Être au cœur de l’industrie mobile au quotidien est sans aucun doute un travail de rêve pour moi. Car cela me permet de découvrir les dernières et meilleures technologies. Cependant, loin de me plaindre, il y a certains aspects de mon travail que je trouve un peu ennuyeux. Depuis quelques années, nous avons vu une avalanche de combinés presque identiques et fades inonder le marché, avec un chiffre d’affaires incroyablement court. Je déteste franchement que ce soit l’état dans lequel se trouve une grande partie de la glorieuse industrie des smartphones. Donc, pour qu’un téléphone fasse partie de ma liste personnelle, il a besoin d’un but et d’un objectif clair – en d’autres termes, une raison d’exister.

Apple iPhone SE (2020)

Dans aucun ordre particulier, je lance les choses avec l’iPhone SE (2020). Divulgation complète, je ne suis pas une personne iPhone, cependant, la sensibilité de la SE est loin d’être gaspillée sur moi. Tout d’abord, il y a l’angle du smartphone compact à considérer. De nombreux utilisateurs semblent manquer de véritables petits appareils à facteur de forme et ceux-ci sont en effet de plus en plus rares. Cependant, selon cette logique, j’aurais choisi l’iPhone 12 mini à la place pour ma liste personnelle, car son corps est encore plus compact, son matériel plus récent et une meilleure utilisation de l’espace en général.

Mon raisonnement pour aimer la SE 2020 est largement centré sur le simple fait que c’est ce que les utilisateurs veulent et ce dont la plupart d’entre eux ont finalement besoin. Les produits Apple continuent d’avoir l’un des cycles de mise à niveau les plus longs de l’espace technologique. Une grande partie des utilisateurs d’iPhone conservent des modèles plus anciens car ils restent parfaitement utilisables pour leurs besoins. Le support matériel à long terme d’Apple au-dessus de la moyenne mérite beaucoup d’éloges à cette fin. Mais il en va de même pour la décision de Cupertino de commencer enfin à proposer des offres de valeur plus raisonnables. Pas étonnant que l’iPhone SE (2020) se vende comme des petits pains.

Samsung Galaxy S20

La famille Samsung Galaxy S20 est mon prochain moment fort de l’année. Je suis particulièrement friand de la vanille S20, utilisée par mon autre significatif. Samsung s’est surpassé en termes de parité des fonctionnalités et de segmentation progressive au sein de la gamme phare S20. Même le plus petit et le moins cher du trio peut profiter de l’excellent écran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz et d’une configuration de caméra principale polyvalente. Je souhaite vraiment que la même parité des fonctionnalités soit également appliquée à la famille Note20. En fait, j’ai fini par être tellement déçu à cette fin que j’ai sauté une autre génération de Note pour mon téléphone personnel, toujours fidèle au fidèle Galaxy Note9.

Samsung Galaxy Z Fold2

Bien que toujours sur le sujet de Samsung et des énigmes de mise à niveau des appareils personnels, j’ai passé pas mal de temps avec le Galaxy Z Fold2 cette année. En fait, j’ai fait des allers-retours sur l’achat d’un produit à plusieurs reprises. En ce qui concerne les facteurs de forme d’écran pliable futuriste, la prise de Samsung est de loin la plus fonctionnelle que vous puissiez obtenir actuellement. Même avec tous les inconvénients maintenant bien documentés de la conception et les imperfections logicielles en cours liées au facteur de forme, je sais pertinemment que l’expérience globale et ses avantages l’emportent largement sur toute lacune dans mon livre.

Quant aux raisons pour lesquelles je n’ai pas été en mesure de m’engager, pas encore du moins, il y a des craintes personnelles de longévité paranoïaques, principalement liées à la surface d’affichage souple, combinées à ma tendance à rester fidèle aux téléphones pendant quelques années . De plus, les craintes de rater le S Pen sont toujours présentes et ont augmenté avec les récents développements concernant la prise en charge du S Pen sur la gamme Galaxy S21. En fonction de la façon dont tout cela se déroulera dans les prochains mois, je peux certainement me voir adopter un Samsung pliable 2021. Marquez-moi comme un fervent partisan d’un avenir pliable.

Asus ROG Phone 3

L’Asus ROG Phone 3 est une autre de mes aventures par intermittence en 2020. Cela semble en fait un euphémisme, car je suis profondément amoureux de la ligne ROG, depuis que l’original a façonné le créneau croissant actuel des smartphones de jeu.

Mais même avec la concurrence dans l’espace tentaculaire, le ROG Phone 3 continue d’occuper la position de roi du jeu de premier ordre. À la fois sur un objectif et à ma propre échelle personnelle. Personne ne s’est approché de façon réaliste de l’incroyable profondeur de personnalisation, de réglage des performances, de la fluidité de l’expérience et de l’écosystème d’accessoires étonnant du ROG Phone 3.

Mais, plus important encore dans mon livre, le ROG Phone 3 parvient à offrir une expérience phare incroyable au-delà de ses prouesses de jeu. Au point de m’attirer – un utilisateur expérimenté avec des besoins de jeu mobile presque inexistants. Cela témoigne de la nature bien équilibrée du ROG Phone 3 dans son ensemble.

Xiaomi Mi 10 Ultra

Ma dernière entrée concerne les progrès de la caméra en 2020, dont quelques-uns. À l’origine, j’avais envie d’aller avec le Xiaomi Mi Note 10 pour sa configuration d’appareil photo polyvalente, une sorte de pionnier à la fois de l’énorme capteur de caméra principal 108MP et de l’inclusion de deux téléobjecteurs. Étant donné que ce téléphone ne fait techniquement pas la coupe 2020, mais qu’il présente également des lacunes notables en matière de capture vidéo, je vais plutôt avec le Xiaomi Mi 10 Ultra.

Sans doute, la meilleure expérience globale de caméra pour smartphone sur le marché à ce jour. Bien sûr, c’est ouvert au débat, mais une opinion est une opinion et je m’en tiens à la mienne.