Il est maintenant temps pour moi de conclure la série et de lister les téléphones qui m’ont le plus impressionné au cours de cette année sans aucun doute mouvementée. La plupart des événements n’étaient pas de la bonne variété, certes, mais en ce qui concerne l’innovation des smartphones, les choses allaient bien. En fait, ce fanatique des smartphones a trouvé que 2020 était la meilleure année depuis un bon moment en ce qui concerne les nouvelles versions.

Ceci étant la dernière entrée d’une série assez longue, il contiendra inévitablement des visages familiers, mais pour essayer de mélanger un peu les choses, je classerai également les téléphones, en commençant par mon numéro 6 et en montant progressivement vers le haut. Oh, c’est une liste des 5 meilleurs? Bon alors, une mention honorable.

Mention honorable: Huawei Mate 40 Pro

Oh qu’est-ce qui aurait pu être – le Huawei Mate 40 Pro est un téléphone tellement génial que sans le manque de services Google Play et un approvisionnement limité en puces, il serait certainement devenu un best-seller des vacances. C’est le quatrième plus joli téléphone de cette année dans mon livre, il a un appareil photo incroyablement bon et un écran incroyable. De toute évidence, il a également le reste des bangs et sifflets phares comme un excellent logiciel, des performances ultra-rapides et une charge ultra rapide, mais ces trois éléments sont là où il se démarque.

La plupart des gens ne donneront aucune chance au Mate 40 Pro car nous sommes des créatures d’habitude et nous détestons nous habituer à de nouvelles choses. Beaucoup de ces personnes manqueront cependant, car avec les progrès réalisés par la galerie d’applications, le téléphone est parfaitement capable de les servir avec quelques ajustements mineurs.

5. Realme X50 Pro

Ce n’est pas seulement l’automne qui a apporté des téléphones incroyables – le début du mois nous a donné quelques joyaux, y compris mon numéro 5 et ce qui fait exception à la liste entière. Alors que les autres membres sont ici grâce à l’incroyable innovation qu’ils apportent dans un domaine ou un autre, celui-ci que j’ai choisi car il sert de réveil pour les fabricants et les clients.

Armé d’un excellent écran, d’une configuration de caméra polyvalente (à l’avant et à l’arrière) et du Snapdragon 865, celui-ci a prouvé que vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin (en fait plus que la plupart des gens n’auront jamais besoin) sans payer de prix à quatre chiffres. Vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que la liste des inconvénients de notre examen pour savoir que nous avions du mal à trouver quelque chose qui ne va pas avec le X50 Pro.

Bien sûr, si vous êtes un lecteur assidu de GSMArena dans la mesure où vous avez commencé à suivre cette série, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas la plupart des gens, mais plutôt un utilisateur expérimenté qui est prêt à payer le prix fort tant que vous avez l’expérience d’une technologie de pointe , alors passons à autre chose.

4. Oppo Find X2 Pro

Celui-ci remporte facilement le prix du produit phare le plus sous-estimé de l’année – en mariant le ColorOS que j’aime vraiment à un matériel incroyable et au troisième meilleur design en entreprise, grâce à ce cuir végétalien, le Find X2 Pro est le meilleur téléphone que la plupart des gens n’ont jamais entendu parler de.

Une reconnaissance de la marque insuffisante, une campagne marketing minimale et une disponibilité limitée ont fait en sorte que peu de gens finiraient par posséder le X2 Pro dans l’ouest, mais même si je ne suis pas du genre à jouer, je suis prêt à parier une somme décente que les gens qui ont fini par posséder il l’aime correctement.

3. Apple iPhone 12 mini

L’iPhone 12 mini est un autre téléphone perturbateur – il s’agit de contester la tendance des téléphones toujours en croissance que les prix en constante augmentation. Bien sûr, le fait qu’il s’agisse du membre le moins cher de la gamme iPhone 12 ne fait pas de mal, mais ce n’est de loin pas le principal atout du mini.

Il n’y a tout simplement pas de téléphone sur le marché comme celui-ci – un petit package qui est en fait un produit phare. Tout ce qui manque par rapport à un 12 Pro ou un 12 Pro Max est un téléobjectif, mais à 2x et 2,5x, ce n’est pas comme si ces deux-là pouvaient aller particulièrement loin de toute façon. Pendant ce temps, le 12 mini se glisse dans des poches où aucun autre téléphone ne se presserait et est si rafraîchissant et léger.

Je ne peux même pas compter la durée de vie de la batterie moins qu’incroyable par rapport au 12 mini car, comme je l’ai dit, il est si unique sur le marché actuel qu’il n’y a rien à quoi vous pouvez le comparer à juste titre. Ou y a-t-il? Jetons un œil au numéro 2.

2. Samsung Galaxy Z Flip

L’élément le plus excitant de la scène technologique en 2020 a été l’arrivée correcte des téléphones pliables. Certes, le Z Fold original et le Mate X sont arrivés en 2019, mais ils se sont toujours sentis un peu plus comme des prototypes raffinés que des téléphones prêts à vous servir au quotidien. Les versions 2020, en revanche, sont incroyables – il suffit de regarder le Galaxy Z Flip et de me dire qu’il n’est pas magnifique. La seule chose plus jolie que c’est le Motorola Razr 5G, mais celui-là a trop de compromis ailleurs, ce qui l’a empêché de faire ma liste.

Mais cela va au-delà des regards – bien au-delà, en fait. Le Z Flip se plie à 87,4 mm, ce qui ne représente que les deux tiers de la hauteur de l’iPhone 12 mini et il a à peu près le même espace d’écran utilisable que le 12 Pro Max lorsque vous tenez compte de l’encoche.

La conception pliable permet également des utilisations intéressantes – la charnière lui permet de rester à moitié pliée sur une table permet au Z Flip d’agir comme son propre trépied pour les selfies et les appels vidéo. Et bien que l’écran externe soit minuscule, il est toujours assez bon pour vous permettre de prendre des selfies avec l’appareil photo principal, en tirant parti de sa qualité d’image supérieure. Donc, à la fin de la journée, les téléphones à écran pliable vous permettent non seulement d’avoir le meilleur des deux mondes, mais ils ajoutent également des éléments qui leur sont propres.

Je vais également aborder rapidement le sujet de la durabilité car cela revient inévitablement lorsque nous parlons de pliables. Les gens montreront comment Zack Jerryrige tout a rayé l’écran en poussant son ongle dessus, tout en ignorant les rapports d’utilisateurs réels selon lesquels il résiste parfaitement après des mois d’utilisation. Je ne vais pas contester leurs mécanismes d’adaptation – comme je l’ai dit, les gens sont des créatures d’habitudes et notre réponse initiale à un changement rapide est le rejet.

À ceux qui sont plus ouverts d’esprit, je soulignerai simplement deux choses. Premièrement, l’écran est en fait le plus vulnérable non pas lorsqu’il est utilisé, mais lorsqu’il est transporté dans des poches et des sacs à main et dans ces cas, l’écran du Z Flip est en fait beaucoup mieux protégé que n’importe quel autre téléphone. Deuxièmement, le téléphone a l’air comme neuf après avoir passé quelques mois entre les mains de ma femme et s’il peut survivre, il peut probablement vivre n’importe quoi.

1. Samsung Galaxy Z Fold2

Après l’entrée précédente, mon choix numéro un ne surprendra personne, même si vous avez accidentellement manqué l’énorme spoiler qui faisait la une.

Le Galaxy Z Fold2 n’a fait que devancer le Z Flip car il s’adapte mieux à mes propres cas d’utilisation, sinon j’évalue les deux et ce qu’ils représentent de la même manière. Ce sont deux versions différentes de ce que vous pouvez réaliser avec la technologie: un écran géant avec une productivité et un potentiel de consommation multimédia inégalés ou un téléphone ordinaire qui se plie à la taille d’une boîte à poudre pour le stockage.

Ayant utilisé le Z Fold2 comme pilote quotidien au cours des deux derniers mois, je suis convaincu d’une chose – à moins que vous ne deviez absolument avoir la meilleure configuration de caméra autour, cela représente une meilleure valeur que n’importe quel autre produit phare haut de gamme. Même au PDSF, il vaut mieux dépenser 2000 € pour un produit vraiment excitant que 1500 € pour un Galaxy S21 ennuyeux ou un iPhone 12 Pro Max. Mais pour le moment, les offres en Europe vous permettent d’en avoir un pour 1 300 €, ce qui en fait une évidence.

Cette pièce s’est terminée un peu plus longtemps que je ne l’avais imaginé au départ et je parie que beaucoup d’entre vous sont déjà impatients de consulter la section des commentaires et de me dire comment je me trompe et que je devrais immédiatement prendre de longues vacances puis quitter . La parole est maintenant à vous!