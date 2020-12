Après avoir fait peu de mal lors de ses deux premiers départs, le quart-arrière du Wisconsin Graham Mertz n’a pas pu faire grand-chose lors de sa dernière apparition.

Cela place le recrue dans une position inconnue alors qu’il tente de rebondir après une défaite samedi pour la première fois de sa carrière lorsque Badgers, 18e tête de série (2-1, n ° 16, éliminatoires de football universitaire) n ° 10 Indiana (5-1 , N ° 12 CFP)

Mertz a lancé trois interceptions et a perdu un échappé dans une défaite de 17-7 à Northwestern. Maintenant, il fait face à une défense de l’Indiana qui a effectué 16 passes, la plupart de toutes les équipes de Football Bowl Subdivision.

Je pense qu’ils se mangent, dit Mertz. Je pense qu’ils font un excellent travail pour rejoindre le quart-arrière. Nous devons avoir un excellent plan pour cela. Ils font un excellent travail en cachant leurs blitz et en les apportant après la prise de vue. Pour nous, il essaie de trouver ces petites choses pour l’identifier.

Cela signifie suffisamment d’étude cinématographique pour quelqu’un qui est déjà un expert dans ce domaine.

Mertz a soulevé de nombreux sourcils cette semaine en déclarant qu’il regarde des films tous les jours pendant près de cinq ou six heures. Mertz dit que cela lui donne un avantage comparable à celui d’avoir un code de triche pour un jeu vidéo.

C’est peut-être un peu fou de dire cette chanson maintenant que j’y pense, mais c’est la réalité, a déclaré Mertz.

Ce nombre peut sembler difficile à croire, mais le coordinateur offensif Joe Rudolph a noté que les heures peuvent s’additionner lorsque les joueurs font leur propre étude de film individuelle pour accompagner leur équipe ou des sessions à l’échelle du poste.

Rudolph a dit qu’il s’attend à ce que Mertz bénéficiera de discuter de ce qui n’a pas fonctionné à Northwestern.

Il rebondira d’une manière formidable, comme tout le monde le fera, a déclaré Rudolph. Ce n’est pas la première fois que nous y allons et que nous ne prenons pas bien soin du ballon, et nous avons rebondi. C’est en partie pourquoi c’est le programme qu’il est, la résilience du groupe et la mentalité de revenir en arrière et d’attaquer la prochaine chance d’un million de pour cent.

Les Hoosiers ont en moyenne 3,33 sacs par match pour mener le Big Ten et prendre la 15e place au niveau national. Mertz a déclaré qu’il semble que la plupart des interceptions dans les Indianas soient le résultat de pressions obligeant les quarts à effectuer de mauvais lancers.

Indianas secondaire a profité de ces opportunités.

La couverture visuelle a été importante pour nous, a déclaré Jaylin Williams, demi de coin de l’Indiana. Les rapports de vision nous donnent la chance de lire le quart-arrière et de voir où il va. Nous avons joué beaucoup de quarts à une lecture au cours des dernières semaines, et nous avons pu faire nos lectures en fonction du mouvement de leurs épaules.

L’Indiana devra compter encore plus sur cette défense maintenant qu’un quart-arrière étoile déchiré du ligament croisé antérieur Michael Penix Jr. le reste de la saison.

Mertz veut s’assurer que la défense des Indianas n’ajoute pas au nombre total d’interceptions. Il tentera de retrouver la forme qu’il a montrée sans faire un seul tour de victoire sur l’Illinois et le Michigan.

Il devrait travailler avec un groupe plus fort de récepteurs cette fois. Le Wisconsin a raté Kendric Pryor et Danny Davis pour le match du Northwestern. Pryor devrait jouer samedi, bien que le statut de Davis reste incertain.

Les coéquipiers de Martz aiment la façon dont il a réagi jusqu’à présent. Pryor a noté que Mertz cherchait des moyens de s’améliorer, même après avoir eu 20 ans sur 21 et lancé cinq passes de touché dans le match de l’Illinois.

Ce genre d’état d’esprit est ce qui le rend si bon, a déclaré Pryor.

