Mes enfants ont crié et sangloté alors que le bouledogue vicieux attaquait notre famille au parc

Une maman a raconté le moment horrible où un bouledogue a attaqué son chiot dans le parc sous le regard horrifié de ses enfants.

Rachel Doherty a déclaré que le chien les avait attaqués dans le parc Albert de Salford, dans le Grand Manchester, avant de mutiler son mari et son petit chiot.

Rachel Doherty a raconté comment un bouledogue a attaqué son chiot dans le parc avant de mutiler son mari Crédit : MEN Media

Bobby, un chiot de 14 semaines, a été gravement mordu lors de l’attaque de Salford Park Crédit : MEN Media

Bobby a été transporté d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence à l’aine et à l’estomac Crédit : MEN Media

Terrifiée, Rachel a attrapé son Cavapoo Bobby, âgé de 14 semaines, et l’a jeté dans les bras de son mari, Wes.

Mais le bouledogue a continué à sauter et à mordre à plusieurs reprises le petit chiot, les trois enfants de Rachel, quatre, six et neuf ans, étant forcés de regarder avec horreur.

Rachel a déclaré à Manchester Evening News: “Nous venions à peine d’arriver dans le parc lorsque ce chien a sauté en l’air et a commencé à courir vers nous.

“Ce chien était énorme – il faisait facilement le triple de la taille de notre chien. Il vient de se lancer sur mon mari, et il criait et essayait de tenir notre chien en l’air pour qu’il ne puisse pas l’atteindre.

“Nous criions tous. Mes enfants pleuraient et demandaient si Bobby allait mourir. Je n’arrive pas à chasser leurs cris de ma tête, c’était traumatisant.”

Le petit Bobby a été transporté d’urgence pour une intervention chirurgicale à l’aine et à l’estomac tandis que Wes a eu besoin d’un vaccin contre le tétanos et d’antibiotiques pour traiter les plaies profondes par morsure.

Rachel a affirmé que le propriétaire du chien agressif – supposé être un bouledogue américain – est finalement arrivé en courant et a réussi à éloigner son chien avant de quitter les lieux.

Mais son mari Wes pense que leur chiot aurait pu mourir s’ils ne l’avaient pas emmené chez le vétérinaire à temps.

Il a ajouté: “C’est dégoûtant qu’il y ait des chiens dangereux comme celui-ci qui ne soient pas tenus en laisse.

“Cela aurait pu facilement être l’un de nos enfants qui a été attaqué.

« Faudra-t-il qu’un bébé ou un jeune enfant soit tué pour que des mesures plus sévères soient prises contre les propriétaires de ces chiens dangereux ?

La mère de trois enfants a signalé l’attaque à la police qui enquête actuellement.

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: “Nous avons reçu l’appel vers 18 heures le samedi 30 juillet indiquant qu’un chien était dangereusement incontrôlable à Albert Park, Salford et avait causé des blessures.

“Le chien avait mordu un homme de 34 ans à la main qui avait besoin d’une assistance médicale.

“Il avait également mordu un autre chien qui avait dû être soigné par un vétérinaire.

“Les officiers ont contacté les deux parties impliquées. Des enquêtes sont toujours en cours et aucune arrestation ou action n’a été menée pour le moment. Les deux parties participent à l’enquête.”