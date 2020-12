Mes perspectives sur le marché des smartphones de cette année sont en contraste frappant avec celles de l’année dans son ensemble. En fait, je pense que 2020 a été une meilleure année pour les smartphones que 2019, car les technologies introduites l’année dernière évoluent et mûrissent rapidement.

Jetez simplement un œil à la vitesse à laquelle nous sommes passés des écrans 90 Hz à des OLED lumineuses à 120 Hz et même 144 Hz. Même les écrans LCD ont été améliorés à cet égard, de sorte que maintenant les midrangers utilisent des panneaux HRR.

Les lecteurs d’empreintes digitales sous écran ont également fait un grand pas en avant. J’utilise toujours mon fidèle OnePlus 7 Pro, qui se vantait probablement du lecteur d’empreintes digitales UD le plus rapide à l’époque et qui me semble maintenant lent par rapport à la plupart des implémentations de 2020.

Les téléobjectifs sont plus courants maintenant, tournent mieux et nous en avons même plus d’un sur certains smartphones comme le Mate 40 Pro + (zoom optique 3x et 10x) ou le Xiaomi Mi 10 Ultra (zoom optique 2x et 5x). Malheureusement, aucune amélioration significative dans le département ultra-large cette année, sauf que de plus en plus de fabricants commencent à mettre en œuvre AF dans ceux-ci.

Enfin, en 2020, les batteries sont devenues plus grosses et se rechargent plus rapidement. La charge rapide est une chose courante même dans le segment du budget alors qu’en 2019 était toujours présentée comme une fonctionnalité spéciale. De plus, une batterie de 4000 mAh était une norme, maintenant la plupart des utilisateurs froncent les sourcils sur tout ce qui est inférieur à 4500 mAh ou même 5000 mAh.

Quoi qu’il en soit, voici ma liste des 5 meilleurs téléphones cette année reflétant ce que j’ai aimé de la technologie en 2020.

Xiaomi Mi 10 Ultra

Permettez-moi de commencer par peut-être le meilleur téléphone de 2020, à mon avis. Il n’y a littéralement rien sur ce téléphone que je n’aime pas. Peut-être que le poinçon me dérange un peu mais le reste du matériel couvre à 100% mes besoins et mes attentes. Et je suis presque sûr que c’est le cas pour beaucoup de gens.

Superbe écran, configuration d’appareil photo polyvalente et compétente, logiciel mature et riche en fonctionnalités, chargement ultra-rapide de 120 W, autonomie fiable de la batterie, haut-parleurs stéréo et l’une des meilleures fonctionnalités de la liste – l’édition transparente. Celui que nous avons examiné au bureau est tout simplement magnifique en personne et entre en contact avec mon côté geek. C’est vraiment dommage qu’il ne soit pas disponible en dehors de la Chine.

Samsung Galaxy S20 FE

Pour être honnête, j’attendais en quelque sorte plus de la gamme Galaxy S20 cette année. Je ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus, mais quelque chose ne va pas à propos de ces téléphones et de la façon dont Samsung a utilisé le prix du Galaxy S20 Ultra pour justifier le prix de lancement élevé des deux autres S20.

C’est peut-être pourquoi j’aime tant le Galaxy S20 FE. C’est un excellent polyvalent avec le bon prix – un véritable tueur phare dans mon livre. Il possède le SoC phare, une configuration de caméra polyvalente avec un zoom 3x, une autonomie de batterie extra-longue, une charge rapide, un panneau HRR OLED et une tonne d’autres fonctionnalités haut de gamme que vous ne trouverez normalement pas sur un téléphone de cette tranche de prix .

Désolé les gars, c’est mon choix de Samsung cette année au cas où vous vous attendiez à voir le Z Fold2. Celui-ci est aussi un excellent téléphone mais un peu hors de portée en termes de prix et je ne pense toujours pas que les pliables soient autre chose qu’une vitrine technologique. Samsung y parvient définitivement.

iPhone 12 mini

En 2014, lorsque j’ai eu le Sony Xperia Z1 Compact original pour l’anniversaire de ma petite amie, quelque chose m’est resté. Et c’est la sensation de tenir un smartphone petit, mais puissant et capable. Pour pouvoir utiliser le téléphone d’une seule main en toute simplicité. C’est pourquoi je pense que l’iPhone 12 mini est l’un des meilleurs téléphones en 2020, même si je ne suis pas moi-même un grand fan d’Apple.



iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 mini

C’est la quintessence des produits phares compacts et je regrette de ne pas avoir suggéré à mon père d’attendre le mini au lieu d’appuyer sur la gâchette avec l’iPhone SE (2020). Pour tous ceux qui en ont marre des téléphones à grand écran et qui sont familiers avec iOS, l’iPhone 12 mini a tout le sens du monde.

Asus ROG Phone 3

Bien que je ne sois pas capable de comprendre pleinement le jeu mobile à ce stade de son développement, j’aime bien l’Asus ROG Phone 3. Je suis un joueur PC de la vieille école et tout, de l’esthétique à l’OLED 144Hz lisse et astucieux sensible à la pression Les déclencheurs d’épaule sont exempts de compromis. Et la meilleure partie est que la lourde batterie de 6000 mAh est suffisante pour faire fonctionner l’appareil pendant des jours.

Sans parler de la vaste sélection d’accessoires qui amènent l’expérience de jeu à un tout autre niveau.

OnePlus 8 Pro

Pour être franc, j’inclus le OnePlus 8 Pro simplement parce qu’il s’aligne si bien avec mes propres priorités. Le OnePlus 8 Pro est sûrement une amélioration par rapport à son prédécesseur (contrairement au vanilla 8) à bien des égards, mais je continue à venir sur OnePlus à cause de ce logiciel notoire. C’est ce que j’aime de la marque et ce à quoi je me suis habitué ces dernières années. Même si ce n’est plus le tueur phare.

Objectivement, cependant, le OnePlus 8 Pro vaut bien la hausse de prix. Les produits phares de OnePlus ont toujours été critiqués pour avoir omis certaines fonctionnalités essentielles et le OnePlus 8 Pro est le premier téléphone de la société à cocher toutes les cases. Charge sans fil ultra-rapide et charge sans fil inversée également, certification IP68 et un écran qui peut facilement aller de pair avec ceux des téléphones Samsung haut de gamme. Enfin, OnePlus a également beaucoup amélioré l’expérience de la caméra.