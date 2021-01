Je suis souvent en désaccord avec les tendances de l’industrie des smartphones. Je n’aime pas les gros téléphones et je ne veux pas dépenser plus de 1000 € sur un téléphone. Je suis las de l’interface utilisateur douteuse (et des logiciels en général) et je me soucie plus de l’écran que du chipset. Les caméras aussi – le zoom numérique ne remplace pas les optiques réelles, il était donc frustrant de voir plusieurs fabricants abandonner le module téléobjectif qui était présent sur le modèle de l’année dernière.

Parfois, on a vraiment l’impression que les fabricants déploient des efforts supplémentaires pour aggraver un téléphone. Ne jouez pas avec Android à moins que ce ne soit pour prendre en charge une fonctionnalité unique, ignorez les modules de caméra 2MP inutiles, et non, je ne veux pas de cette fonctionnalité astucieuse.

Je veux juste un téléphone qui durera plusieurs années sans me causer de maux de tête. Ce qui semble ennuyeux, mais les fabricants de smartphones fabriquent des téléphones ennuyeux depuis plusieurs années maintenant – l’innovation s’est réduite à se vanter d’un plus grand nombre.

2020 était différent, cependant, nous avons vu une large sélection de téléphones qui mélangeaient et correspondaient à certaines des fonctionnalités les plus intéressantes: téléphones pliables, périscopes, écrans à taux de rafraîchissement élevé, chargement rapide avec et sans fil, 5G et UWB. Je sais que ceux-ci étaient également disponibles l’année dernière, mais ils semblaient trop expérimentaux – une excellente démo technologique, pas un si bon pilote quotidien.

Tout ce qui a été dit, voici mon Top 5 des téléphones qui sont sortis cette année. Ils s’inclinent vers l’extrémité la plus chère du spectre, mais n’oubliez pas que vous n’êtes pas obligé d’acheter un téléphone le jour du lancement. Certainement pas moi.

Apple iPhone 12 mini

Nous avons dû changer la définition de «gros» plusieurs fois au cours des dernières années, pendant ce temps, les mini-téléphones ont pratiquement disparu. Je sais que beaucoup ont conservé l’iPhone SE d’origine pendant des années car il était de la taille parfaite pour eux. J’ai moi-même récemment obtenu un SE d’occasion, principalement à des fins de débogage, mais aussi juste pour en avoir un. J’ai essayé de l’utiliser pendant un moment, ce qui a clairement montré que les sites Web et les applications modernes ne fonctionnent tout simplement pas sur l’écran 16: 9 de 4 pouces.

L’iPhone 12 mini d’Apple est lui-même assez petit, bien que le contenu s’adapte beaucoup mieux sur le 5.4 ”. Et c’est un appareil phare à part entière, avec un chipset rapide, une connectivité 5G et des années de support logiciel. À mon avis, c’est à un pas de la perfection et cette étape est un téléobjectif. Peut être l’année prochaine.

Mais l’année prochaine, il pourrait y avoir de la concurrence – Apple a la plus grande influence sur les tendances des smartphones de tous les fabricants. Cela a tué la prise jack 3,5 mm et de nombreux fabricants ont emboîté le pas, maintenant il semble qu’ils réclament également de retirer le chargeur de l’emballage de vente au détail. Donc, si une entreprise peut à nouveau rendre les mini téléphones branchés, c’est bien Apple.

Sony Xperia 5 II

Maintenant, vous pensez probablement aux Xperia Compacts, mais ce n’est pas à leur sujet. Le Sony Xperia 5 II n’est pas un véritable successeur de la gamme Compact, mais c’est (je pense) un téléphone très complet et sa taille est assez agréable.

Le plus grand Xperia 1 II peut avoir un écran OLED 4K, qui semble cool sur papier, mais qui a peu d’impact en pratique. Je préfère de loin le panneau OLED 120Hz du téléphone de la série 5 et j’aime la conception classique de la lunette avec la caméra selfie, l’écouteur et autres ne dépassant pas de l’écran.

Sony l’a équipé d’un triple appareil photo (qui comprend un module téléobjectif) et la durée de vie de la batterie est impressionnante pour un appareil aussi petit. Le prix est cependant un peu (disons) ambitieux. Je garderai un œil sur notre nouvelle page Offres, cependant, une réduction devrait arriver tôt ou tard.

Samsung Galaxy Z Fold2

Le Samsung Galaxy Z Fold2 est le premier appareil depuis des années qui donne l’impression d’être l’avenir du design de smartphone. Le lancement troublé du Fold de l’année dernière en a fait un jouet coûteux, mais Samsung a affiné la charnière, a réglé plusieurs problèmes et le Z Fold2 qui en résulte est un téléphone qui peut être utilisé comme conducteur quotidien.

Bien sûr, les scientifiques des matériaux sont probablement enfermés dans leurs laboratoires, essayant de proposer un verre pliable résistant aux rayures, car c’est probablement le plus grand obstacle à une adoption à plus grande échelle des téléphones pliables.

Une fois que cela sera résolu, je pense que dans plusieurs années, nous examinerons les téléphones rigides comme nous le faisons actuellement. J’ai envisagé de mettre le LG Wing sur ma liste car j’apprécie son design «prêt à l’emploi», mais j’ai décidé de ne pas le faire – les téléphones pliables sont la voie à suivre, à moins que les téléphones enroulables ne se révèlent beaucoup plus cool.

Asus Zenfone 7 (Pro)

L’Asus Zenfone 7 a menacé de mettre fin à ma série OnePlus. Si seulement il y avait un modèle légèrement plus petit. Quoi qu’il en soit, quelques collègues ont choisi le ROG Phone 3, mais je pense que le Zenfone offre un meilleur mélange de fonctionnalités (et un meilleur prix) pour ce que je veux.

Le téléphone ROG a du sens si vous allez utiliser les différents accessoires. À part cela, très peu de jeux dépassent les 90 ips à l’heure actuelle – c’est si j’avais jamais eu envie de jouer au téléphone en premier lieu. Si vous ne vous souciez pas de cela, le HDR10 + Super AMOLED 90 Hz est excellent et la batterie de 5000 mAh est assez grande.

Le Zenfone a également une triple caméra capable. Et il se retourne pour prendre de superbes selfies, si c’est votre genre de chose. Le Zenfone 7 Pro ajoute même OIS aux modules principal et téléobjectif et met à niveau le chipset vers la version Plus du Snapdragon 865. Vaut les 100 € supplémentaires si vous me le demandez, principalement parce que vous obtenez plus de mémoire sur le Pro (il y a un slot microSD , cependant, vous pouvez donc vivre avec 128 Go intégrés).

Xiaomi Mi 10 Ultra

Pourquoi, Xiaomi, pourquoi le Mi 10 Ultra n’est-il pas vendu dans le monde? Il a tout ce que l’on peut souhaiter dans un téléphone, à l’exception de la disponibilité. L’appareil photo est bien mesuré et n’entre pas aveuglément dans la course aux mégapixels, au lieu de cela, il établit un équilibre parfait entre la résolution (nécessaire pour le regroupement des pixels) et la taille des pixels (il vaut mieux avoir la physique de votre côté que la combattre dans le logiciel).

Le combo double téléobjectif du périscope 5x et de l’objectif 2x traditionnel est susceptible de devenir la norme en 2021. La plupart des produits phares cette année ont opté pour l’utilisation du zoom numérique pour les focales moyennes, mais cela ressemble à un compromis.

Un domaine dans lequel Xiaomi a abandonné l’approche équilibrée et est devenu fou est le chargement – 120 W câblé et 50 W sans fil est impressionnant et excessif à parts égales. Cependant, pour moi, le Mi 10 Ultra a toujours semblé que Xiaomi fléchissait sur d’autres fabricants. C’était un projet passionné pour les ingénieurs de l’entreprise et ça se voit. C’est peut-être aussi la raison pour laquelle sa disponibilité est si limitée – un produit halo destiné à montrer plutôt qu’à stocker les étagères des magasins.