2020 dans le rétroviseur? Bon débarras! En regardant en arrière sur l’année, comme certains de mes collègues, j’ai aussi des réflexions sur les meilleurs smartphones de l’année. C’est donc mon propre Top 5, mais avec quelques rebondissements.

Tout d’abord, j’ai décidé de m’en tenir aux téléphones que j’ai beaucoup utilisés cette année et d’ignorer ceux avec lesquels je viens de jouer pendant quelques jours ou moins, ainsi que ceux que je n’ai même pas touchés. Donc, toutes ces opinions sont basées sur le fait de passer du temps de qualité avec chacun de ces appareils. C’est pourquoi vous ne verrez rien de OnePlus, Google ou Apple sur la liste – je ne les ai tout simplement pas assez utilisés et je pensais qu’il ne serait pas juste de les mentionner, même s’ils ont fière allure dans un sens théorique, basé sur fiches techniques et autres critiques.

Deuxième rebondissement: il a été très difficile pour moi de créer un véritable Top 5 hiérarchique, car les besoins de chacun sont très différents, donc ce que j’ai fait est de distinguer les choses qui m’ont le plus marqué (dans le bon sens) sur chacun des ces appareils. À la fin, je vous dirai lesquels j’achèterais réellement avec mon propre argent, pour mon usage personnel. Allons droit au but, alors.

Meilleure sensation en main et meilleur logiciel: Oppo Find X2 Pro

L’Oppo Find X2 Pro est, à mon humble avis, de loin le smartphone phare le plus sous-estimé de l’année – je l’ai déjà dit dans une fonctionnalité dédiée, alors assurez-vous de le lire pour toutes mes réflexions à ce sujet.

À la fin de 2020, je me souviens toujours de la grande influence positive du dos en cuir végétalien pour ce téléphone en ce qui concerne la manipulation et la sensation générale en main. Aucun autre téléphone que j’ai utilisé cette année ne peut s’en approcher, c’est le seul appareil que j’ai toujours senti à l’aise à 100% sans étui. Le verre à l’arrière a l’air « premium » (quoi que cela signifie), du moins c’est ce qu’ils disent, mais le faux cuir du Find X2 Pro ne l’est pas ne pas sensation de qualité supérieure, et cela fait de la tenue de ce téléphone un rêve, sans aucune crainte de le laisser tomber.

Le prochain paragraphe est probablement le paragraphe le plus surprenant que j’aie jamais écrit, du moins pour moi. Si vous m’aviez demandé il y a un ou deux ans mes opinions sur le ColorOS d’Oppo, j’aurais pu déclamer pendant (littéralement) à quel point il était mauvais par rapport à d’autres skins, poussant un iOS comme une fonctionnalité esthétique et inspirée d’iOS sur les utilisateurs d’Android. Mais tout a changé à partir de ColorOS 7.x, qui était la première version du skin qui, à mon avis, ne vous gênait pas du tout, et vous permettait simplement de profiter du matériel proposé.

ColorOS 11 est alors venu et a rendu les choses encore meilleures. À tel point, en fait, qu’en ce moment ColorOS 11 est mon skin Android préféré. Ses options de personnalisation sont d’une grande portée sans contenir des fonctionnalités inutiles que personne n’utilisera, sa vitesse est inégalée et il n’y a pas de décalage ni de bégaiement nulle part, jamais. C’est rapide, c’est fluide, et sur le Find X2 Pro, il augmente vraiment le matériel phare proposé avec une expérience logicielle phare. Il n’y a pas d’idiosyncrasies étranges nulle part (à part la façon dont le menu Paramètres est structuré, mais c’est facile à surmonter ou à s’habituer en quelques jours), tout fonctionne, tout le temps.

Enfin, la charge rapide d’environ 35 minutes de zéro à plein m’a fait me soucier de la capacité de la batterie (certes pas géniale) bien moins que je ne le pensais, et donc, compte tenu de toutes ces choses, l’Oppo Find X2 Pro vaut vraiment la peine une place dans ma liste des 5 meilleurs de 2020.

Meilleure expérience utilisateur globale: Xiaomi Mi 10 Pro

Le Xiaomi Mi 10 Pro a tout ce dont le produit phare 2020 a besoin, y compris un écran à taux de rafraîchissement élevé, une charge rapide, de bons appareils photo et un chipset haut de gamme. Mais ce qui rend ce téléphone digne de sa place dans ma liste des 5 meilleurs de 2020 est quelque chose de très difficile à décrire et impossible à « voir » sur une liste de spécifications, aussi détaillée soit-elle.

Et c’est l’expérience générale de son utilisation. Depuis l’arrivée de MIUI 12, le Mi 10 Pro a toujours été l’un des meilleurs téléphones à utiliser. La majeure partie de ce sentiment provient des animations remaniées, associées aux doux mouvements de vibration dans toute l’interface utilisateur, qui sont tout simplement incroyables grâce à ce qui est l’un des meilleurs moteurs de vibration jamais mis dans un smartphone. En parlant de choses qui sont «meilleures que jamais», les haut-parleurs stéréo du Mi 10 Pro sont, sinon cela, alors assez proches.

Le logiciel lui-même a encore beaucoup de petites bizarreries et de désagréments, et il n’est pas totalement exempt de bogues, mais il a l’air exactement aussi moderne qu’un skin Android le devrait en 2020, et c’est juste une joie à regarder et à utiliser. Le Mi 10 Pro n’a pas non plus de gros inconvénients flagrants, sauf si vous avoir besoin un appareil photo à zoom périscope, vous obtenez donc un ensemble phare complet à égalité avec les autres, mais aucun autre téléphone haut de gamme en 2020 ne m’a fourni ce niveau de plaisir d’utilisation. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon expérience avec celui-ci, ne manquez pas mon examen à long terme du Mi 10 Pro.

Le « Et si? » téléphone: Huawei Mate 40 Pro

Le Mate 40 Pro a fait cette liste même si, pour la plupart des gens sur les marchés occidentaux, son manque de services et d’applications Google est un pas de départ. Le fait que je l’aurais ici de toute façon témoigne de la qualité d’un téléphone, malgré ce qu’il manque. Grâce à son système de caméra incroyable, il aurait probablement arraché mon prix du «meilleur total de 2020» aux mâchoires de ses concurrents, mais il ne s’agit pas uniquement de caméras.

L’autonomie de la batterie est exceptionnelle, j’ai déjà mentionné les appareils photo qui sont solidement parmi les meilleurs jamais installés dans un téléphone, les performances sont incroyables et la douceur est la meilleure que j’ai jamais vue, même si cela fonctionne avec « juste » un 90 Hz écran.

Oh, et en parlant de cet écran, j’aime la façon dont il se courbe sur les côtés, et j’aime aussi le fait que malgré le fait qu’il s’agisse du design le plus « cascade » de 2020, vous n’obtenez aucun problème de contact accidentel, grâce à la façon dont Huawei a pu associer matériel et logiciel pour y parvenir.

Je n’ai rien de mal à dire sur le Mate 40 Pro – mis à part le manque étrange d’OIS sur l’appareil photo principal, même si, en toute honnêteté, dans 99% des cas, vous ne ressentez pas vraiment cela lors de la prise de vue. Pourtant, c’est le deuxième plus gros inconvénient possible du téléphone, car vivre sans les services et les applications Google en 2020 n’est pas pour tout le monde, et c’est pourquoi le Mate 40 Pro fait simplement partie d’une liste des 5 meilleurs et n’est pas «le meilleur smartphone» à mon avis .

Meilleurs looks: Samsung Galaxy Note20 Ultra

Celui-ci est simple et entièrement subjectif. Le Samsung Galaxy Note20 Ultra Mystic Bronze est le plus beau téléphone que j’ai jamais vu ou utilisé. Déjà. Son dos est également le dos en verre le plus agréable que j’ai jamais manipulé, avec ses vibrations satinées et son absence presque totale d’empreintes digitales. L’île de la caméra est énorme, mais contrairement à la S20 Ultra, j’aime vraiment la façon dont elle est conçue. C’est vraiment drôle comment je qualifierais le dos du S20 Ultra comme probablement le plus laid de tous les temps, tandis que le Note20 Ultra est le plus beau (à mes yeux et à mon goût). De toute évidence, Samsung a deux équipes de conception différentes pour les lignes S et Note, et vous savez déjà quel travail je préfère.

Mais ce n’est pas non plus une question de dos. Tout dans l’apparence de ce téléphone me plait, ce qu’il devrait, étant donné son prix. Mais sérieusement, les lignes, les courbes douces, la boxiness du design par rapport à la plupart de ses concurrents (sans aller dans le boxy comme Sony), le haut et le bas en métal plat, c’est juste la quintessence du bon design dans mon livre . Rien d’autre ne s’est rapproché cette année, en termes de design, et le Note20 Ultra est tout simplement magnifique à chaque fois que je le regarde.

Pour tout le reste, eh bien … C’est compliqué. Restez à l’écoute pour mon examen à long terme de celui-ci qui arrivera dans quelques semaines avec plus de détails.

Meilleur tueur phare: Realme X50 Pro

Les tueurs phares sont un centime une douzaine en ce moment, tout le monde en fait au moins un, et donc cette partie du marché n’a jamais été aussi encombrée. Bien que si vous demandez à Realme, vous n’obtiendrez probablement pas cela appelé un tueur phare, le X50 Pro est exactement cela, dans mon esprit. C’est le meilleur que j’ai utilisé cette année, même s’il est difficile de déterminer exactement pourquoi je ressens cela. Quelque chose à propos de la combinaison de la taille, de l’expérience utilisateur, de la charge rapide et d’un système de caméra qui, bien que n’étant pas le meilleur, n’est pas paralysé et dispose en fait d’un téléobjectif.

Étant donné que Realme UI n’est fondamentalement qu’une version renommée de ColorOS, tout ce que j’ai dit à propos de ColorOS 7.x et des versions ultérieures lors de l’examen d’Oppo Find X2 Pro s’applique également au X50 Pro. Il en va de même pour la charge incroyablement rapide de 65W. Comparé à d’autres prétendants dans l’espace, le Realme X50 Pro propose également quelques options de couleurs très uniques, que vous n’apprécierez peut-être pas nécessairement, mais je l’ai fait.

C’est le seul tueur phare de l’année qui ne m’a pas donné le sentiment d’être trop compromis lors de son utilisation, et c’est ce à quoi servent les tueurs phares – certains coins sont coupés pour atteindre le prix, oui, mais ces réductions ne devraient pas Cela n’entrave pas le sentiment général de convivialité, et le prix doit rester suffisamment éloigné des produits phares appropriés pour que le delta vaille la peine de se « contenter » d’un tueur phare. Le Realme X50 Pro répond à toutes ces cases pour moi, alors félicitations à la marque pour avoir cloué la formule lors de son premier essai. (Remarque: je n’ai pas utilisé le Samsung Galaxy S20 FE, cette section aurait pu être différente si je l’avais fait).

Le mieux pour moi

Et maintenant, il est temps de passer à la partie la plus subjective de cette fonctionnalité. Si vous vous demandez lequel de ceux-ci j’achèterais réellement, dépensant mon propre argent pour eux, alors voici la vérité: l’Oppo Find X2 Pro ou le Xiaomi Mi 10 Pro. C’est ça. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas en avoir d’autres, c’est juste que pour mon usage et pour mon goût personnel, ce sont les seuls qui, à mon avis, en valent la peine.

Le manque de Google du Mate 40 Pro est malheureusement un facteur décisif pour moi, même si les choses, sur le front des applications, se sont considérablement améliorées au cours des derniers mois – j’ai écrit une fonctionnalité entière à ce sujet. Le Note20 Ultra, par contre, dans mon esprit, ne vaut pas le prix, mais j’envisagerais de l’acheter s’il était moins cher, de beaucoup. Comme je l’ai dit, j’écris une critique complète à long terme pour vous dire tout ce que j’en pense, mais c’est ma conclusion personnelle (et gardez à l’esprit que je fais partie de ces personnes qui n’ont pas vraiment beaucoup d’utilité pour le S Pen).

Enfin, le Realme X50 Pro est un excellent téléphone, mais j’adore les écrans incurvés, et c’est tellement important pour moi que si je dépense mon propre argent, je ne ferai aucun compromis, quelles que soient les économies réalisées.

Dans l’attente de 2021

2020 a été une très mauvaise année en général, mais une très bonne année pour les smartphones. Les produits phares sont devenus incroyablement bons, au point qu’il est très difficile d’en recommander un ou deux à des personnes aux budgets illimités. Les tueurs phares sont de plus en plus nombreux et, bien que la plupart d’entre eux aient commencé à offrir une expérience plutôt compromise par rapport à leurs parents haut de gamme, il reste encore quelques joyaux à choisir. Et le segment abordable / budget a vu un bon rapport qualité-prix se transformer en un excellent rapport qualité-prix pour certains appareils.

Et puis il y a des facteurs de forme étranges (bonjour, LG Wing) et des pliables, qui ont mûri en un temps record par rapport à tout autre facteur de forme jamais. Maintenant, tout ce que nous devons attendre, c’est que les prix descendent à des niveaux où les produits pliables peuvent réellement devenir courants, et j’espère que cela se produira pleinement en 2021, ou du moins que l’année prochaine, nous verrons le début de cela. .

C’est incroyablement excitant, car la promesse des pliables est unique – vous obtenez essentiellement deux appareils en un. Cela fait un moment que nous n’avons pas vu pour la dernière fois quelque chose du genre «cela annulera le besoin d’emporter quelque chose de plus avec vous» – pensez aux appareils photo sur les téléphones, et en particulier après que les appareils photo sur les téléphones soient bons. À partir de ce moment-là, le mantra «la meilleure caméra est celle que vous avez avec vous» a commencé à s’appliquer pour la plupart des gens, la plupart du temps, et donc maintenant, les seules personnes qui ont des caméras autonomes sont des créateurs de contenu et des passionnés.

Si la catégorie «tablette qui se plie en téléphone» décolle vraiment, nous pourrions voir quelque chose de similaire arriver aux tablettes. C’est encore tôt, oui, mais l’avenir semble rempli de potentiel intéressant.