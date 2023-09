Mes découvertes après un mois avec la Galaxy Watch 6 Classic

Nous n’avons pas procédé à une évaluation traditionnelle pour le Galaxy Watch 6 Classique, puisqu’il est arrivé en même temps que le Galaxy Z Fold 5 (revue ici) et que je n’ai que deux mains. Cependant, je ne voulais pas laisser en suspens quiconque espérait peut-être l’opinion de Droid Life sur l’appareil alimenté par Wear OS. Nous avons nos opinions et, comme tout le monde le sait désormais, nous les communiquons gratuitement.

J’utilise la Galaxy Watch 6 Classic (43 mm) depuis plus d’un mois maintenant comme montre intelligente quotidienne. Laissez-moi vous parler de mon temps avec l’appareil.

Ce que j’ai apprécié

Matériel et taille – J’ai initialement reçu le modèle 47 mm de la Galaxy Watch 6 Classic pour examen. Dès que j’ai ouvert la boîte, j’ai envoyé un message à Samsung et demandé le modèle 43 mm. Bien que le 47 mm soit magnifique et possède un écran incroyablement grand, il est vraiment énorme sur mes poignets. Cela n’allait pas fonctionner pour moi.

Après avoir reçu l’unité de 43 mm, c’est le point idéal. Bien qu’elle soit encore beaucoup plus grande que la fine Pixel Watch, la Watch 6 Classic présente un certain encombrement, mais pas dans le mauvais sens. C’est le type de poids/encombrement que l’on souhaite ressentir avec une montre intelligente haut de gamme qui commence à 399 $. Par exemple, j’ai déjà frappé cette chose plusieurs fois et je n’ai aucune éraflure ou marque à montrer. Je ne peux pas dire ce qui serait arrivé à ma Pixel Watch sous le même stress, mais je suis presque certain qu’elle n’aurait pas été bonne avec son design en verre bombé.

La Watch 6 Classic en 43 mm pèse 59 grammes, ce qui est bien plus costaud que les 36 grammes de ma Pixel Watch. C’est une montre plus grande. Période. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus substantiel que la Pixel Watch ou la Galaxy Watch 6 standard, la Classic est un choix fantastique en termes de matériel uniquement. Et à moins que vous ne soyez l’Incroyable Hulk, je ne suis pas sûr que quiconque ait besoin de l’option 47 mm. C’est gargantuesque.

Conception – L’année dernière, Samsung nous a offert la Galaxy Watch 5 Pro, dotée d’un anneau capacitif autour de son écran. Ce design n’a duré qu’un an et nous revenons maintenant au design classique avec le cadran rotatif. En termes de fonctionnalité, je préfère de loin cette option à l’anneau capacitif. Chaque clic à droite et à gauche est très fluide, mais en même temps, il peut y avoir un léger bégaiement de temps en temps lorsque vous glissez sur différents écrans. Étant donné que Samsung n’a pas tardé à revenir à ce style, de nombreux fans de Samsung ont dû entendre dire qu’ils avaient raté l’anneau. Personnellement, je n’y ai pas beaucoup prêté attention esthétiquement ces dernières années, mais sur la gamme Watch 6 Classic, je trouve que ça a l’air plutôt joli.

Pour les bracelets, Samsung prend en charge toutes les options de 20 mm et le remplacement des bracelets est aussi simple que sur n’importe quelle autre montre non intelligente grâce aux broches/postes/ressorts à dégagement rapide ou quel que soit le nom que vous souhaitez les appeler. J’ai toujours du mal avec le besoin de Google de créer un système de bande propriétaire, donc l’utilisation continue par Samsung de la norme industrielle ici est la bienvenue. Je n’ai utilisé le nouveau bracelet en tissu qu’avec la Watch 6 Classic et je l’aime beaucoup. Il est très facile de l’ajuster parfaitement à mon poignet, alors que bien souvent, les bracelets avec des trous prédécoupés ne permettent pas vraiment cette sensation Boucle d’or. Vous pouvez obtenir ce nouveau bracelet en tissu parfaitement et j’aime beaucoup ça.

Spécifications – La Galaxy Watch 6 Classic de 43 mm est dotée d’un écran en verre saphir de 1,31 pouces (432 px x 432 px), d’un chipset Exynos W930, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage interne, indice de durabilité 5ATM/IP68/MIL-STD-810H, boîtier en acier inoxydable, une large suite de capteurs (ECG, température cutanée, oxygène dans le sang) et livré avec une batterie de 300 mAh. Si vous optez pour le modèle plus grand, vous obtiendrez un écran de 1,47 pouces et une batterie de 425 mAh.

Au prix de 399 $, ce n’est pas une montre intelligente bon marché, mais heureusement, si vous choisissez d’en acheter une, vous obtenez de nombreuses bonnes spécifications qui ont la capacité de durer longtemps. Cependant, si j’avais une demande, je suppose que j’aimerais voir plus de RAM. Alors que 2 Go, c’est déjà beaucoup pour une montre intelligente, les smartphones sont livrés avec 12 Go et jusqu’à 16 Go de RAM, donc je ne pense pas qu’ajouter 4 Go de RAM serait insensé sur ces montres qui ont de nombreuses applications et fonctionnalités à utiliser. Au contraire, cela pourrait-il être un moyen de pérenniser davantage l’appareil ? Plus il y a de puissance, mieux c’est à mon avis.

Pour un peu plus d’informations sur l’affichage, il s’agit d’un panneau Super AMOLED qui prend en charge l’affichage permanent, mais pour ceux qui ont besoin de plus de batterie, je recommanderais de laisser cette option désactivée. Pour la luminosité, il devient très lumineux, facilement lisible en éclairage direct et à l’extérieur au soleil. J’ai utilisé la montre dans toutes sortes de conditions d’éclairage au cours du mois dernier et je n’ai eu aucun problème. Même son réglage adaptatif de la luminosité est plutôt bon. Et grâce au revêtement en verre saphir de l’écran, il devrait être relativement résistant aux rayures, ce qui est une bonne chose.

Qu’est-ce qui pourrait être mieux

Vie de la batterie – La Galaxy Watch 5 Pro de l’année dernière m’a époustouflé avec la durée de vie de sa batterie. C’était la première fois que j’utilisais un appareil Wear OS qui pouvait durer plusieurs jours sans chargeur, alors je l’ai nommé le « Dieu de la vie de la batterie ». Je ne pensais pas du tout que c’était une exagération. Avec la Watch 6 Classic, ce n’est ni un dieu, ni un demi-dieu, ni vraiment aucune sorte d’expérience de batterie spéciale. C’est très moyen, ne me dure qu’une journée complète plus quelques heures le lendemain matin si j’oublie de le recharger. Samsung revendique jusqu’à 40 heures d’utilisation, mais je ne comprends pas.

Ma journée type commence vers 7h du matin et se termine à 23h. Au moment où je me couche, la montre tourne presque toujours autour de 20 à 25 %. Cela ne suffira clairement pas pour me permettre de passer une deuxième journée, donc sur le chargeur, ça passe tous les soirs. Pendant la journée, ce n’est pas non plus comme si j’utilisais beaucoup l’appareil. J’autorise l’appareil à suivre ma fréquence cardiaque tout au long de la journée, mais je ne l’utilise pas pour le suivi de l’entraînement (à moins qu’il ne démarre automatiquement), et je ne l’utilise pas non plus toujours à l’écran. En réalité, la montre agit comme un visualiseur de notifications sophistiqué et c’est tout. En raison de cette utilisation plutôt modérée, je ne sais pas vraiment pourquoi la durée de vie de ma batterie est si moyenne, mais nous y sommes.

La batterie elle-même n’est pas énorme à 300 mAh, mais ces nouveaux chipsets portables ne sont-ils pas censés consommer de l’énergie et être extrêmement efficaces ? Je ne vois pas cela sur cette montre et c’est préoccupant. Il existe de nombreux appareils axés sur le fitness qui peuvent facilement durer plusieurs jours, donc si vous êtes quelqu’un qui se soucie davantage de la durée de vie de la batterie que des fonctionnalités, il serait difficile de recommander cette montre intelligente.

Désagréments logiciels (ce n’est pas entièrement la faute de Samsung) – Wear OS, bien que bien meilleur qu’avant, a encore de petites choses qui m’ennuient. Ce n’est pas toujours la faute de Samsung, mais deux choses me gênent vraiment sur cette montre en particulier. Premièrement, l’application YouTube Music n’est pas bonne. C’est évidemment une affaire de Google et non de Samsung car l’application est mauvaise quelle que soit la montre que j’utilise. Bon sang, l’application est mauvaise, même sur les smartphones. Sur une montre, cependant, elle semble parfois inutilisable, étant constamment en retard lorsque vous essayez d’accéder aux commandes de lecture ou d’entrer dans une liste de lecture prédéfinie. Pourquoi Google pense que quelqu’un a littéralement besoin de quatre « mélanges d’entraînement » différents me dépasse. Qu’est-ce qu’il y a là-dedans ? Il y a un supermix d’entraînement, suivi des mix d’entraînement 1, 2 et 3. C’est juste étrange. Pour le pauvre sapeur qui choisit de télécharger son supermix, cela force constamment l’application à tenter de télécharger des listes de lecture mises à jour depuis le cloud, ce qui signifie que vous recevrez une notification constante vous indiquant qu’elle attend un signal WiFi pour télécharger la dernière musique. la montre. Encore une fois, ce n’est pas une affaire de Samsung Galaxy Watch, donc je suis désolé d’en parler, mais bon sang, Google. Réparez ce truc.

L’autre désagrément que j’ai concerne les Tiles. Chaque jour, la montre m’informe qu’il y a une nouvelle vignette à ajouter à mon écran d’accueil. Même lorsque vous accédez au menu de vos vignettes et affichez la « nouvelle » vignette, qui est généralement Outlook (j’ai depuis désinstallé cette absurdité), la notification continue de revenir. C’est tellement odieux, et franchement, ça me déclenche.

Maintenant, tout n’est pas mal du tout. Comme je l’ai dit, Wear OS a parcouru un long chemin, notamment dans la section des notifications. Lorsque les notifications arrivent, elles sont faciles à visualiser et à répondre directement depuis la montre, ce qui a été extrêmement utile. De plus, les bascules système du menu déroulant sont très bénéfiques, même si j’aimerais que ces bascules soient universelles d’une certaine manière. Par exemple, la Pixel Watch a quelques bascules différentes de celles de la Watch 6 Classic, donc si vous vous habituez à vos bascules sur une montre, rien ne garantit que vous aurez les mêmes bascules sur une autre. C’est comme un smartphone, mais lorsque vous passez fréquemment d’un téléphone à l’autre comme je le fais, cela peut parfois être frustrant.

Une grande partie de votre expérience logicielle sur la montre est contrôlée via l’application Wearables de Samsung. Cela fonctionne bien, permettant de nombreuses personnalisations non seulement sur l’interface utilisateur (cadrans de montre), mais également sur les notifications et d’autres dispositions de menu. À titre de conseil de pro, je vous recommande de plonger profondément dans le menu Fonctionnalités avancées à partir du menu Paramètres de la montre à l’intérieur de l’application. C’est ici que vous pouvez modifier les commandes des boutons physiques, les gestes et bien plus encore. C’est un excellent menu à maîtriser.

Devriez-vous l’acheter ?

La Galaxy Watch 6 Classic est une montre fantastique, conçue pour faire plaisir aux fans des anciens modèles Galaxy Watch Classic des années passées. Pour eux, c’est une mise à niveau parfaite. Pour quelqu’un qui abandonne une Pixel Watch, vous risquez de perdre cet élégant morceau de verre et de métal sur votre poignet, mais vous récupérerez un appareil robuste doté des mêmes capacités et fonctionnalités (sinon plus). Comme la plupart des choses dans le monde Android, il serait difficile de justifier d’avoir un téléphone Galaxy et une Pixel Watch et vice versa. Chaque appareil s’associe mieux à son propre écosystème, donc si vous investissez dans les Pixels, il est probablement préférable de vous en tenir aux produits de Google. Si vous êtes un grand fan de Samsung, je n’ai probablement pas besoin de vous convaincre de vous en tenir au matériel de Samsung.

Si vous êtes entièrement nouveau dans les montres intelligentes, la Watch 6 Classic est un excellent choix, à moins que tout ce que vous cherchez à faire soit de suivre les données de condition physique et d’avoir une longue durée de vie de la batterie. Même si Samsung souhaiterait que cet appareil soit capable de tout faire, la durée de vie de la batterie ne le permet tout simplement pas. Ce problème pourra peut-être être résolu à un moment donné, mais je suppose que vous ne pouvez pas faire grand-chose avec une batterie de 300 mAh.

Vous préférez une valeur numérique ? Je lui donne une note de 7,3/10.