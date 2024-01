Mes compatriotes palestiniens : il est temps de se débarrasser de nos dirigeants et d’accepter les offres de paix d’Israël

Il y a eu beaucoup de critique d’Israël récemment pour avoir prétendument rejeté une solution à deux États pour partager le territoire de ce qui était autrefois le mandat britannique sur la Palestine entre deux peuples. La vérité est plus complexe. En tant que Palestinien qui aspire sincèrement à une solution à deux États et à une amélioration des conditions de vie en Cisjordanie et à Gaza, je crois que cette vérité doit être dite : c’est Israël – et la communauté juive sioniste avant l’indépendance – qui ont constamment proposé un compromis, dialogue et une solution à deux États. Et c’est palestinien démagogues valorisant le pouvoir personnel plutôt que le bien de leur peuple qui a rejeté ces offres franches – en faveur de conflits sans fin et du désir que la communauté juive soit complètement détruit.

C’est le mouvement nationaliste arabe palestinien qui a trahi le peuple palestinien et s’est constamment opposé à la paix. Malheureusement, les opinions des dirigeants politiques palestiniens antisémites éclipsent souvent les voix des vrais Palestiniens qui aspirent à la paix. Leurs voix ne sont que rarement entendues, comme lors d’une récente manifestation à Gaza au cours de laquelle des femmes et des enfants ont manifesté contre le Hamas, accusant l’organisation terroriste de la tragédie de leur vie et mettant en évidence le fossé entre le peuple et ses dirigeants.

قادة #دواعش_حماس وفي مقدمتهم السنوار، استمعوا إلى صرخات شعبكم أطفالكم ونسائكم الذين خرجوا في هذه التظاهرة العفوية داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ويعبرون عن سخطهم من الوضع الذي دفعتم غزة اليه ويطالبونكم بإعادة الم ختطفين الإسرائيليين إلى ديارهم لتتوقف الحرب. هل ستصل هذه… pic.twitter.com/u7Ewugab18 – افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 24 janvier 2024

Mais il ne s’agit pas uniquement du Hamas. Les dirigeants palestiniens ont trahi leur peuple depuis le début du siècle dernier – alors même que les Juifs essayaient encore et encore de nous offrir un État.

En 1922, la Société des Nations a voté à l’unanimité l’établissement du mandat palestinien en tant que foyer national juif doté d’un carte représentant non seulement Israël, la Cisjordanie et Gaza, mais aussi qu’est-ce que la Jordanie aujourd’hui, que les Britanniques ont plutôt créé en tant que monarchie arabe distincte, supprimant ainsi plus de 75 pour cent de la concession de terres initiale. Cette vision a été considérablement réduite par la création de la Jordanie, mais la communauté juive y a vu une opportunité de coexistence.

La réponse? Une série d’attaques arabes terroriser Juifs en Palestine dans les années 1920 et 1930, qui, sous les yeux de la domination britannique, détruit anciennes communautés juives dans des endroits comme Hébron.

Lorsque la Commission britannique Peel a proposé un cloison de Palestine en 1937, les dirigeants juifs, dans un esprit de compromis, l’acceptèrent, malgré la petite taille de l’État juif proposé. Mais dans ce qui deviendra un thème récurrent, ce geste de paix rencontre un écho rejet pur et simple de la communauté arabe. Il ne s’agissait pas simplement d’un refus de conditions ; c’était un refus même d’envisager la possibilité d’une coexistence pacifique de la part de dirigeants palestiniens comme Haj Amin el-Husseini, qui a ensuite servi de collaborateur nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, recrutant des musulmans des Balkans pour les SS

Lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies a voté la division du mandat entre États juifs et arabes en 1947, la communauté juive a accepté avec joie cette proposition. Pourtant, tragiquement, les dirigeants arabes palestiniens ont une fois de plus rejeté même un petit État juif sur le territoire. Ils invité les armées de sept pays arabes voisins pour envahir et détruire l’État juif nouveau-né dans ce qui est devenu la guerre d’indépendance d’Israël.

Des membres des Brigades Al-Qassam, la branche armée du mouvement palestinien Hamas, défilent dans la ville de Gaza le 22 mai 2021, en commémoration du haut commandant du Hamas Bassem Issa qui a été tué avec d’autres militants…

Des membres des Brigades Al-Qassam, la branche armée du mouvement palestinien Hamas, défilent dans la ville de Gaza le 22 mai 2021, en commémoration du haut commandant du Hamas Bassem Issa qui a été tué avec d’autres militants lors de frappes aériennes israéliennes la semaine dernière. (Photo par Emmanuel DUNAND / AFP) CRÉDIT : EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty

Cette tendance s’est poursuivie avec les accords d’Oslo de 1993, dans lesquels les dirigeants israéliens ont généreusement autorisé un groupe terroriste génocidaire appelé Organisation de libération de la Palestine (OLP), dirigé par le meurtre de masseeuh Yasser Arafat, pour prendre le contrôle de la majeure partie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. L’année 2000 a été un tournant critique. Lors du Sommet de Camp David, Israël a étendu son offre sans précédent d’un État palestinien. Ils ont été une fois de plus accueillis par les dirigeants palestiniens refus– et l’éruption de la sanglante Deuxième Intifada, une vague d’attentats-suicides qui ont tué près d’un millier de civils israéliens.

Cette trahison a brisé toute illusion d’engagement du côté palestinien en faveur d’une résolution pacifique.

Puis vint 2008, à la Conférence d’Annapolis, où Israël tendit une fois de plus la main avec un proposition pour un État palestinien indépendant. Le refus du président palestinien Mahmoud Abbas d’accepter cette offre n’était pas seulement décevant ; c’était exaspérant. Aujourd’hui, Abbas, arrivé au pouvoir en 2004, en est à la dix-neuvième année de son mandat présidentiel de quatre ans, après avoir suspendu les élections et la constitution dans les territoires palestiniens.

Pendant ce temps, la bande de Gaza est dirigée par le ignoble Hamas, l’EI de Palestine, qui, le 7 octobre 2023, a envahi les communautés du sud d’Israël, meurtre 1 200 âmes en une seule journée de cauchemars et emmener plus de 240 captifs à Gaza. À ces meurtres s’ajoutent des actes innommables d’agressions sexuelles et d’abus continus d’otages jusqu’à aujourd’hui, un sombre rappel du coût humain de ce conflit.

L’objectif juré du Hamas charte fondatrice n’est pas la coexistence mais l’anéantissement d’Israël. Khaled Meshaal, ancien chef du Hamas et toujours l’un de ses plus hauts dirigeants, clarifié ce mois-ci, la position du Hamas sur l’idée d’une solution à deux États : « Nous rejetons cette notion, car elle signifie que vous obtiendriez une promesse pour un [Palestinian] État, pourtant vous êtes tenus de reconnaître la légitimité de l’autre État, qui est l’entité sioniste… Nous n’abandonnerons pas notre droit à la Palestine dans son intégralité, depuis le [Jordan] rivière jusqu’au [Mediterranean] mer.” Il a insisté sur sa conviction que le 7 octobre n’a fait que “renforcer cette conviction”.

L’histoire du conflit israélo-palestinien concernant une solution à deux États révèle une dure réalité : Israël a toujours fait de véritables efforts en faveur de la paix, mais il s’est heurté au rejet, à la trahison et à une violence à glacer le sang de la part du côté palestinien. Ce schéma de refus, particulièrement incarné par des groupes comme le Hamas, constitue le véritable obstacle à la paix.

Il est temps de reconnaître cette vérité sans détour. Ceux qui prétendent désirer la paix doivent affronter et défier les éléments de rejet au sein de la société palestinienne, y compris le Hamas. Nous devons nous débarrasser de l’establishment palestinien qui a gouverné pendant 15 ans sans réellement représenter le peuple palestinien. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons espérer tracer la voie vers un avenir pacifique fondé sur deux États.

Eid est un militant palestinien des droits humains. Il vit en Cisjordanie.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.