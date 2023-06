Mes 30 ans de Brexit… ne laissez pas le Labor Wrexit

Il y a SEPT ans aujourd’hui, j’ai découvert à quel point les Remainers avaient pris le vote sur le Brexit le 23 juin 2016.

L’ancien homme de main de Downing Street, Alastair Campbell, arrivait aux studios d’ITN pour discuter de la majorité 52-48, juste au moment où je partais.

Le vote britannique sur le Brexit a été l’aboutissement de 30 ans de tension entre le Royaume-Uni et Bruxelles Crédit : Shutterstock

Nous avions passé la campagne en plaisantant, pensais-je, en discutant des problèmes dans les débats télévisés.

Jusqu’à ce que je lui parie 50 livres que la Grande-Bretagne voterait Out.

Alors que nous nous rencontrions, il a sorti la note de son portefeuille, me l’a tendue comme une couche souillée et, la lèvre retroussée, a grondé, « Désastre » avant de s’éloigner.

À part une interview bruyante de Newsnight, nous n’avons pas parlé depuis.

Ce n’était pas non plus unique.

Les familles et les amis continuent d’être divisés sur la question à ce jour.

Le chroniqueur du Times, Matthew Parris, a décrit sa technique pour éviter les ex-copains qui votent pour le Brexit en passant les yeux fermés.

Il l’a pratiqué sur moi.

Un tel mépris envers les souhaits démocratiques légitimes de 17,4 millions d’électeurs s’est enraciné partout où les restants avaient leur mot à dire.

Il identifie la fonction publique Blob – en particulier le Home Office et le Foreign Office – ainsi que des diffuseurs tels que Sky et la BBC, et des organisations caritatives politiquement affirmées appelées à juste titre The Third Sector.

Pour moi, le référendum a été le point culminant de 30 ans de couverture des divisions politiques et des querelles au sein de l’UE et entre la Grande-Bretagne et Bruxelles en particulier.

Cela a commencé dans les années 1980, avec des batailles furieuses entre Tory Wets comme Michael Heseltine, Ken Clarke et Chris Patten et Thatcherite Dries comme Norman Tebbit et Keith Joseph.

Le président de la Commission européenne Jacques Delors est devenu une figure de haine pour les eurosceptiques.

L’ancien spin-doctor Alastair Campbell était misérable après que la Grande-Bretagne ait voté pour le Brexit Crédit : Getty – Contributeur

Bananes tordues et taille des préservatifs

Depuis la tribune de la presse parlementaire, j’ai regardé le premier ministre Margaret Thatcher livrer sa dénonciation fatale de son plan pour un super-État européen toujours plus proche.

« Non! Non! Non! » rugit-elle.

C’était le moment où The Sun publiait son titre légendaire en première page : « Up Yours Delors ! Nous avons exhorté les lecteurs à faire face à l’est à midi et à » brailler contre la Gaule « . Les ventes ont grimpé en flèche.

Pourtant, dans les six mois, Thatcher était parti, déposé par le sournois John Major qui a immédiatement commencé à dépouiller le Royaume-Uni de sa souveraineté, à huis clos lors des sommets de l’UE.

La crise a éclaté lors du sommet de Maastricht de 1992 qui a abandonné le marché commun et créé un super-État fédéral avec son propre passeport, son hymne et, éventuellement, la monnaie unique européenne.

Il y avait un sommet quelque part en Europe tous les quelques mois, sous une présidence tournante chaotique.

Mais il y avait une présence constante – un farceur aux cheveux blonds qui provoquait des méfaits magiques aux dépens d’eurocrates sans visage.

Margaret Thatcher a mené la riposte britannique contre les bureaucrates de l’UE Crédit : Getty

Boris Johnson a une place dans l’histoire en tant que Premier ministre qui a livré le Brexit Crédit : PA

La légende de Boris Johnson est née, exposant l’ingérence incessante de l’UE dans des problèmes aussi insignifiants que les bananes « pliées » et le contrôle de la taille des préservatifs.

J’étais témoin du début de la fin de l’adhésion de la Grande-Bretagne à l’UE et du début fulgurant de la carrière de BoJo en tant que superstar politique.

Lorsque Tony Blair est arrivé au pouvoir en 1997, il semblait que le jeu eurosceptique était terminé.

Non seulement il a poussé le Royaume-Uni plus profondément dans le territoire des super-États, mais il était déterminé à s’emparer de sa couronne en tant que président.

Le Premier ministre travailliste Tony Blair a semblé embrasser l’UE Crédit : Getty

Au lieu de cela, se prosterner devant une élite bruxelloise non élue, irresponsable et antidémocratique n’a servi qu’à enraciner la résistance des électeurs britanniques.

L’ex-banquier charismatique Nigel Farage et son nouveau Parti de l’indépendance du Royaume-Uni ont capturé la fureur grandissante contre ce fier pays dansant au rythme des bureaucrates sans visage.

Farage a remporté un siège au soi-disant Parlement européen et a créé une puanteur sur ses dirigeants non élus du «chiffon à vaisselle humide».

« Qui es-tu? » a-t-il hurlé au malheureux président du Conseil européen Herman Van Rompuy, dans une vidéo visionnée par des millions de personnes.

C’est l’Ukip de Farage qui a forcé le Premier ministre conservateur David Cameron en 2013 à promettre le référendum qui a changé le cours de l’histoire.

Il y a sept ans, la Grande-Bretagne a voté à une majorité significative que l’adhésion à l’UE était plus problématique qu’elle n’en valait la peine.

Depuis lors, les perdants complotent pour renverser cette décision démocratique.

L’arriviste politique Nigel Farage a galvanisé les électeurs britanniques du Brexit Crédit : London News Pictures

Chaque problème, majeur ou mineur, a été imputé au Brexit – y compris, d’une manière ou d’une autre, la fuite du virus Covid d’un laboratoire de Wuhan en Chine.

En effet, ce sont les Leavers qui ont été dépeints comme des losers.

Sondage après sondage suggérait que nous souffrions du «remords des acheteurs», un profond regret d’avoir renoncé à un prix glorieux.

Accords commerciaux avec de vastes marchés asiatiques

Pourtant, comme l’a révélé un sondage dans le Sun d’hier, c’est un non-sens.

Une écrasante majorité voterait à nouveau Leave.

Leur seule déception, à peine trois ans après que nous ayons finalement coupé les ponts, c’est que nous n’avons pas agi avec plus de détermination pour nous libérer.

Alors, qu’avons-nous obtenu du Brexit ? Absolument rien du tout, si vous en croyez Remainers.

Seulement une longueur d’avance sur les vaccins Covid – contre l’opposition féroce de l’UE.

Seule une voix indépendante et ferme en faveur de la courageuse Ukraine contre la poigne de fer de la Russie.

Seule une série d’accords commerciaux précieux avec de vastes marchés asiatiques et des pactes de défense avec l’Amérique et les alliés du renseignement Five Eyes, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ce ne sont pas de petites réalisations. Ce sont de vastes avantages pour la Grande-Bretagne en tant que voix souveraine et indépendante

Nous devons faire plus pour démontrer notre contrôle durement acquis de notre démocratie, de nos frontières et de nos eaux.

Rien de tout cela ne se produira si le Parti travailliste gagne le pouvoir.

Sir Keir Starmer, un ennemi déclaré du Brexit, a clairement indiqué qu’il nous ramènerait sous le contrôle de l’UE le plus rapidement possible.

Il se profile maintenant comme peut-être la question clé des prochaines élections générales.

Votez travailliste. . . voter Bruxelles.