Paul Merson pense qu’Arsenal et Tottenham n’ont « aucune excuse » pour ne pas jouer leurs équipes à pleine puissance dans le derby du nord de Londres dimanche.

Les deux équipes ont remporté jeudi le match aller de leurs 16 derniers matches de Ligue Europa, Arsenal battant l’Olympiacos 3-1 et Tottenham remportant une victoire 2-0 sur le Dinamo Zagreb.

En conséquence, Merson espère que « les deux équipes joueront leurs meilleures équipes » et il prédit qu’il y aura « beaucoup de buts ».

S’exprimant sur Sky Sports, Merson a déclaré: « Je pense que parce que les deux équipes ont gagné confortablement en milieu de semaine, 3-1 Arsenal et 2-0 Tottenham, je pense que c’est le match. Je pense vraiment que c’est le match maintenant. »

« J’étais un peu inquiet, je me suis dit que si Arsenal avait fini par se retirer ou si Tottenham faisait match nul, je pense qu’ils auraient affaibli leurs équipes. Il n’y a aucune excuse. [now], pas d’excuses. Les deux équipes, sûrement, en sont à la prochaine manche de l’Europa.

« Pour les fans plus âgés, de mon âge et plus, c’est toujours le plus gros jeu. Pour les plus jeunes [fan], Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais j’espère que les deux équipes joueront leurs équipes les plus fortes en sachant qu’elles passeront en Europe et commenceront un match.

« La seule chose à propos de ce match, nous parlons de dimanche rouge et de lundi rouge lorsque Liverpool affronte Man United et le match s’éloigne et s’annule. Ce match ne vous laisse jamais tomber. Il y a toujours de l’action. Il y a toujours des buts.

« J’espère que je ne me suis pas trompé, mais je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup de buts dans ce match. Je pense que les deux équipes qui vont de l’avant en ce moment sont très, très bonnes. »