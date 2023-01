Mes enfants m’ont aidé à surmonter ma dépendance, je leur ai dit que j’étais allergique au Prosecco, dit Michelle Heaton

MICHELLE Heaton a révélé comment ses enfants l’ont aidée à surmonter sa dépendance à l’alcool – et qu’elle leur a dit qu’elle était allergique au Prosecco.

L’ancienne chanteuse de Liberty X a été ouverte sur sa bataille contre la dépendance à l’alcool depuis qu’elle a réussi à devenir sobre il y a près de deux ans.

Michelle a deux enfants, Faith et AJ, avec son mari Hugh[/caption]

Michelle a touché le fond en septembre 2020 lorsque les médecins lui ont dit qu’elle était sur le point de mourir d’une insuffisance hépatique.

Mais un passage de 28 jours au Prieuré ainsi que l’amour et le soutien de son mari Hugh et de ses enfants Faith, 10 ans, et AJ, huit ans, ont aidé Michelle à retrouver sa vie.

S’adressant à The Mirror, elle a déclaré: «Nous venons de leur dire que maman était allergique au prosecco, puis cela a naturellement évolué pour dire que maman ne boit pas d’alcool.

“Quand j’étais au Prieuré, Faith est allée à l’école et a dit à ses amis : ‘Quand ta maman vient chez ma maman, tu dois apporter du café et non plus du prosecco.’

“Quand nous allions faire du shopping à Asda, si nous marchions dans l’allée des alcools, AJ avait l’habitude de dire ‘Maman, ne regarde pas !'”

Elle a poursuivi: “Heureusement, je ne pense pas que les enfants aient reconnu quelque chose d’aussi mauvais pendant ma dépendance, mais ils voient la différence maintenant.

“Maman est plus heureuse et n’élève pas autant la voix. Je ne suis pas en larmes. Leurs souvenirs ne sont pas ceux de Hugh.

Maintenant, Michelle essaie maintenant de sensibiliser aux effets dévastateurs de la dépendance, ainsi que de relever de nouveaux défis comme Dancing on Ice.

Elle a déclaré: “Il y a quelques années, j’ai été considérée pour Dancing On Ice et j’ai été vexée de ne pas avoir été choisie.

« Avec ma dépendance, je comprends maintenant pourquoi ce n’était pas le bon moment.

« Dancing On Ice ne me garde pas sobre. C’est arrivé au bon moment parce que je suis sobre. J’ai ce sentiment écrasant de gratitude.

Michelle essaie maintenant de sensibiliser aux effets dévastateurs de la dépendance[/caption] Getty

Michelle participe à la série actuelle de Dancing on Ice[/caption]

