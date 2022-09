Une maman a affirmé qu’elle et ses trois enfants étaient tombés malades après avoir pagayé dans une mer contaminée par les eaux usées dans le Lincolnshire.

Emma Oldham, 33 ans, et son mari ont emmené leurs trois enfants en camping dans le Lincolnshire et ont décidé de passer une journée à la plage de Huttoft.

La maman de 33 ans a dit qu'elle avait senti une odeur écrasante de déchets humains

Après avoir passé seulement trois minutes dans l'eau, la famille s'est précipitée et s'est dirigée directement vers les douches du camping

Mme Oldham a gardé plusieurs bons souvenirs du lieu touristique car elle y est allée presque toute sa vie et a même décidé d’amener deux autres familles.

Elle a déclaré à Grimsby Live: “J’adore car la plage est vraiment belle et c’est super d’y emmener les enfants.

“C’est juste un environnement vraiment sûr et vous pouvez garer des voitures directement sur la plage.”

Après que ses deux jumeaux de trois et cinq ans se soient enfuis dans la mer, Mme Oldham a commencé à remarquer qu’elle traversait un terrain inconnu.

“En tant que biologiste de la conservation, je sais pourquoi la mer peut parfois être boueuse. Mais avec de fortes pluies la nuit précédente, j’essayais de comprendre ce qui se passait”, a-t-elle poursuivi.

Bien qu’elle n’ait été qu’à la cheville dans l’eau, la mère de 33 ans a déclaré qu’elle avait senti une odeur écrasante de déchets humains, elle a déclaré: “L’eau était remplie de ces morceaux granuleux et ils me collaient à la peau, à ce moment-là ma fille est venue vers moi et m’a dit “il y a du marron partout”.”

Dans une vidéo publiée par Mme Oldham sur Twitter, on peut voir des boues brunes sur la plage et coller aux pieds de ses enfants alors qu’ils éclaboussent sur le rivage.

Les vagues sont également d’une couleur brun sale lorsqu’elles frappent la plage et laissent un résidu mousseux sur le sable.

Après avoir passé seulement trois minutes dans l’eau, la famille s’est précipitée et s’est dirigée directement vers les douches du camping.

La mère indignée a déclaré qu’elle souffrait de douleurs chroniques à l’estomac depuis et qu’elle avait été forcée de s’absenter du travail tandis que ses deux jumeaux avaient également dû quitter l’école car ils se sentaient également mal.

Mme Oldham a déclaré: “Après avoir regardé cette vidéo, j’ai réalisé que je n’étais pas pressée de retourner à la mer, ce qui est déchirant.

“Je suis vraiment déçu car je sais qu’il y a eu une énorme campagne contre les eaux usées dans l’eau, c’est tellement préjudiciable au tourisme local ainsi qu’à la faune locale.”

Kirsty Nizinkiewicz, 33 ans, est l’une des autres mamans qui ont emmené leurs enfants à la plage, a-t-elle déclaré : “Au cours du week-end, je suis allée passer les dernières vacances de l’année avec des amis, qui ont tous de jeunes enfants.

“C’était naturel pour nous de vouloir aller à la plage le dernier jour et de profiter de sauter dans les vagues comme tant d’enfants aiment le faire.

“Je n’ai jamais vu d’eau de mer aussi brune et malodorante et je déteste penser à l’impact que cela a sur la faune locale dans la région.”

Anglian Water a déclaré qu’aucune eau d’égout n’a été trouvée dans l’eau ou sur les plages après une inspection, un porte-parole a déclaré: “Nous avons soigneusement inspecté la zone, à la fois à Huttoft et sur les plages environnantes. Il n’y a pas d’eaux usées dans l’eau ou sur les plages.

“La photo dans son message sur les réseaux sociaux est celle d’une algue marine, qui est un phénomène naturel, sans aucun rapport avec les eaux usées.” Eau anglicane

“Pour plus de clarté, nous n’avons aucun débordement de tempête le long du front de mer dans cette zone – il n’y a rien à Moggs Eye, et les eaux usées du centre de recyclage d’eau d’Anderby Creek sont acheminées vers Ingoldmells beaucoup plus loin le long de la côte pour être traitées.”

L’Agence pour l’environnement a fait écho au commentaire d’Anglian Water, déclarant: “Nous n’avons été informés d’aucun incident de pollution sur la plage de Huttoft au cours du week-end.

“L’Agence pour l’environnement reçoit chaque année de nombreux rapports de pollution présumée des eaux usées, en particulier dans les eaux côtières, qui sont en fait la dégradation de la prolifération d’algues.

“Il est facile de confondre les algues avec les eaux usées, d’autant plus que les deux ont une odeur désagréable. Si les gens remarquent de la mousse brune à la surface de l’eau ou sur la plage, il est plus probable que cela soit le résultat d’une prolifération d’algues.”

Le dernier échantillon de qualité de l’eau dans la région a été prélevé le 6 septembre et a été évalué comme « excellent ».

Les Britanniques ont été avertis de rester à l’écart de 50 plages à travers le Royaume-Uni en raison des niveaux de pollution dangereux le mois dernier.

De nouvelles données de Surfers Against Sewage (SAS) ont révélé qu’un certain nombre de plages autour de Brighton, Southend, Newquay, Bognor Regis et Skegness étaient polluées.

Les niveaux élevés de pollution ont été causés par de fortes pluies obligeant les systèmes d’égouts à rejeter de l’eau non traitée pour éviter le refoulement des déchets, selon SAS.

Le dernier échantillon de qualité de l'eau dans la région a été prélevé le 6 septembre et a été évalué comme "excellent"