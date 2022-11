Mes émotions peuvent “déborder” avec la Belgique

Le milieu de terrain belge Kevin De Bruyne a déclaré vendredi qu’il devait maîtriser ses frustrations lors de la Coupe du monde après plusieurs démonstrations belliqueuses lors du premier match de son équipe, mais a déclaré que parfois ses émotions l’emportaient sur lui.

De Bruyne, 31 ans, a agité les bras de frustration en direction de l’entraîneur Roberto Martinez lors de la première moitié du match d’ouverture du groupe F de son pays lors du tournoi au Qatar alors que le Canada dominait les échanges au milieu de terrain.

Il n’a pas célébré quand Michy Batshuayi a marqué un but en contre-attaque vers la fin de la première mi-temps qui a finalement assuré une victoire 1-0 peu convaincante pour la Belgique mercredi.

“Je sais que mes réactions ne sont pas toujours bonnes”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi. “Je cherche aussi des moments après pour trouver cette paix, mais les gens savent que c’est ma façon d’aider l’équipe à mieux jouer et à tirer le meilleur parti du jeu.

“Mais bien sûr, je dois aussi apprendre à mieux réagir. De temps en temps, les émotions débordent, mais cela fait aussi partie du jeu.”

Le milieu de terrain de Manchester City a déclaré qu’il était difficile de s’attendre à ce qu’il reproduise sa forme de club même s’il voulait le faire sur la scène de la Coupe du monde.

“Nous ne pouvons pas jouer de la même manière que Manchester City. En tant qu’équipe nationale, vous devez vous adapter aux joueurs que vous avez autour de vous. Cela me frustre-t-il parfois? Oui, mais je devrais le montrer moins même si c’est la perfection que je s’efforcer d’obtenir.”

Le côté piquant de De Bruyne est également bien connu au niveau des clubs.

“Avec Kevin, parfois, cela dépend de son humeur, parfois il est un peu comme ça … Grrrrr … quand il n’est pas content”, a déclaré Pep Guardiola, directeur de City.

Vendredi, De Bruyne s’est dit ravi d’apprendre que Guardiola avait signé un nouveau contrat avec le club.

“Cela me facilite beaucoup la vie”, a-t-il déclaré. “La façon dont il dirige l’équipe est très claire et je me sens très à l’aise avec lui. Nos deux contrats courent jusqu’en 2025, ce qui facilite les choses. Je ne pourrais pas être plus heureux.”