Mes copains se sont retirés de nos vacances à Ibiza, alors je suis allé seul – cela s’est transformé en un voyage fou d’une vie

Un vacancier BRIT s’est envolé seul pour Ibiza après que ses deux amis se soient retirés du voyage – et a fini par passer le meilleur moment de sa vie.

Jack Styles, 35 ans, de Bexley, a passé six jours à déchirer les clubs de l’île espagnole et à se faire de nouveaux amis – et a maintenant partagé ses conseils pour tirer le meilleur parti du hotspot de la fête.

Les photos montraient Jack faisant la fête lors d’une superbe excursion en bateau au coucher du soleil avec un groupe de filles glamour qu’il avait rencontrées quelques jours auparavant à son hôtel – qui sont depuis devenues « amies pour la vie ».

Jack a planifié le voyage à Ibiza avec deux de ses copains et ils devaient s’envoler à des jours différents avant de se retrouver sur l’île pour un voyage entre mecs.

Mais quelques jours auparavant, l’un de ses amis s’était retiré après que son père soit tombé malade – et son autre ami avait également décidé de rester au Royaume-Uni.

Au lieu d’annuler le voyage, Jack a pris la décision de s’envoler seul pour des vacances en solo – et il a fini par faire le voyage de sa vie.

Bien que ce soit une première pour Jack, le joueur de 35 ans a déclaré qu’il recommencerait.

Et maintenant, il prévoit de retourner sur l’île avec ses nouveaux amis pour les célèbres soirées de clôture d’Ibiza en octobre.

Il a déclaré au Sun: « Je viens de me lier d’amitié avec d’autres personnes et ils ont dit » regardez, nous avons réservé ce bateau, pourquoi ne vous joignez-vous pas beaucoup « et je l’ai fait.

« La journée en bateau, réservée via Ibiza Times, était super. Nous nous sommes tellement amusés.

« Les autres filles étaient juste dans le même hôtel, j’ai fini par faire la fête avec elles toute la semaine.

« Parlez simplement à tout le monde, vous rencontrerez beaucoup de bonnes personnes et vous vous ferez de nouveaux amis.

« Allez à autant de fêtes que possible et vous découvrirez toutes les bonnes choses que l’île a à offrir.

« J’ai fait Hï Ibiza, Paradise à Amnesia, Solid Grooves à DC-10, Music On à Pacha, des journées à la plage et autour de la piscine. »

Bien que les vacances ne se soient pas déroulées comme prévu, Jack a déclaré qu’il en avait tiré le meilleur parti et qu’il encouragerait les autres à y aller seul pour se faire des amis.

« Les filles sont super – nous avons déjà parlé de réserver en octobre pour les soirées de clôture », a déclaré Jack.

« J’ai passé un bon moment, mais idéalement, j’aurais aussi les garçons avec moi.

« Mais je ne peux pas me plaindre de la semaine que j’ai eue, donc je le referais très probablement par moi-même si les garçons n’étaient pas prêts.

« Ibiza est un endroit tellement génial, vous vous ferez toujours des amis là-bas.

« Et quand vous n’êtes pas avec les vôtres, vous êtes plus enclin à vous lier d’amitié avec les autres.

« C’était un super voyage, je me suis définitivement fait des amis pour la vie. C’est ce que vous en faites à la fin de la journée, n’est-ce pas. Il suffit de sortir et d’en tirer le meilleur parti.

« C’était définitivement un voyage fou – je suis à la maison maintenant, je me sens brisé et je rattrape un sommeil bien mérité. »

Brooke Lewis, de Southampton, et son groupe de copines ont passé la journée avec Jack lors de l’excursion en bateau autour de l’île.

Elle a déclaré au Sun : « Jack était seul mais c’est l’oncle d’une des filles avec qui j’étais en vacances, donc nous avons fini par y aller ensemble.

« Nous avons littéralement passé la meilleure journée sur le bateau.

« Certains d’entre nous réservent avec lui pour revenir pour les soirées de clôture. »

