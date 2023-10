Une maman a été dévastée après que ses enfants ont été renvoyés chez eux le premier jour d’école parce qu’elle n’avait pas les moyens d’acheter leur uniforme adéquat.

Niome Narine a déclaré que ses fils Regan et Rayshawn portaient la même tenue à l’école que l’année précédente, ce qui était autorisé par les chefs d’établissement de l’époque.

Niome avec ses enfants Regan (à gauche), Raysahwn (au milieu) et Revecca (à droite) Crédit : Fox9

Les enfants portaient tous la même tenue que l’année précédente, ce qui était autorisé par les chefs d’établissement de l’époque. Crédit : Fox9



Regan et son petit frère Raysahwn ont été retirés de leur cours du matin à l’Athlos Leadership Academy de Brooklyn Park, Minnesota, pour ne pas porter le logo de l’école sur leurs chemises.

Lors de leur premier jour de retour, les garçons ont été placés dans une pièce à l’écart des autres où ils n’étaient même pas autorisés à parler avant d’être renvoyés chez eux.

Regan, qui n’aurait pas pu être plus impatient de terminer son premier jour de 3e année, a déclaré à FOX 9 : « J’étais impatient de rencontrer mon professeur et de me faire de nouveaux amis, mais à la place, j’ai été renvoyé chez moi.

“Je pensais que nous avions des ennuis, mais en fait, c’était notre uniforme.”

Même leur sœur, Revecca, qui était sur le point de commencer la 4e année, a été contrainte de rester à la maison.

« Elle a fait son sac à dos et tout et a dû revenir », a déclaré la mère Niome.

Athlos Leadership Academy est une école publique à charte avec une politique stricte en matière d’uniformes qui a été appliquée cette année au nom de la sécurité et du succès.

Mais avec trois enfants à habiller, c’est trop cher pour Niome.

“Il est difficile de dépenser 35 dollars (28 £) pour un sweat-shirt, alors il faut acheter d’autres vêtements”, a déclaré Niome.

Lorsque la mère de Champlin est allée chercher ses fils, elle a été accueillie avec mépris.

“Ils ne m’ont même rien proposé, ils ont juste dit ‘d’accord, nous allons préparer le sac à dos, nous allons préparer les fournitures scolaires'”, a-t-elle déclaré.

Tout ce que souhaite Niome, c’est de la flexibilité et que l’école « baisse les prix et travaille en famille ».

Cependant, elle se retrouve désormais à la recherche d’une option scolaire plus raisonnable.

“Je ne sais pas ce que sera pour eux demain”, a déclaré Niome. “Ils n’ont pas d’école où aller maintenant.”

Ailleurs, un père a révélé que sa fille était restée en larmes et avait refusé de retourner à l’école après avoir été renvoyée chez elle pour sa « tenue de lingerie ».

Christopher Wilson, du Canada, a déclaré que Karis voulait seulement se sentir bien dans sa peau.

Karis, aujourd’hui âgée de 19 ans, a été renvoyée chez elle en février 2021 après avoir été informée que ses vêtements avaient mis un enseignant « mal à l’aise ».

Une autre enseignante avait déclaré que la tenue vestimentaire lui rappelait une « tenue de lingerie ».