Mes deux tentatives de plan à trois ne se sont pas bien déroulées- Falz

Le rappeur et activiste nigérian populaire Folarin Falana, plus connu sous le nom de Falz, a révélé comment il avait tenté des plans à trois à deux reprises et que les deux tentatives ne s’étaient pas déroulées comme prévu.

Il a déclaré cela lors de l’émission Over The Top, ajoutant qu’il avait demandé conseil à un professionnel pour comprendre pourquoi les expériences n’avaient pas fonctionné.

Un trio fait référence à une rencontre sexuelle impliquant trois personnes qui se livrent à des activités sexuelles ensemble.

Cela implique généralement que tous les participants sont impliqués d’une manière ou d’une autre pendant l’expérience.

Il a déclaré qu’on lui avait dit que le problème venait d’une trop grande « planification » et qu’on lui avait conseillé de laisser les choses se dérouler plus spontanément.

« Ce qui peut être intéressant de noter, c’est que je ne l’ai tenté que deux fois et à chaque fois, cela ne s’est pas vraiment bien passé. Pour répondre à votre question, la dernière fois, c’était il y a environ deux ans.

« C’est parce qu’après cette deuxième fois, j’avais l’impression d’abandonner. J’ai aussi parlé à certains professionnels et ils m’ont dit que le problème c’est que vous le planifiez. Ils ont dit de laisser faire », a-t-il déclaré.

Falz s’est récemment retrouvé au milieu d’une controverse lorsqu’un influenceur controversé des médias sociaux, Martins Otse, plus connu sous le nom de VeryDarkMan, a publié une prétendue conversation audio entre lui et un travesti, Idris Okuneye, plus connu sous le nom de Bobrisky.

Dans l’enregistrement, Bobrisky a affirmé que Falz et son père, Femi Falana, avaient joué un rôle dans sa saga sur le blanchiment d’argent.

Suite à cette allégation, Falz a promis de poursuivre VeryDarkMan pour diffamation.

Pendant ce temps, VeryDarkMan s’est ensuite excusé pour des insinuations désobligeantes à l’encontre de l’avocat principal.