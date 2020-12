Avant de dresser la liste de ce que je pense être les meilleurs téléphones à sortir en 2020, voyons quelques choses. Ceci est une liste subjective et ce ne sont en aucun cas les seuls appareils que j’ai aimés tout au long de 2020. Mais le patron a dit 5, alors voilà.

Je ne veux pas non plus discréditer la multitude de téléphones innovants qui sortiront en 2020. Mais mes choix ne sont pas uniquement basés sur l’innovation.

Entre autres choses, je suis le photographe résident ici à GSMArena.com et en tant que tel, je photographie la plupart des images de téléphone pour les critiques et les articles de presse. Cela signifie que je peux toucher et gérer 99% des téléphones qui frôlent le visage de mon site préféré et parmi ceux-ci, ce sont ceux qui m’ont touché en retour. Dans aucun ordre particulier.

Samsung Galaxy Z Fold2

Je suis sûr que ce sera un choix populaire parmi mes collègues, mais c’est le Galaxy Z Fold2. Vous devez vraiment toucher le Galaxy Z Fold2 pour comprendre à quel point il est transformateur. Cela ne ressemble à rien d’autre – tenir et utiliser cet appareil semble des années trop tôt. Pourtant, contrairement au Galaxy Fold de première génération, le Galaxy Z Fold2 se sent prêt pour une utilisation quotidienne.

Il est utilisable plié, grâce à un écran extérieur plus grand, mais une fois déplié, il devient une belle passerelle vers le monde mobile. Il n’y a rien d’autre de tel – une tablette compacte qui se plie en un téléphone facile à transporter.

Et grâce au vieillissement et à la dépréciation, le Galaxy Z Fold2 coûte environ autant qu’un vieil iPhone 12 Pro Max ennuyeux. S’il avait de meilleurs appareils photo, j’aurais acheté le Fold au lieu de l’iPhone ennuyeux.

Huawei Mate 40 Pro

Parce que je prends 90% de mes images personnelles avec mon téléphone, je suis toujours intéressé par le meilleur téléphone pour la photographie. Depuis des années, je suis passé d’un Google Pixel à un iPhone d’Apple, mais cette année, le Huawei Mate 40 Pro est le roi de la photographie.

Vous pourriez affirmer que le Huawei P40 Pro a battu le Mate 40 Pro sur le mérite de son meilleur appareil photo ultra-large, mais le Mate 40 Pro a une caméra selfie ultra-large qui est unique sur un tel téléphone. Cela me rappelle le jeu de tir à selfie ultra-large sur le Google Pixel 3, qui peut créer des photos très intéressantes en conjonction avec le mode nuit. Eh bien, deux ans plus tard, le Mate 40 Pro fait encore mieux.

Le Mate 40 Pro possède les meilleurs appareils photo à la fois dans une bonne lumière et dans une faible luminosité. Il fait vraiment tout. Malheureusement, il ne dispose pas de services mobiles Google, sinon il aurait été dans ma poche en ce moment même.

OnePlus 8 Pro

J’ai toujours été fan des téléphones OnePlus, mais il y avait toujours une fonctionnalité clé manquante dans leur dernier produit phare. Plus maintenant – le OnePlus 8 Pro a tout pour plaire. Le 8 Pro sans compromis de OnePlus est étanche à l’eau, dispose d’une charge sans fil, d’un excellent appareil photo et du bel écran à taux de rafraîchissement élevé attendu, de performances supérieures et d’une batterie fiable.

Et il vient dans un vert glacial mentholé qui est facilement ma couleur de téléphone préférée de l’année.

Google Pixel 5

J’ai eu du mal à accepter le Google Pixel 5. C’est le premier Pixel phare à renoncer au processeur phare, ce qui a atténué mon enthousiasme pour lui.

Mais avec le Pixel 5, Google est revenu à l’essentiel: être fiable, simple, mais puissant, et le meilleur téléphone avec appareil photo à point et à tirer. Le Pixel 5 est tout cela et est abordable, grâce à la rétrogradation du segment.

Apple iPhone 12 mini

Enfin, nous arrivons à l’iPhone 12 mini. Quand j’ai finalement tenu ce petit iPhone dans ma main, j’ai été frappé par sa présence minuscule. Mes mains se sont adaptées à des téléphones de plus en plus gros au fil des ans et celui-ci ressemblait à une réinitialisation matérielle de mes sens.

Tenir un téléphone aussi petit et bien fait est comme une bouffée d’air frais et j’ai pensé plus d’une fois à acheter l’iPhone 12 mini, ne serait-ce que pour sa taille.

Mais ce n’est pas seulement une question de taille. L’iPhone 12 mini est un excellent téléphone à tous égards, et c’est l’appareil iPhone 12 le moins cher que vous puissiez obtenir.