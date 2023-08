Mes émissions de télévision me voient tromper la mort – mais je ne suis pas prêt à abandonner ça pour être avec une femme, dit Levison Wood

IL a été annoncé comme un vrai Indiana Jones et le prochain Bear Grylls, mais pour l’armée de fans féminines de Levison Wood, il est tout simplement le célibataire le plus éligible de Grande-Bretagne.

À 41 ans, l’officier de l’armée est peut-être toujours célibataire, mais ce n’est pas dû au manque d’offres depuis qu’il a commencé à faire ses émissions pour Channel 4 en 2015.

Levison en action, pataugeant dans une rivière avec une machette à la main

Levison reçoit même des conseils, aussi peu conventionnels soient-ils, pour trouver une épouse au cours de ses aventures, dont la plus récente l’a vu se rendre en Namibie, en Afrique australe, pour filmer des lions du désert.

Il a déclaré: «La femme principale de la tribu Himba m’a initié à la tribu en mettant des dreadlocks d’argile dans mes cheveux, ce qui, selon elle, me rendrait beaucoup plus élégant.

«Ils ont aussi ce test pour les hommes, une sorte de cérémonie de passage à l’âge adulte à 12 ans, où ils se font casser les deux dents de devant inférieures avec une brique.

« J’ai évidemment encore mes dents, et ils me foutaient la gueule en disant : ‘Tu ne trouveras jamais une femme et tu ne te marieras jamais si tu as ces dents’. »

Heureusement, le beau Levison a décliné leur offre de dentisterie de fortune alors qu’il tournait la nouvelle série C4 Levison Wood: Walking With. . .

Le trois parties, qui commence demain avec des orangs-outans à Bornéo, le voit également rencontrer des ours polaires au Groenland alors qu’il se concentre sur les espèces les plus menacées au monde.

Le projet est le dernier d’une carrière télévisée qui a vu Levison combiner l’aventure avec l’histoire naturelle – et gagner de nombreux adeptes.

Les hommes veulent être lui et les femmes veulent être avec lui. Bien qu’il admette que bien qu’il soit maintenant dans la quarantaine, il n’est pas pressé de s’installer.

Il a déclaré: « J’aimerais fonder une famille un jour, mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire de suivre les conventions et de s’installer du tout.

« Alors ça, je suis plus partant pour continuer l’aventure, quoi qu’il arrive. Mais j’essaie d’éviter de parler de trouver quelqu’un et d’aimer, car la dernière fois que je l’ai fait, je me suis retrouvé avec un harceleur.

En 2020, ledit harceleur a été emprisonné pendant trois mois après plus de huit mois de harcèlement au cours desquels la femme a contacté les parents de Levison et s’est présentée devant sa maison dans le sud-ouest de Londres.

Levison, qui a grandi à Staffs, est devenu si anxieux de quitter sa maison qu’il a vendu et a déménagé.

L’attention indésirable est venue après qu’il ait frappé le grand moment sur Channel 4 en 2020 avec sa série Walking With Elephants, s’installant parmi les grands de l’histoire naturelle de la télévision lorsqu’il a suivi la migration de 650 milles des animaux au Botswana.

Levison – qui a servi dans l’armée en Afghanistan de 2006 à 2010, au cours de laquelle il a essuyé des tirs – avait commencé sa carrière à la télévision en 2013 lorsqu’une équipe de tournage de Channel 4 l’a accompagné pour parcourir près de 4 000 miles du sud du Rwanda à la Méditerranée. en Egypte pour sa série Walking The Nile, projetée en 2015.

Peu de temps après est venu Walking The Himalayas, une randonnée de 1 500 milles le long de la chaîne de montagnes, puis en Arabie avec Levison Wood en 2017, il a exploré à pied l’Irak, Oman, le Yémen, l’Arabie saoudite et la Jordanie – rencontrant les troupes irakiennes combattant l’EI.

Levison a ensuite parcouru les Amériques, du Mexique à la Colombie, pour un autre spectacle, avant de passer de la Russie à l’Iran dans Crossing Wild Frontiers dans une docu-série en quatre parties.

Bien que sa nouvelle série se concentre sur les animaux, Levison promet qu’elle sera toujours aussi sérieuse et se démarque de la série télévisée « brillante » de Sir David Attenborough.

Il a déclaré : « Je travaille dans la conservation depuis 15 ans. J’étais un type d’expédition et de safari avant de passer à la télévision, donc ce genre de télévision est mon pain et mon beurre.

«Ce n’est pas votre spectacle animalier typique de Sir David Attenborough. Ce n’est pas la version enrobée de sucre, c’est assez brutal par endroits, et je pense que le public sera assez choqué. Ce n’est pas pour les timides.

« Il y a beaucoup de vérités difficiles car je ne veux pas hésiter à certains des faits les plus troublants. Je voulais faire le type de programmation qui incite les gens à s’intéresser à la conservation et à faire quelque chose à ce sujet.

« Je voulais mettre en lumière ce domaine. La Terre est confrontée aux défis les plus grands et les plus importants avec le réchauffement climatique et le changement climatique, et je suis profondément passionné par la conservation.

« Donc, pour démontrer, je me suis dirigé vers trois environnements très différents – les lions du désert en Namibie, les orangs-outans à Bornéo et les ours polaires dans l’Arctique.

« Je voulais insister sur le fait que nous pourrions perdre certaines de ces espèces. Si les gens ne peuvent pas visiter ces endroits et ne le voient pas à la télévision, pourquoi prendraient-ils la peine d’essayer de sauver les animaux, quels qu’ils soient ? »

Cela promet d’être une montre difficile, ce qui, selon Levison, est probablement dû au fait que le programme est tout aussi difficile – et parfois même mortel – à filmer.

Il a déclaré : « Les moments où j’ai été le plus proche de la mort n’étaient pas dans l’armée mais en expédition.

« Pour cette série, au Groenland, il y avait un risque réel que notre bateau soit écrasé par les glaces car les eaux changent de direction avec le vent, et dans le désert, on se heurte à des animaux sauvages.

« Notre équipage a été poursuivi par un lion en Namibie. J’ai dû plonger à l’arrière de la voiture parce qu’il y en avait une qui bondissait vers moi. C’était légèrement terrifiant.

« Il y a des risques partout et il faut être très, très vigilant.

« Vous pouvez imaginer la longueur du formulaire de sécurité à remplir. Mais tout le monde accepte qu’il y a beaucoup de risques. Si vous voulez montrer ces histoires aux gens, il faut que quelqu’un soit en première ligne.

« Au moins, je ne me fais pas tirer dessus en ce moment. »

Avec un tel sens de l’aventure au cœur de son émission, Levison tient à ne pas marcher sur les pieds de son ami et camarade Bear Grylls, qui héberge actuellement Running Wild: The Challenge sur Disney +.

Pour garder leurs entreprises très séparées, Levison n’a pas l’intention de faire équipe avec des célébrités.

Il a déclaré: « Bear couvre ce marché et je suis très heureux de faire ce que je fais, c’est-à-dire d’aller dans ces endroits incroyables et de raconter ces histoires. »

Au lieu de cela, il espère faire équipe avec une exploratrice pour sa prochaine série – car il admet qu’il a du mal à se faire une idée de certains aspects de la vie tribale en raison de son sexe. Il a déclaré : « Malheureusement, lorsque je vais à la rencontre de ces communautés avec ces sociétés patriarcales plus traditionnelles, on me présente principalement des hommes à qui parler.

Simon Buxton

En Arabie avec Levison Wood en 2017, il a exploré à pied l'Irak, Oman, le Yémen, l'Arabie saoudite et la Jordanie – rencontrant les troupes irakiennes combattant l'EI

Levison avec un invité glamour lors d'une fête en 2022, mais bien qu'il ait maintenant la quarantaine, il n'est pas pressé de s'installer

« J’aimerais montrer davantage le côté féminin de la vie, mais en tant qu’homme, je n’y ai généralement pas accès.

« Il y a beaucoup d’exploratrices vraiment inspirantes qui font un excellent travail et j’aimerais vraiment en voir plus, avec plus d’exploratrices à la télévision avec leurs propres programmes.

« J’adorerais m’associer à une exploratrice dans une émission télévisée – donc les candidatures sont ouvertes ! »

Il ne manquera pas de femmes jetant leurs chapeaux dans le ring.

Levison Wood: Walking With Orangutans est sur Channel 4 demain à 20h.