"Mes compatriotes singapouriens…": Un leader d’origine indienne est le nouveau président de Singapour

L’ancien vice-Premier ministre d’origine indienne de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, a été élu président vendredi, remportant confortablement la victoire lors du premier vote contesté de la cité-État pour ce poste largement cérémoniel depuis plus d’une décennie.

« Mes compatriotes singapouriens, je suis vraiment touché par le fort soutien que vous m’avez apporté lors de l’élection présidentielle de notre pays. Mes collègues candidats ont consacré tous leurs efforts et leur énergie à leurs campagnes et ont fait de cette élection un concours digne de ce nom. Je les remercie et les félicite », a déclaré M. Shanmugaratnam a publié sur Facebook.

« Par-dessus tout, je remercie mes concitoyens singapouriens, quelle que soit la façon dont vous avez voté, pour votre intérêt et votre calme engagement dans les questions soulevées lors de l’élection. Je crois que le vote pour moi et ce que je représentais est un vote de confiance envers Singapour lui-même, un vote d’optimisme quant à la manière dont nous pouvons progresser ensemble et nous soutenir mutuellement en tant que Singapouriens », a-t-il déclaré.

Les Singapouriens se sont rendus aux urnes, qui ont été étroitement surveillées comme une indication de leur soutien au parti au pouvoir après une rare vague de scandales, mais le pilier de longue date du parti a remporté plus des deux tiers des voix contre deux rivaux.

« Je pense que c’est un vote de confiance en Singapour. C’est un vote d’optimisme pour un avenir dans lequel nous pouvons progresser ensemble et nous soutenir mutuellement en tant que Singapouriens », a déclaré l’ancien ministre des Finances dans un discours prononcé avant l’annonce des résultats.

« Je suis touché par ce vote. Ce n’est pas seulement un vote pour moi, c’est un vote pour l’avenir de Singapour », a-t-il déclaré, alors qu’il remportait 70,4 pour cent des voix pour remporter un mandat de six ans.

Bien que la constitution soit un poste non partisan, des lignes politiques avaient déjà été tracées avant les élections pour remplacer la présidente sortante Halimah Yacob, qui s’est présentée sans opposition pour son mandat de six ans en 2017.