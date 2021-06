Merveilleux gagnant des Hardwicke Stakes à Royal Ascot | Nouvelles de course

Wonderful Tonight est revenu à l’action mieux que jamais avec un succès retentissant dans les Hardwicke Stakes à Royal Ascot.

Après avoir terminé la saison avec deux victoires dans le Groupe 1, notamment à Ascot lors de la Journée des Champions, l’entraîneur David Menuisier a répété à plusieurs reprises que son objectif principal cette année était le Prix de l’Arc de Triomphe en octobre.

Il avait également prévenu qu’elle pourrait être enthousiaste dès les premiers stades – ce qu’elle était – et qu’elle viendrait pour la course. Compte tenu de la façon dont elle a gagné, cela semble inquiétant pour ses futurs rivaux.

Après avoir pris les devants dans la ligne droite, lorsque William Buick a appuyé sur le bouton Wonderful Tonight (5-1), sprinté sans faute, laissant quelques chevaux de première classe dans son sillage pour donner à Menuisier le premier vainqueur de sa carrière au meeting royal.

Broome d’Aidan O’Brien est sorti du peloton pour la chasser mais alors qu’il se rapprochait de la maison, la pouliche avait encore une longueur et demie en main pour franchir la ligne. Hukum, qui a voyagé sans heurts, a terminé troisième.

Buick a déclaré: « Elle est de première classe. Elle était très bonne l’année dernière quand j’ai gagné sur elle dans une course de pouliches le jour des champions. Elle gère probablement assez bien le terrain, mais cette performance était sa meilleure car elle m’a montré un tour de pied que je n’avais jamais vu d’elle auparavant.

« David et son équipe ont pris leur temps avec elle. Elle est très polyvalente et peut faire sa propre course. Elle avait le droit d’être un peu fraîche lors de son premier retour, mais la course s’est bien déroulée.

« Elle fait tout correctement, David l’a eue en pleine forme aujourd’hui et c’est aussi bien pour Chris Wright (propriétaire). Je pense que David reviendra de l’Arc. »