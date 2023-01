Meryl Streep rejoint Steve Martin et son équipe pour “Only Murders in the Building”

Seulement des meurtres… et maintenant, un multiple oscarisé aussi. Seuls les meurtres dans le bâtiment a ajouté un autre grand nom à sa distribution de grands noms. La star Selena Gomez a partagé une vidéo sur Instagram mardi révélant que Meryl Streep rejoignait l’émission Hulu pour sa troisième saison à venir.

Dans la jolie vidéo, Gomez fait un panoramique de la caméra pour montrer les co-stars Steve Martin et Martin Short, demandant si la vidéo pourrait être meilleure. Un Paul Rudd à la veste bouffante, qui a fait une apparition significative dans la finale de la saison 2, carillonne en cela, oui, il pense les choses pouvait aller mieux … et puis Streep surgit de derrière le canapé.

On ne sait pas quel rôle jouera Streep ni combien d’épisodes elle participera, et il n’y a pas encore de date de première pour la troisième saison.

Seuls Murders in the Building a bien fonctionné pour Hulu, avec sa première saison en 2021 en tant que premier comédie la plus regardée dans l’historique du service de streaming. Il a obtenu une cote d’acclamation universelle de utilisateurs de Metacritic et un taux d’approbation de 99 % des critiques sur Tomates pourries.