CHARLOTTE, Caroline du Nord: Graham Mertz cherchera à consolider son emprise sur le poste de quart-arrière débutant des Wisconsins avant la saison prochaine et aidera les Badgers à éviter leur première saison perdante depuis 2001 contre Wake Forest dans le Dukes Mayo Bowl.

Le jeune redshirt très vanté a commencé la saison en force, complétant 20 des 21 passes pour 248 verges et un record de l’école égalant cinq passes de touché dans une victoire de 45-7 contre l’Illinois à son premier départ. Il a ajouté deux autres touchés lors d’une victoire contre le Michigan.

Mais il a eu du mal depuis, lançant cinq interceptions et une seule passe de touché lors de ses quatre derniers départs pour le Wisconsin (3-3).

Vous voulez un bon match avant l’intersaison, surtout avec tout ce qui se passe, a déclaré Mertz. Vous voulez terminer sur une note positive.

Le poste de départ l’année prochaine semble être celui de Mertz à perdre après que Jack Coan, qui a aidé les Badgers à atteindre le Rose Bowl la saison dernière, ait mis son nom sur le portail des transferts. Mais Mertz pourrait encore avoir une certaine concurrence de Chase Wolf, qui a remplacé un Mertz blessé contre le Minnesota.

L’un des plus gros problèmes est que Mertz a raté ses deux meilleurs sortants, Danny Davis et Kendric Pryor. On ne s’attend pas à ce qu’ils rejouent cette semaine.

Ils ont un jeune quart-arrière qui, à un moment donné, sera l’un des meilleurs quarts du pays, a déclaré l’entraîneur de Wake Forest Dave Clausen à propos de Mertz.

Mertz a déclaré qu’il avait fait un grand pas mentalement et qu’il espère que cela se poursuivra à la saison prochaine.

Il va juste continuer à grandir et (travailler sur) le jeu de jambes, le timing et tout le reste, cloué au printemps », a déclaré Mertz. «Et une fois que nous en avons terminé avec la saison, je peux prendre du recul et ensuite faire un découpage de toutes mes incomplétions, de tous mes achèvements et ensuite essayer de tracer mon plan d’entraînement hors saison. Alors définitivement, il y a toujours des choses à apprendre, toujours des choses sur lesquelles tu dois évoluer et s’adapter. Ce sera donc une très, très bonne intersaison.

Quelques autres choses à surveiller mercredi entre le Wisconsin et la forêt de Wake:

DÉFENSE DE HAUT RANG

Le quart-arrière de Wake Forest (4-4) Sam Hartman, qui a joué au football au lycée à Charlotte, a connu une saison solide avec 10 passes de touché et une interception, mais il devra faire face à un test difficile avec les Badgers.

Le Wisconsin a la première défense du pays, n’accordant que 263,5 verges par match. Ils sont également à égalité avec Rice, accordant le moins de touchés offensifs (10) au pays.

Ils sont physiques, ils sont gros et ils sont robustes, a déclaré Clausen.

LE RETOUR DE BERGER

Le demi-offensif de première année des Badgers, Jalen Berger, sera de retour dans la formation de départ après avoir raté les deux derniers matchs. Berger est répertorié comme les équipes n ° 1 de retour sur la carte de profondeur et s’est entraîné cette semaine.

Il fait face à une équipe de Wake Forest qui permet 191 verges au sol par match et 4,8 verges par course.

PAS DE BOOGIE MAN

L’ailier défensif de Wake Forest, Boogie Basham, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il se déclarait pour le repêchage de la NFL et il ne jouera pas contre le Wisconsin, ce qui est un coup dur pour la ruée vers la passe des Demon Deacons.

Basham a disputé 45 matchs au cours de ses quatre saisons à Wake Forest et a récolté 173 plaqués au total, dont 36 1/2 pour une défaite. Il avait également 20 sacs 1/2, ce qui est le quatrième plus grand nombre dans l’histoire du programme.

Basham avait 11 sacs cette saison, ce qui était deuxième dans l’ACC.

C’est un joueur qui aime le football et c’est quelqu’un qui se prépare déjà comme un pro, a déclaré Clausen.

RESTRICTIONS COVIDES

Les billets du Duke’s Mayo Bowl ne seront pas mis à la disposition du grand public en raison du coronavirus. Les familles et amis des équipes et l’organisateur du bol seront les seuls spectateurs autorisés dans le stade Bank of America.

Les Carolina Panthers de la NFL, propriétaires du stade, ont été limités à 5240 fans par match cette saison, selon les règles de l’État.

Notre première priorité lors de l’organisation du Dukes Mayo Bowl est la sécurité de tous les participants, des équipes et entraîneurs aux fans, au personnel et à la communauté, a déclaré le directeur exécutif du Mayo Bowl de Duke, Danny Morrison.

NOUVEAU TITRE SPONSOR

Duke’s Mayo prend le relais en tant que nouveau sponsor, ce qui a fait rire tout le pays. Le jeu s’appelait auparavant le Belk Bowl, mais Belk a choisi de ne pas renouveler son contrat. Le site Twitter du bol reste aussi spirituel que jamais et est considéré comme l’un des meilleurs du football universitaire.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25