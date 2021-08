« Mes collègues sous pression intense », a déclaré à RT le chef du syndicat de la police allemande après qu’un officier a filmé l’agression d’un manifestant âgé

Dans une vidéo d’un rassemblement contre les restrictions sur les coronavirus à Berlin dimanche, un officier en tenue anti-émeute a été filmé en train de saisir une manifestante par le cou avec les deux mains et de la jeter violemment au sol sous le choc de tous ceux qui l’entourent. La femme ne semblait pas se comporter de manière agressive et essayait simplement de passer devant le policier.

Le clip a déclenché une enquête interne sur « présomption de lésions corporelles » par la police de Berlin et a provoqué la colère du rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, Nils Melzer, qui a demandé plus d’informations sur les attentats à la pudeur. Il y avait également d’autres vidéos d’officiers maltraitant les manifestants, y compris des personnes âgées, filmées lors de la manifestation dans la capitale allemande.

« Je suis sûr que mes collègues ont agi conformément à la loi [during the Sunday’s protest], « Rainer Wendt, qui dirige le syndicat allemand de la police, a insisté lorsqu’il a été approché par RT DE.

Le rassemblement des mouvements anti-confinement et anti-vaccination, communément appelés «penseurs latéraux» en Allemagne, a été « loin de l’ordre public pacifique et violé dès le départ faute d’être autorisé », il a souligné.

Plus de 60 policiers ont été blessés. Ils n’ont évidemment pas trébuché et ne sont pas tombés, mais ont été blessés lors des manifestations.

Wendt a rejeté les affirmations selon lesquelles les sceptiques du coronavirus étaient traités plus rapidement par les officiers allemands que par tout autre manifestant. Pour la police, « il n’y a aucune différence si une manifestation est illégale ou non… ou qui y participe ». Le travail des officiers reste le même et c’est « enrayer les violations », a expliqué le chef du syndicat.

« Mes collègues étaient sous une pression intense en lien avec l’incident » lors du rassemblement à Berlin, a-t-il déclaré.

Wendt a exprimé la conviction que la pandémie a généralement mis la police allemande dans une situation difficile, et au cours des deux dernières années, la force a dû s’habituer à être « sous une vague de critiques. »

« Malheureusement, la société est de plus en plus polarisée », a-t-il déclaré, faisant référence à une division croissante entre ceux qui soutiennent les mesures visant à contenir la propagation du virus et les sceptiques de Covid-19. « Et la police se retrouve entre les deux camps qui s’affrontent et n’est plus prête au dialogue.

« Nous aimerions que les politiciens contiennent toutes les parties à ce conflit », a ajouté le chef du syndicat.

