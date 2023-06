"Merveilleux anniversaire, le rendra plus grand": Trump après l’audience

Les partisans de Donald Trump lui ont chanté la chanson « Joyeux anniversaire » au célèbre restaurant cubain Versailles de Miami après qu’il a plaidé non coupable aux accusations fédérales pour avoir manipulé des documents classifiés.

« C’est un anniversaire merveilleux. Mais nous allons en faire le plus grand anniversaire de tous », a déclaré Trump à ses partisans.

Après avoir comparu devant un tribunal de Miami concernant une affaire de mauvaise gestion de secrets d’Etat, l’ancien président américain s’est arrêté dans un restaurant de Miami pour saluer ses partisans.

À la veille de son 77e anniversaire, Trump a comparu devant un juge d’instruction pour être officiellement présenté avec 37 chefs d’accusation sous sept chefs d’accusation portés par une enquête d’un avocat spécial qui s’est ouverte après une descente du FBI dans son manoir de Floride il y a 10 mois.

Mais il a rejeté ses poursuites comme politiquement motivées dans un discours à ses partisans qualifiant l’acte d’accusation de tentative d’ingérence dans les élections de 2024.

Il fait face à une mise en accusation ou à un examen minutieux dans quatre enquêtes criminelles – à Washington, en Floride, en Géorgie et à New York – et pourrait se retrouver en procès dans plusieurs affaires alors qu’il fait campagne pour retourner à la Maison Blanche.