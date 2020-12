Elle et M. Scott se sont inscrits sur la liste – un effort pour non seulement identifier, mais aussi classer, les meilleurs acteurs des deux dernières décennies – en mai à la demande de Stephanie Goodman, monteuse du film du Times. La liste qu’ils ont faite il y a trois ans des 25 plus grands films du siècle était extrêmement populaire et a engendré de nombreuses listes de retombées, a déclaré Mme Goodman. « Alors j’ai pensé que ce serait amusant de refaire quelque chose comme ça. »

Mais Manohla Dargis et AO Scott, les co-critiques de cinéma du Times qui ont compilé au cours des six derniers mois la liste de près de 12 000 mots d’interprètes hors pair, n’ont aucun regret. «Ce n’est pas parce que vous n’avez pas vu de film ou que vous n’êtes pas familier avec un acteur qu’il n’est pas génial», a déclaré Mme Dargis. «J’espère que les gens utiliseront cette liste comme une opportunité d’élargir leurs horizons.»

SCOTT Meryl Streep a donné de très belles performances au cours des 20 dernières années, mais elle en a également donné des pas très bonnes, voyantes et exagérées. Je pense à son interprétation de Violet Weston dans « August: Osage County » ou même en tant que Margaret Thatcher dans « The Iron Lady », pour laquelle elle a remporté un Oscar en 2012. Cela ne l’a pas mise hors de combat, mais elles montre qu’elle a plus d’un disque mitigé que ses fans pourraient le reconnaître.

À la fin du mois dernier, après la publication de la liste en ligne, Mme Dargis et M. Scott ont discuté de désaccords notables, de l’exclusion de Meryl Streep et de l’importance de représenter des performances du monde entier.

DARGIS Situation similaire avec Daniel Day-Lewis, qui était incroyable dans «There Will Be Blood» mais terrible – ou pas très bon, du moins – dans «Nine».

Cette liste compte près de 12 000 mots. Quand avez-vous commencé à travailler dessus?

SCOTT Nous avons commencé le brainstorming en mai. À l’origine, nous allions faire les 25 meilleures performances du siècle, mais c’était tout simplement trop titanesque – de manière conservatrice, il y a probablement eu entre 15000 et 20000 films sortis au cours des 20 dernières années – alors nous avons plutôt choisi de nous concentrer sur le travail des gens. . Nos listes initiales comptaient des centaines de noms – nous voulions nous assurer de ne négliger personne – et ensuite nous avons chacun fait une liste de 25 noms et avons changé pour voir où nous nous chevauchions.

DARGIS Nous téléphonions et parcourions la liste, discutant parfois pendant des heures à la fois, pesant chaque acteur un par un.

Y avait-il des coups de poing?

SCOTT L’une de mes premières listes contenait Will Ferrell, et j’ai reçu une réponse d’un mot de Manohla: «Non».

DARGIS Ce n’était pas tout à fait «Sur mon cadavre», mais j’étais catégorique sur le fait que cela n’allait pas arriver.

SCOTT Le plus difficile pour moi d’abandonner était l’acteur roumain Vlad Ivanov – il est resté là-dedans jusqu’à la toute fin, mais il n’y avait tout simplement pas de place.

DARGIS J’avais quelques hommes à la mâchoire carrée comme Viggo Mortensen, mais j’avais juste le sentiment que j’allais devoir les laisser partir. Peut-être que nous aurions dû en faire 50, mais je ne sais pas si quelqu’un voulait lire 25 000 mots de notre part.

Quelqu’un dont vous n’avez pas discuté?

DARGIS Denzel Washington a toujours été n ° 1 sur nos deux listes. Nous ne voulions pas donner l'impression qu'il y avait une contrepartie.