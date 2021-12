Mes enfants se sont plus amusés assis dans la voiture qu’au pays des merveilles d’hiver ‘s *** show’ avec le père Noël ‘qui ne portait même pas sa barbe’

Les PARENTS ont critiqué un événement « s *** show » au pays des merveilles d’hiver en disant que leurs enfants s’amusaient plus assis dans la voiture – et que le Père Noël « ne portait même pas sa barbe ».

Les familles qui ont acheté des billets pour Winter Funland au BEC Arena de Manchester ont déclaré qu’elles étaient en colère après s’être fait promettre « une fabuleuse fête foraine en salle » avec « les meilleurs manèges de tout le Royaume-Uni ».

Les parents sont déçus après avoir emmené leurs enfants au Winter Funland de Manchester cette année Crédit : MEN Media

Anna Fray a déclaré que ses enfants Oscar et Caitlyn n’avaient pas apprécié la journée Crédit : MEN Media

Les familles ont fait part de leur choc de voir le père Noël de l’événement se promener parfois sans sa barbe.

Ils ont également affirmé que le cirque était « choquant » et que les options de nourriture et de boissons étaient limitées et « exorbitantes ».

Les parents ont déclaré que leurs plaintes avaient été ignorées par les organisateurs et que les commentaires négatifs avaient été supprimés de la page Facebook officielle.

Mais Winter Funland a déclaré que son équipe de médias sociaux « désactivait périodiquement les commentaires lorsque nous sentons que nous sommes injustement trollés par une très très petite minorité de personnes qui ont un grief » et a suggéré que « la procédure correcte et la meilleure consiste à nous envoyer un e-mail directement où nous va essayer de régler le problème ».

Ils ont déjà été confrontés à des plaintes concernant des personnes ayant été dupées à dépenser 10 £ pour se garer sur les routes en dehors de l’événement, malgré l’existence d’un parking gratuit sur le site de Trafford.

Maman Fran Neylon a dépensé 91,50 £ en billets pour elle-même, son partenaire et ses trois enfants, âgés de six, 12 et 14 ans, mais a déclaré qu’ils étaient partis après 25 minutes car il y avait très peu de choses à faire pour les plus âgés.

« Les enfants se sont plus amusés assis dans la voiture qu’à la véritable » gigantesque fête foraine en salle « », a-t-elle déclaré.

« Quand nous marchions, une famille sortait et arrêtait sa voiture et disait que nous serions très déçus, car ils avaient duré 10 minutes et étaient sortis.

« À part les autos tamponneuses, les seuls manèges là-bas ne convenaient qu’aux enfants de moins de six ans. Nous nous attendions à ce que c’était à l’EventCity car cela n’expliquait pas qu’il y aurait moins de manèges et des manèges plus petits.

« Nous avons juste été choqués de voir à quel point l’événement était petit par rapport à ce à quoi nous étions habitués. Honnêtement, j’avais l’impression que c’était un événement si désorganisé sans aucune réflexion du tout. »

Une autre maman a depuis affirmé avoir vu des pièces manquantes sur certains manèges, alléguant en outre que la grande roue avait cessé de fonctionner avec ses enfants à l’intérieur et qu’ils étaient restés attachés dans des montagnes russes pendant près de 10 minutes.

Anna Fray, qui a emmené ses deux enfants, Oscar Mcgovern, sept ans, et Caitlyn Ridgley, trois ans, ce week-end, a déclaré que c’était « une énorme déception » car ils ont raté près de deux heures de leur session en raison de problèmes avec files d’attente au parking et aux vestiaires.

Les enfants se sont plus amusés assis dans la voiture qu’à la « gigantesque fête foraine en salle » Fran Neylon

« Où dois-je commencer », a-t-elle déclaré au Manchester Evening News. « Quel putain de spectacle c’était. Tout l’événement du début à la fin était une blague, je suis tellement ennuyé. »

« La grande roue s’est arrêtée avec mes enfants et l’homme qui la conduisait ne semblait pas savoir comment la faire fonctionner. Certains des manèges manquaient visuellement de pièces. Les voitures avaient des roues manquantes.

« Mes enfants sont montés dans une petite montagne russe, l’homme ne l’a pas déclenché après les avoir attachés, il est parti prendre un verre les laissant attachés dans le trajet pendant près de 10 minutes. »

Les patrons de Winter Funland affirment que tous ses manèges « sont de la plus haute qualité avec des contrôles rigoureux réguliers par nos agents de santé et de sécurité » et qu' »à aucun moment un manège n’a été laissé sans opérateur pendant une session en direct ».

Anna a déclaré qu’elle avait réservé des billets pour l’événement après avoir déjà assisté à Winter Funland à EventCity en 2019, mais « cette fois, c’était vraiment décevant ».

Elle a ajouté: « Le cirque était choquant, j’ai vu de meilleurs numéros de rue. Ils n’avaient pas de microphone, nous ne pouvions donc rien entendre de ce qu’ils disaient. étage.

« Mes enfants m’ont posé des millions de questions en voyant le Père Noël remettre sa barbe. Honnêtement, la liste est interminable, tout cela était une honte. J’ai été ennuyé et très déçu. »

‘TRÈS DÉÇU’

Auparavant organisé à Event City, Manchester en 2019, l’événement de cette année se déroule dans une salle plus petite – BEC Arena.

La fête foraine de Noël en salle a également lieu au NEC de Birmingham, certains parents laissant des critiques positives.

Une maman a écrit sur Tripadvisor : « Nous avons assisté au pays des merveilles hivernales de Silcocks avec notre tout-petit et nous étions globalement très satisfaits. Nous étions vraiment satisfaits du choix de manèges proposés. »

« Beaucoup de choses à faire pour les plus jeunes et quatre heures étaient à peu près la bonne quantité de temps à passer ici. Le spectacle de motos et le cirque étaient tous les deux bons et les petits ont adoré l’expérience du Père Noël. » dit un autre.

Répondant aux critiques des parents, le directeur de l’événement, Glen Ramsden, a déclaré : « Winter Funland se déroule à la BEC Arena plutôt qu’à EventCity où il a eu lieu auparavant.

« En raison du changement d’emplacement et d’un lieu plus petit, nous avons dû réduire l’échelle de Winter Funland. Ceci est clairement expliqué sur notre site Web et nous avons clairement indiqué qu’il n’y avait pas de grotte du Père Noël ou de patinoire cette année, le le prix a été réduit de 20 £ par famille pour refléter cela.

«Nous avons déployé d’énormes efforts pour que l’événement soit vraiment Noël avec plus de décorations, plus de promenades et nos elfes résidents causant des méfaits et nous savons que cela a procuré beaucoup de joie aux familles.

«Des milliers de familles passent des moments festifs incroyables, nous sommes donc désolés d’apprendre que certaines n’ont pas apprécié l’événement autant que les années précédentes.

« La sécurité des clients est toujours notre priorité numéro un et les contrôles Covid-19 qui ont lieu à l’entrée signifieront un petit temps d’attente. »

Il a ajouté : « Tous les manèges à Winter Funland sont de la plus haute qualité et des contrôles réguliers et rigoureux sont effectués par nos agents de santé et de sécurité. À aucun moment, un manège n’a été laissé sans opérateur pendant une session en direct. »

Il a exhorté toute personne ayant des plaintes à lui envoyer un e-mail directement à enquiries@winterfunland.com et a déclaré: « Nous avons vu des milliers de visages heureux se promener dans Winter Funland, ce qui témoigne du travail acharné de notre personnel dans un contexte difficile de Covid-19. Nous espérons que beaucoup d’autres continueront à visiter.

Les enfants d’Anna sur l’un des manèges Crédit : MEN Media

L’événement a eu lieu à Event City, Manchester en 2019 et il revient dans une salle plus petite – BEC Arena cette année Crédit : MEN Media