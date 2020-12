La multiple gagnante d’un Oscar dit à People qu’elle aimait jouer une diva de Broadway qui trouve un lien avec le personnage principal du lycée de Key.

«C’est cette chose où vous avez regardé quelqu’un pendant si longtemps et vous êtes un peu amoureux d’eux», a déclaré Streep à la publication, ajoutant: «Keegan – son talent est tellement énorme», dit-elle. « Il est drôle, il est magnifique et il chante. »

Streep a déclaré que travailler aux côtés de Key « était tellement amusant ». Ryan Murphy a réalisé le film Netflix dans lequel les deux peuvent danser et chanter.

Quand Key a entendu les remarques de Streep, il a plaisanté: «Je te paierai plus tard, Meryl», et a ajouté qu’il l’admirait aussi.

«C’est vraiment ça quand vous admirez quelqu’un de loin, vous tenez une place dans votre cœur pour eux», a-t-il dit.

« The Prom » est centré sur un groupe de stars dramatiques de Broadway qui essaient d’aider une lycéenne qui est interdite de son bal parce que son rendez-vous est aussi une fille.

Le film est basé sur la comédie musicale de Broadway 2018, et met en vedette Streep et Key avec Nicole Kidman, James Corden et Andrew Rannells.

Le bal s’ouvre dans certains cinémas et est diffusé sur Netflix vendredi.