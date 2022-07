Merry Wives of Windsor ouvre la 19e production de Shakespeare en plein air du Festival 56 – Shaw Local

Les Joyeuses Femmes de Windsorl’une des comédies de Shakespeare, a ouvert ses portes le week-end dernier en tant que 19e production de Shakespeare en plein air du Festival 56.

Certains pensent que la reine Elizabeth I a demandé une pièce montrant Falstaff amoureux. Bien que ce ne soit pas exactement la direction prise par Shakespeare avec cette histoire, l’amour est au centre de ce spectacle.

La réalisatrice Hadley Kamminga-Peck a partagé ses réflexions et ses interprétations de cette pièce.

«Cela ressemblait à une sitcom contemporaine; comme ‘Modern Family’ ou ‘The Simpsons’ », a déclaré Kamminga-Peck.

Elle voulait qu’un large éventail de décennies soit représenté un peu comme le fait Postmodern Jukebox avec la musique. Vous pouvez voir ce mélange d’époques dans les balcons costumés et incurvés (un favori des charpentiers) et les murs Art Déco peints à la main (peints par “Rissy” Bland).

Ce fut l’une des premières pièces de théâtre en langue anglaise à célébrer des personnages issus des classes moyennes et à présenter les femmes comme les principaux moteurs de la comédie. Et oh, ont-ils jamais…

Rachel Weinfeld incarne Anne Page, une jeune femme prête à se marier. Elle est tombée amoureuse du jeune Master Fenton, joué par l’artiste local Justin Moon. La mère de Page, Maîtresse Meg Page (Kenna Wilson), aimerait qu’Anne épouse le médecin français Caius (Malachi Watson), mais il a des yeux pour un autre. Un troisième prétendant, Abraham Slender (Matthew J. Kelly) est soutenu par le juge Robert Shallow (Dave Roden). Shallow a été terrorisé par Sir John Falstaff (Richard Morgan) et sa bande.

Pendant ce temps, Falstaff tente de courtiser à la fois Maîtresse Page et Maîtresse Alice Ford (Grace Pichler). L’hilarité s’ensuit alors que Frank Ford (Ryan Koch) tente de piéger sa femme et Falstaff en se déguisant en Brook, qui complote pour attraper sa femme et Falstaff en flagrant délit. Heureusement, George Page (Cameron Smith) n’est pas du genre jaloux et fait confiance à sa femme et sa fille.

Tout cela est supervisé et encouragé par une aubergiste étonnamment bien jouée, Mistress Quickly (Kristen Hall). La performance dynamique de Hall aide le public à comprendre ce qui se passe en utilisant ses mouvements, ses mouvements et ses expressions faciales.

A rapidement sa main dans chaque pot et chaque poche, profitant du désir de chacun d’avoir de la chance en amour. Des personnages supplémentaires complétant ce casting talentueux ont été joués par Michael Lee dans le rôle de Sir Hugh Evans, un prêtre gallois, Madaleine Hunter dans le rôle de Joan Bardolph et Zandalee Henderson dans le rôle de Pistol and Jane.

Ne laissez pas passer ce jeu royalement demandé. Et comme le dit Falstaff dans l’émission, « L’argent est un bon soldat » ; sans dons généreux, des performances comme cette version merveilleusement moderne de “The Merry Wives of Windsor” ne se poursuivront pas.

-Aubrey Stiennen