Mes dents sont restées comme de minuscules moignons et je souffre constamment après un traitement dentaire en Turquie qui a ruiné mon sourire

Une maman a révélé comment elle souffrait constamment après un traitement dentaire en Turquie qui lui avait laissé de minuscules moignons de dents.

Zeba Ali, 34 ans, un enseignant de Londres, a été laissé dans une “agonie absolue” après avoir parcouru plus de 2 000 miles à travers le monde pour la procédure privée.

Zeba Ali, 34 ans, a été laissée dans une agonie absolue après un traitement dentaire en Turquie Crédit : Jam Press

Ses dents sont restées comme de minuscules moignons après la procédure Crédit : Jam Press

Zeba a dû passer une radiographie d’urgence par un dentiste au Royaume-Uni Crédit : Jam Press

Zeba se souvient n’avoir eu aucune inquiétude au sujet de ses dents, à part une dent sur son ensemble inférieur, qui était légèrement mal alignée.

En raison des frais dentaires élevés au Royaume-Uni, elle a décidé de consulter un dentiste basé à Istanbul, en Turquie, qui, selon elle, lui a vendu des vacances de rêve en plus d’un traitement dentaire cinq étoiles.

Après une consultation vidéo de cinq minutes, on a conseillé à Zeba d’avoir des facettes et comme le dentiste était le mieux noté, elle a fait confiance à leur décision et s’est inscrite pour la procédure.

Mais ses rêves d’avoir un sourire « hollywoodien » parfait ont vite été anéantis.

La mère s’est retrouvée avec un éventail de problèmes allant d’une sensibilité incessante à une douleur insupportable, où elle est incapable de manger ou de boire correctement – ​​car ses dents ont été «accidentellement» rasées en chevilles.

Zeba a déclaré : « J’ai demandé à me regarder dans le miroir, car je ne savais pas ce qu’ils faisaient parce que je ne sentais rien et je me suis enfui en pleurant.

“J’ai senti mon cœur se serrer et j’étais complètement sans voix – mais il était trop tard.

“J’étais en état de choc, parce que je pensais qu’ils placeraient des facettes ‘prepless’ et ne toucheraient pas mes dents naturelles.”

Zeba a dit qu’elle avait d’abord parlé au dentiste via WhatsApp où ils lui ont demandé d’ouvrir la bouche pour qu’ils puissent jeter un œil.

Elle a poursuivi: «Comme elle était une dentiste classée cinq étoiles, je lui ai fait confiance et je me fichais de l’argent.

« J’espérais avoir enfin les dents alignées, en plus de me faire promettre un hôtel de luxe avec spa.

“Cependant, l’expérience était complètement différente de la façon dont ils l’ont décrite et c’était horrible dès le début.”

En mars 2022, elle s’est rendue à la clinique et a payé 2 000 £ pour le blanchiment, un service d’hygiéniste et la procédure principale.

À son arrivée, elle s’attendait à une nouvelle consultation en personne, mais au lieu de cela, elle a été immédiatement emmenée en chirurgie.

Elle a déclaré: “J’ai pensé qu’il n’y avait peut-être rien d’autre que j’avais besoin de savoir et je n’ai rien dit car je leur ai fait entièrement confiance.

« Je ne pensais pas que les facettes prepless impliquaient de raser des dents naturelles, d’autant plus que les miennes étaient en bonne santé.

“Je les ai informés qu’on ne m’avait pas dit que cela allait se produire et que la procédure serait réversible – mais ils se sont seulement excusés pour l’erreur.”

“J’étais dévasté, alors je me suis immédiatement levé et je suis parti après que les facettes, qui étaient en fait des couronnes, aient été placées.”

Zeba prétend qu’ils ont négligé de lui donner des informations vitales et ont omis de mentionner que ses dents seraient détruites pour toujours.

Bien qu’elle ait toujours des dents naturelles sur son ensemble supérieur, ils en ont également rasé deux pour des raisons «esthétiques».

Et elle a également été mécontente de son ensemble inférieur après qu’on lui ait dit que ses dents auraient un aspect de « placage » propre – seulement pour qu’elles paraissent plus épaisses qu’auparavant.

Zeba a déclaré : « Ici, ils ne voulaient pas toucher mes dents car ils étaient en parfaite santé et ce n’était pas nécessaire.

«Ils m’auraient refusé et auraient plutôt reçu un traitement orthodontique approprié ou un collage composite.

“Après que l’engourdissement se soit dissipé, j’ai ressenti une douleur intense et depuis, j’ai un problème constant dans l’une de mes dents qui ressemble souvent à une sensation de ‘picotement’.”

Et Zeba dit qu’elle a dû y retourner après s’être plainte, ce qui a amené les dentistes à lui donner un traitement de canal pour retirer les nerfs de cette dent.

Cependant, la mère célibataire affirme maintenant que “la douleur s’est aggravée” et elle envisage de se faire extraire complètement la dent ou de se faire poser un implant dentaire.

Zeba a ajouté: «Je suis une mère célibataire et cela affecte ma parentalité car je suis souvent courte et vive avec mon enfant.

“Cela m’a laissé avec un sérieux complexe et cela a exercé une forte pression sur ma santé mentale.

“Financièrement, cela a été un énorme fardeau car je ne peux pas continuer à prendre du temps pour y retourner et je devrai suivre un traitement d’entretien coûteux pour le reste de ma vie.”

Zeba affirme qu’on lui a dit que la sensibilité diminuerait après six mois, mais cinq mois plus tard, il n’y a toujours aucun signe de cela.

En raison de la douleur, elle a décidé de rendre visite à son dentiste habituel au Royaume-Uni, qui lui a dit que les couronnes devront être remplacées tous les cinq ou 10 ans.

Maintenant, elle a conseillé aux autres personnes intéressées par des soins dentaires en Turquie de faire des recherches approfondies au préalable.

Zeba a ajouté: “Parlez toujours d’abord à un dentiste britannique pour voir ce qu’il vous propose, car il ne vous touchera pas et ne causera pas de dommages irréversibles.

« Depuis, on m’a dit que j’aurais pu avoir un appareil dentaire ou un invisalign, ce qui aurait résolu le problème et évité de couper mes dents saines en moignons.

« On m’a offert une compensation pour les couronnes uniquement, ce qui ne couvre même pas tous les hôtels, vols et transferts que j’ai dû débourser.

“Les dentistes turcs ne sont intéressés qu’à vous donner le look que vous voulez, même s’il n’y a pas de retour ou de suivi.

“Je suis absolument dégoûté et j’aurais aimé qu’on me conseille de ne pas me couper les dents naturelles par ces dentistes qui raflent de l’argent, je donnerais n’importe quoi pour retrouver mes dents saines.”