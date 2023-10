Mes beaux-parents sont terribles avec l’argent. Que dois-je faire?

On the Money est une nouvelle rubrique de conseils mensuelle. Si vous souhaitez des conseils sur les dépenses, l’épargne ou l’investissement – ​​ou sur toute autre émotion complexe qui peut surgir lorsque vous vous préparez à prendre de grandes décisions financières – vous pouvez posez votre question sur ce formulaire. Nous répondons ici à deux questions posées par les lecteurs de Vox, qui ont été éditées et condensées.

Mon mari et moi sommes sur la même longueur d’onde avec notre argent, mais pas avec les finances de ses parents. Ses parents, qui vendent actuellement leur maison pour payer leurs dettes, souhaitent consacrer une partie de l’argent restant à une nouvelle maison et consacrer le reste aux voyages. Ils n’ont pas de plan de retraite et mon mari est prêt à les soutenir financièrement à l’avenir. Il dit que ses parents sont libres de dépenser leur argent comme bon leur semble. Je pense qu’il est injuste que mes beaux-parents dépensent leur argent pour voyager et dépendent ensuite de notre argent pour vivre.

Comment pouvons-nous gérer nos finances lorsqu’elles sont affectées par les décisions et les actions des autres ?

Nos finances sont toujours affectées par les décisions et les actions des autres. Vos beaux-parents le découvriront probablement lorsqu’ils auront terminé le processus de vente de leur maison, de remboursement de leurs dettes et de recherche d’un nouveau logement. Bien que la réduction des effectifs puisse sembler attrayante pour un couple à la recherche d’un moyen rapide de rembourser d’anciennes dettes, nous nous trouvons actuellement dans un marché immobilier gravement désavantagé. Les taux d’intérêt hypothécaires sont à leur plus haut niveau depuis 21 ans, ce qui signifie que vos beaux-parents pourraient avoir du mal à trouver quelqu’un prêt à acheter leur maison – et ils pourraient finir par dépenser beaucoup plus que prévu pour leur prochaine situation de vie, qu’ils finissent par jusqu’à l’achat ou la location.

Cela signifie que le scénario que vous jugez actuellement injuste – celui dans lequel vos beaux-parents dépensent leur argent en voyages tout en comptant sur votre argent pour payer les factures – pourrait ne pas se produire. Grâce à cet accord, ils pourraient bénéficier de longues vacances et l’argent qu’ils dépenseront pour ce voyage aura un effet négligeable sur leur capacité à vivre le reste de leur vie sans votre aide financière.

Si l’idée que vos beaux-parents puissent prendre des vacances alors que vous et votre mari ne vous semble pas insupportable, la première étape consiste à parler à votre mari de la possibilité de prendre un congé. Sérieusement. L’argent que vous dépensez tous les deux en voyage aura un effet tout aussi négligeable sur votre capacité à subvenir aux besoins de votre belle-famille, alors faites-en un objectif financier et atteignez-le d’ici la fin de l’année.

Maintenant que nous avons réglé la question « pourquoi jouent-ils alors que je dois travailler », il est temps d’avoir une conversation avec votre mari sur le montant du soutien financier qu’il est prêt à fournir. Vous ne précisez pas comment vos beaux-parents ont contracté leurs dettes ; était-ce simplement une dépense excessive, ou une partie de ces fonds a-t-elle été consacrée aux études de votre mari ? Vos beaux-parents ont-ils aidé votre mari à louer son premier appartement ? L’ont-ils soutenu dans la construction de sa carrière ? Ont-ils eu une crise médicale inattendue qui a épuisé leurs économies et, peut-être, les a incités à poursuivre leurs objectifs de voyage actuels ?

Votre mari se sent financièrement responsable de ses parents, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Vous devriez lui demander de vous en dire plus sur sa famille et son histoire financière, si vous ne comprenez pas déjà pourquoi il souhaite assumer cette responsabilité. Vous devriez également parler de la différence entre « responsabilité financière » et « tout payer », car il peut exister des moyens de fournir un soutien qui permettent toujours à votre belle-famille de supporter la majeure partie de ses propres dépenses. (Vous voudrez probablement étudier Medicare et Medicaid, par exemple.) Vous voudrez peut-être également tenir compte des besoins financiers de vos propres parents et vous demander si vous pourriez être en mesure d’aider les deux côtés de la famille.

Enfin, et peut-être le plus important : commencez dès maintenant à parler à votre mari de ce que vous allez dire lorsque vos beaux-parents demanderont à vivre avec vous. Compte tenu du marché immobilier actuel, c’est un scénario beaucoup plus probable que celui dans lequel ils voyagent à travers le monde.

Mon mari a deux enfants d’un précédent mariage. Je n’ai pas d’enfants et j’ai acheté la maison dans laquelle nous vivons avant de nous marier. Je paie l’hypothèque et il me donne de l’argent pour les services publics. Est-ce OK? Doit-il contribuer à plus de 50 pour cent pour l’épicerie ?

Le montant d’argent que votre mari consacre à l’épicerie – même pendant une période d’inflation, lorsque les prix des produits d’épicerie sont plus élevés que prévu – n’est pas aussi important que les questions juridiques entourant sa résidence dans votre maison.

Cela dépend en grande partie du fait que vous vivez dans un État de propriété communautaire, et le reste dépend des lois sur la location de votre État, et une partie peut dépendre des documents d’hypothèque et de titre associés à votre maison. Je suggère de parler à un avocat pour vous assurer que vous et votre mari êtes tous deux parfaitement conscients de vos droits et de vos responsabilités, car Internet n’est pas susceptible de vous fournir les informations approfondies dont vous pourriez avoir besoin.

Voici les questions auxquelles vous et votre mari devrez peut-être répondre, tant en termes de relation qu’en termes de conditions de vie :

Votre mari constitue-t-il légalement la valeur nette de la maison ? (Voulez-vous qu’il construise la valeur nette de la maison ?) (Voulez-vous qu’il construise la valeur nette de la maison ?) Ses enfants ont-ils légalement le droit d’hériter de la maison ? (Voulez-vous que ses enfants héritent de la maison ?) (Voulez-vous que ses enfants héritent de la maison ?) Votre mari est-il légalement considéré comme votre locataire ? (Voulez-vous qu’il soit votre locataire ?) (Voulez-vous qu’il soit votre locataire ?)

Prenez soin de ceux-ci et vous pourrez alors commencer à discuter de la question de savoir si vous allez garder vos finances séparées et diviser les dépenses du ménage proportionnellement ou si vous allez mettre en commun vos ressources et payer toutes vos dépenses ensemble.

Voici mes conseils pour gérer cette conversation, lorsque vous êtes prêt.