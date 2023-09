Mes amis ont essayé de me manger vivant après avoir bu du mystérieux hooch pendant les vacances… ils ont souri en me mâchant le bras comme des zombies.

Une femme BRIT affirme avoir été attaquée par deux amis qui lui ont mangé le bras après avoir bu du clair de lune local en vacances.

Louise Sylvester, 39 ans, a accusé ses anciens amis de « me mâcher le bras comme dans un film de zombies ».

L’homme de 39 ans a déclaré que ses agresseurs présumés se comportaient comme des « animaux sauvages ». Crédit : Fourni

Les deux agresseurs présumés venaient de renverser quatre bouteilles du clair de lune local, Arak, avant de se jeter sur Louise en Indonésie.

Louise, de Manchester, a déclaré : « C’était un cauchemar. Je voyais sans cesse la fille danoise me mâcher le bras comme si elle sortait d’un film de zombies.

« Le plus malade, c’est que je voyais que la Danoise appréciait ce qu’elle faisait. »

La femme de 39 ans s’était rendue à Nusa Lembongan, près de Bali, pour rendre visite à son amie française de trois ans en mai.

Elle a dit : « Nous avons rencontré [her French friend]L’amie danoise de et son petit ami sur la plage et ont prévu de les rencontrer plus tard pour le dîner.

« Nous avons tous passé une excellente soirée et sommes retournés à [the French woman’s house] pour continuer la fête.

« Elle a acheté quatre bouteilles d’Arak sur le chemin du retour. J’avais l’impression étrange de ne pas me saouler, donc je n’ai bu que deux verres de vin au dîner et deux shots pendant la séance. »

Louise, qui est ouvertement gay, a déclaré que pendant la fête, elle avait discuté en indonésien avec le petit ami local de la Danoise.

Cela a provoqué une violente attaque verbale de la part de sa petite amie jalouse, qui lui a craché au visage avant de lui sauter dessus.

« Ils sortaient leur vélo pour partir, je voulais arranger les choses, et [the Danish woman] m’a craché au visage et m’a sauté dessus.

« Elle m’a donné des coups de poing et des coups de pied. »

Louise a déclaré qu’à ce moment-là, elle avait sorti son téléphone pour enregistrer le combat vicieux et menacé de « l’apporter à l’immigration ».

C’est ce qui aurait déclenché l’attaque brutale du groupe.

« [The Danish woman] n’arrêtait pas de me mordre pendant que les autres me donnaient des coups de pied, des coups de poing et me tiraient par les cheveux.

« Ils étaient hors de contrôle, comme des animaux sauvages. »

La Britannique a expliqué que c’est le petit ami indonésien de son amie française qui a finalement mis un terme aux violences.

Depuis, il se serait retourné contre son ex-petite amie et soutiendrait Louise dans son affaire pénale.

Louise a subi plus d’une douzaine d’écorchures graves, de multiples marques de morsures, une pommette cassée et un genou fracassé.

Des mèches de cheveux avaient également été arrachées de son cuir chevelu.

Le Britannique a déclaré : « Au début, je ne pouvais pas le dire à ma famille. Je ne pouvais pas dormir sans voir cette fille me mâcher le bras et je ne voulais pas sortir.

« Je travaille dur pour retrouver ma vie, heureuse et en bonne santé. »

Les deux femmes ont été accusées d’agression, mais ne sont pas détenues.

Un règlement à l’amiable de 500 £ a été proposé à Louise, mais elle l’a rejeté lundi.

Aucune date de procès n’a encore été fixée pour les accusations d’agression, qui sont passibles d’une peine de prison maximale de cinq ans.

Louise restera à Bali jusqu’à la fin du procès.

