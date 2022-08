Mes 3 enfants et moi sommes sans abri après que ma maison a été endommagée par un incendie – l’association de logement nous a laissés en enfer

UNE SEULE maman de trois enfants s’est retrouvée sans abri après qu’un incendie chez son voisin a endommagé la sienne.

Nathalie Oakes est dans un “enfer vivant” se déplaçant entre des logements temporaires “inadaptés” depuis qu’un incendie a ravagé sa maison près de Nantwich dans le Cheshire.

Nathalie Oakes est sans abri avec son amie Millie ses trois enfants après qu’un incendie chez son voisin a endommagé la sienne Crédit : MEN Media

La famille de trois personnes surfe sur le canapé et vit dans des hôtels sans fenêtres fonctionnelles ni installations appropriées depuis une semaine, affirment-ils.

L’argent de Nathalie s’épuise également rapidement car elle doit acheter des plats cuisinés pour chaque repas de ses enfants, ce qui lui a coûté 800 £ de dépenses jusqu’à présent.

Mais la mère désespérée ne peut pas mettre les pieds dans sa propre maison pour récupérer ses effets personnels.

L’incendie qui s’est propagé depuis la maison d’un voisin le 10 août a laissé la propriété “inhabitable” jusqu’à ce que les contrôles de sécurité et les réparations soient effectués.

L’association de logement Peaks and Plains Housing Trust n’a pas tardé à se rendre sur les lieux de l’incendie et a trouvé le logement temporaire de la famille à 17 heures ce jour-là.

La fiducie a maintenant trouvé une location à court terme – que la famille a approuvée à l’avance – où ils peuvent rester jusqu’à ce que la propriété soit réparée.

Millie – une amie de Nathalie qui a vécu avec la famille tout au long de leur calvaire – a déclaré à CheshireLive : “On nous a enfin trouvé une maison mais c’est à Burslem, à 35 minutes, ce qui nous coûte cher en carburant.

“Natalie et moi devons également partager un lit pour que les enfants aient leur propre lit.

“Nous avons eu des gens qui frappaient aux fenêtres.

“Nous traversons l’enfer en ce moment. Ils nous ont littéralement laissés sans abri.”

La famille de trois personnes et Millie ont été hébergées dans plusieurs hôtels tout au long de leur épreuve “cauchemar”, disent-ils.

Nathalie a trois enfants qui ont besoin de routine et de stabilité – Delilah, neuf ans, Harvey, sept ans, qui est autiste, et la plus jeune Mila, trois ans.

Le premier hôtel n’aurait eu aucune trace de leur réservation – alors qu’ils affirmaient que le second leur offrait une chambre sans air exiguë avec des fenêtres qui ne s’ouvraient pas.

Aucune des deux pièces n’avait d’installations de cuisine ou de lavage, selon Millie.

L’association de logement n’a donné à Natalie que 100 £ pour aider à couvrir les frais de subsistance et à Millie 50 £, alors ils doivent tout mettre pour les enfants.

Millie a déclaré: “Nous devons prendre le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner des enfants, mais il n’y a pas de cuisine.

“Nous essayions d’aller dans des pubs pour offrir aux enfants leurs repas, mais maintenant c’est tellement cher.”

Elle a ajouté: “Nous avons même envoyé un e-mail au directeur général [of Peaks and Plains].

“À une occasion, lorsque nous avons parlé à l’association de logement pour nous plaindre de l’hébergement à l’hôtel, on nous a dit” n’êtes-vous pas reconnaissant qu’on vous ait donné un endroit où séjourner?

Ils ne savent pas où ils dorment du jour au lendemain. Ils luttent. Millie

Millie a ajouté: “Cela fait plus d’une semaine maintenant et nous avons vraiment du mal.

“Natalie et moi sommes restés ensemble pour nous soutenir mutuellement et soutenir les enfants à travers cela.

“Nous avons une voiture entre nous car ma voiture pourrait être radiée en raison d’un incendie. Nous ne sommes même pas autorisés à entrer dans nos maisons.

“Les enfants sont complètement anéantis parce qu’ils ne savent pas où ils dorment du jour au lendemain. Ils ont du mal.

“Nous pensons que quelqu’un a volé la tablette de Harvey avec ses jeux dessus, ce qui est affreux car il aime vraiment l’utiliser.

“Les enfants sont de retour à l’école le 6 septembre et nous devons retourner au travail.”

“On pourrait penser qu’ils comprendraient mieux à quel point cette situation peut vous faire sentir vulnérable.”

Un porte-parole de Peaks and Plains Housing Trust a déclaré: “Cet incident s’est produit pendant les heures de bureau et nous avons immédiatement envoyé du personnel sur place.

“Nous avions un membre du personnel sur place cet après-midi-là et notre directeur général a également visité et parlé aux trois familles touchées pendant que les pompiers étaient toujours là.

Le lendemain, nous avons réservé un hôtel alternatif et la famille a maintenant une location à court terme (une maison de vacances) à Burslem, Stoke, que les familles ont approuvée et acceptée avant que nous la réservions pour elles.

“Dans des situations comme celle-ci, la sécurité des familles est primordiale, notre priorité est de trouver rapidement un logement pour nos clients pendant que des enquêtes appropriées sont menées et qu’une solution à plus long terme est trouvée.

“Nous comprenons qu’un hôtel ne convient pas aux familles pour une durée quelconque.

“Le plus rapidement possible, et avec l’accord de la famille, nous les avons installés dans une maison familiale.

“Nous avons travaillé sans relâche avec les familles tout au long de cette période difficile.

“Nous continuons à les soutenir et nous sommes déçus qu’ils ressentent cela.”

