieures. Ils acquièrent une compréhension des propriétés naturelles du bois, de ses qualités tactiles à ses effets de lumière. Les étudiants explorent plus en détail les complexités de la menuiserie en bois, en utilisant un logiciel de modélisation pour tester différentes conceptions de joints, certaines intégrant des ancrages et des sous-cadres incurvés.



conception de ma maison Hideaway – conception architecturale et maquette en bois par Alexander Zhang

L’exploration s’étend à des projets de plus grande envergure, où les étudiants relèvent le défi de l’application du bois dans les immeubles de grande hauteur et les gratte-ciel. Cela implique de répondre à des préoccupations structurelles telles que la résistance au vent, en particulier dans le contexte des typhons fréquents à Hong Kong. Pour approfondir leur compréhension, les étudiants participent au concours « Wooditectonic » de l’école, où leurs modèles subissent des tests rigoureux de charge et de vent, simulant les exigences de l’architecture du monde réel. Les résultats de ce concours seront annoncés fin 2024.



conception de ma maison Hideaway – conception architecturale et modèle numérique par Alexander Zhang