Mes 20 minutes de route pour me rendre au travail prennent maintenant près de 2 HEURES en raison d’énormes travaux routiers pour une piste cyclable de 8,6 millions de livres sterling que personne n’utilisera même

Les habitants FURIOUS ont critiqué les chefs de conseil pour des travaux routiers cauchemardesques d’un an pour construire une immense piste cyclable de quatre milles “que personne n’utilisera”.

Les entreprises et les navetteurs sont en armes contre le projet de 8,6 millions de livres sterling à Coventry, West Mids, qui, selon eux, provoque des embouteillages dans la ville.

Polly Perkins a déclaré: "A l'heure de pointe, c'est juste une impasse – c'est un carnage"

Le conseil construit une piste cyclable à Binley Road, Coventry

Les résidents en colère disent que leurs courts trajets habituels à Coventry prennent des heures

Les travaux ont commencé en mars pour construire l’ambitieuse piste cyclable de 10 pieds de large entre le centre et l’hôpital universitaire de Coventry et le Warwickshire.

Mais les habitants ont qualifié le plan de “gaspillage d’argent”, affirmant que les travaux avaient conduit à un trafic “insupportable” et à des affrontements agressifs avec les automobilistes.

Hayley Ogden, 48 ans, qui dirige Arcadia Florist, a déclaré: «Avant, il me fallait au maximum 30 minutes pour me rendre de chez moi au travail.

«Maintenant, certains jours, cela peut être la meilleure partie d’une heure.

« C’est juste horrible. J’ai des livraisons qui ne sont qu’à quelques minutes, mais il me faut 40 minutes pour aller et revenir.

« Au jour le jour, c’est une loterie complète. Vous ne savez tout simplement pas ce que vous allez obtenir.

Hayley a déclaré que les clients sont maintenant tellement inquiets des temps de trajet qu’ils évitent complètement la région.

“C’est une bataille pour se rendre au travail et une fois que vous arrivez ici et que vous vous ouvrez, vous pensez” à quoi ça sert? “”, A-t-elle ajouté.

“Il n’y a pas de fin – et tout simplement pour installer une piste cyclable que personne n’utilisera.”

Les embouteillages d’horreur ont été encore aggravés parce que le projet de cycle se déroule en même temps que le resurfaçage des routes et les travaux des entreprises de services publics.

La tempête parfaite a conduit au chaos de la circulation aux heures de pointe et sur le trajet de l’école, les habitants affirmant que les ambulances ont eu du mal à passer.

Une femme a raconté qu’un trajet de 20 minutes pour se rendre au travail avait pris une heure et demie.

Un autre a révélé qu’il fallait une heure pour effectuer un trajet de quatre minutes sur la très fréquentée Binley Road.

La construction infernale a conduit à la chute du commerce dans les petites entreprises disséminées le long de la rue.

Au magasin de vêtements vintage Originals, Polly Perkins a déclaré : « Aux heures de pointe, c’est juste l’embouteillage – c’est un carnage.

« Il y a des voitures à perte de vue.

« Tout ce que vous entendez, ce sont des conducteurs qui klaxonnent parce qu’il y a tellement de friction.

« Je ne peux même pas conduire pour aller au travail maintenant, ça ne vaut tout simplement pas la peine.

“Ce n’est qu’à 20 minutes à pied mais c’est pénible si je veux apporter du stock.”

L’homme de 68 ans a poursuivi: «Les travaux routiers sont tout simplement sans fin et le pire, c’est que je regarde par la vitrine et personne ne fait jamais rien.

«On dirait que les ouvriers sont juste là, se tournant les pouces.

« Cela a un effet énorme sur notre commerce parce que les gens évitent la région.

« Je dirais qu’il a été réduit de moitié depuis le début des travaux. Et après Covid, c’est la dernière chose dont nous avons besoin.

Le conseil municipal de Coventry insiste sur le fait que la piste cyclable permettra « à des milliers de personnes qui vivent, travaillent et étudient le long de cette route très fréquentée d’échanger leur voiture contre un vélo, ce qui réduira les embouteillages, améliorera la qualité de l’air et réduira les temps de trajet ; bénéficiant à terme à tous les usagers de la route ».

Mais les résidents disent qu’ils n’ont encore vu personne utiliser des parties de la piste cyclable qui ont déjà été achevées.

Kay Ross, 49 ans, qui dirige le Rossi’s Café and Sandwich Shop, a déclaré: «Les gens mettent leurs poubelles à roulettes dans la piste cyclable parce qu’elle n’est pas utilisée.

« Cela cause juste un mal de tête à tout le monde ici. Les ambulances ne peuvent pas passer, les chauffeurs Uber sont en difficulté.

« Nous avons un parking mais les gens ne peuvent pas y entrer.

“Il y a tellement de jeux de feux de circulation temporaires que toute la zone est juste bloquée.”

‘À QUOI ÇA SERT?’

Le propriétaire de Freshest Greengrocers, Gurmeet Bhinder, 56 ans, a ajouté: «Pourquoi ils sont mis sur une piste cyclable, je ne sais pas. Je n’ai jamais vu personne l’utiliser.

“Aujourd’hui, j’ai vu deux personnes à vélo, et toutes les deux utilisaient la route.

« C’est juste ridicule. C’est une si belle vieille route et le conseil vient de la ruiner.

« Ils ont pris ces décisions sans demander aux gens qui vivent et travaillent ici.

“Nous avons dû renvoyer du personnel à la maison parce que c’était tellement mort.”

La piste cyclable vers l’hôpital universitaire de Coventry et le Warwickshire devrait être achevée d’ici l’été 2023.

Un porte-parole du conseil a déclaré: «Binley Cycleway s’étend sur 6,5 km le long d’une artère principale reliant le centre-ville à l’hôpital.

« Les travaux réorganisent 15 carrefours et croisements de feux de circulation, renouvellent le drainage, les trottoirs, l’éclairage public et une partie de la surface de la route.

“La construction a commencé en janvier 2022 et devrait s’achever à l’été 2023.

“Comme pour tout travail majeur, des retards sont attendus – mais ceux-ci sont coordonnés pour essayer de minimiser autant que possible les perturbations et nous visons à accélérer les travaux en y consacrant plus de ressources.

«La piste cyclable est construite selon les largeurs minimales requises par les directives gouvernementales.

« Il est déjà utilisé même s’il n’est pas en compétition. Il s’agit d’offrir aux gens un véritable choix et pour ceux qui n’ont pas accès aux voitures, il offre un itinéraire sûr pour faire du vélo.

“Jusqu’à 50 % des trajets en voiture font moins de deux miles, il existe donc un réel potentiel de réduction du nombre de pourboires de voiture pour le bénéfice de tous.”

Les résidents et les travailleurs sont mécontents du projet de 8,6 millions de livres sterling

Sabrina Maoudis d'une boutique de bronzage dans l'Empress Arcade

Création de trafic aux heures de pointe

Une femme a raconté qu'un trajet de 20 minutes pour se rendre au travail avait pris une heure et demie

Polly a déclaré que conduire au travail ne valait tout simplement pas le chagrin

Kay Ross, 49 ans, pense que la piste cyclable ne sera pas utilisée

La piste cyclable vers l'hôpital universitaire de Coventry et Warwickshire devrait être achevée en mars 2023

Un navetteur a déclaré qu'il lui fallait une heure pour effectuer un trajet de quatre minutes