Merveilleux ce soir trop beau pour Lille Langry Stakes | Nouvelles de course

Wonderful Tonight a ajouté à sa réputation grandissante en concédant avec succès un penalty dans les Qatar Lillie Langtry Stakes à Goodwood.

La star stable de David Menuisier a déjà deux Groupes à son palmarès et courait dans le Groupe Deux après avoir été absente tardivement des King George VI And Queen Elizabeth Stakes à Ascot le week-end dernier en raison du terrain rapide.

Menuisier, qui ne s’entraîne pas trop loin de Goodwood à Pulborough, a été angoissé par cette décision – mais avec 170 000 £ offerts au vainqueur de cette course sept jours plus tard, il est difficile de dire qu’il a fait le mauvais appel.

La pouliche prospère sur un sol meuble, mais elle s’est rendue la vie un peu plus difficile qu’elle n’aurait pu l’être en refusant de s’installer dès les premiers stades pour William Buick.

Buick – qui se marie dimanche – a suivi Makawee jusqu’à trois stades, moment auquel il ne voyait aucun intérêt à retenir davantage sa monture.

Elle a rapidement parcouru trois longueurs d’avance, mais en entrant dans le dernier stade, elle a commencé à penser qu’elle en avait probablement fait assez pour la journée et a commencé à ralentir.

Tribal Craft s’est rapproché, mais la favorite 4-5 la tenait toujours et l’a emporté de deux longueurs.

La fille du Havre est restée inchangée à 8-1 pour le Prix de l’Arc de Triomphe de Betfair, une course en retrait à 12 stades et dont Menuisier a répété à plusieurs reprises qu’elle était son grand objectif toute la saison.

Menuisier a déclaré: « Wonderful Tonight a remporté un groupe un sur un mile et six stades l’année dernière et elle est beaucoup plus forte cette année. William est revenu et a dit » s’il vous plaît, ne la courez plus sur un mile et six stades « . Il c’est vraiment la fin du monde pour elle.

« Vous devez en quelque sorte briser sa foulée tout le long du chemin qu’elle veut parcourir. Elle a probablement plus de vitesse que l’année dernière. Vous pourriez probablement vous en tirer en la laissant tomber en voyage, plutôt que de l’accélérer.

« Elle fera probablement un run dans le Yorkshire Oaks ou à Deauville ensuite. Elle ira ensuite à la Vermeille ou à l’Arc. »

Buick a déclaré: « Elle n’a pas besoin de recommencer ce voyage.

« Pour être honnête, elle court comme elle le fait toujours, elle est énergique et j’étais ravi d’avoir une avance sur elle.

« Nous sommes allés lentement et elle l’a pris assez loin, mais elle est restée fidèle à la ligne.

« Elle est devenue un peu plus forte depuis l’année dernière et avec cela, elle est probablement devenue un peu plus rapide.

« Ce voyage l’étire probablement un peu maintenant, mais elle est très bonne donc elle a fait le travail. »

Wonderful Tonight appartient au magnat de la musique Christopher Wright, qui a déclaré: « Nous aimerions lui faire quelques courses de plus avant le grand jour si nous le pouvons.

« Il y a le Yorkshire Oaks, qui va être une course difficile, et selon le terrain il y a le Prix Pomone à Deauville le même week-end, ce sont des possibilités. Ensuite, je suppose qu’il faut regarder le Vermeille, dans lequel elle a couru l’année dernière et a été battu de quelques longueurs, mais le terrain était assez rapide ce jour-là.

« C’est le calendrier provisoire – les Yorkshire Oaks ou le Prix Pomone, principalement dépendant du terrain plutôt que de la compétition.

« Et puis peut-être le Prix Vermeille et puis l’Arc. »