Merritt Paulson montre son mépris envers les fans des Portland Timbers en embauchant un entraîneur avec des antécédents de tweets sexistes

Voici encore cette question séculaire des secondes chances, quand nous les donnons et qui les mérite, à travers le prisme de la technologie et des sensibilités modernes.

L’auteur d’une série de tweets indéniablement sexistes – des missives laides, inintelligentes et carrément rétrogrades – devrait-il être tenu responsable de ces remarques à perpétuité ?

Il y a là une saine discussion à avoir.

Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est pourquoi Merritt Paulson veut que son fragile empire du football soit le théâtre de ce débat.

En embauchant l’ancien milieu de terrain décoré de Manchester United Phil Neville comme prochain entraîneur des Timbers, Paulson choisit une nouvelle fois de se mesurer aux supporters les plus fidèles de son club.

Au lieu de faire preuve de compassion envers les fans qui se sont retrouvés au centre d’un scandale d’inconduite sexuelle qui a secoué le sport, Paulson leur fait un pied de nez.

Au lieu de dénoncer la misogynie, Paulson redouble d’efforts.

Même si Neville était incontestablement le meilleur agent libre d’entraîneur, ce qui est discutable, l’embaucher pour ce club en ce moment est considéré comme une décision aux oreilles étincelantes qui démontre un mépris pour la communauté du football de Portland.

N’y avait-il pas un entraîneur disponible qui aurait pu unir le vestiaire fracturé des Timbers sans alimenter également les divisions douloureuses entre les supporters et l’organisation ?

Est-ce que ce sont les 35 victoires de l’Inter Miami en 90 matches sous la direction de Neville qui ont tant ébloui Paulson et l’ont aidé à justifier de plonger tête première dans une autre controverse ?

La sélection de ce nouveau gaffer – jargon du football – est tout simplement une gaffe majeure.

Près de 40 minutes après le début de la conférence de presse d’introduction de Neville mardi à Providence Park, je me suis demandé s’il avait enfin réalisé à quel point le défi qu’il avait relevé était important en acceptant de venir à Portland.

C’était après la cinquième question sur ses tweets.

Neville a parlé avec passion de ses expériences d’entraîneur de l’équipe féminine anglaise pendant plus de trois ans. Il a déclaré que jusqu’à ce qu’il entraîne les Lionnes, il était « ignorant » des défis auxquels les femmes sont confrontées. Il a juré de soutenir ardemment les Thorns, non pas « parce que je suis ici à Portland et à cause des choses qui se passent. C’est juste qui je suis et ce que je fais.

Il a parlé de ses parents. Il a parlé de la façon dont ils l’ont élevé.

“Sans l’ombre d’un doute”, a déclaré Neville, “quand je vois les tweets que je publie, ce n’est pas un reflet, mais ce n’est pas non plus quelque chose qui m’appartient. Et ça ne me rend pas heureux.

Sa voix s’éteignit et il se laissa tomber sur sa chaise. Pendant un instant, il parut battu. Épuisé. Et dans de nombreux endroits, cela aurait pu suffire. Nous aurions pu annuler le combat.

Mais le fait que Paulson et le directeur général Ned Grabavoy mettent délibérément Neville dans une position où il ne peut pas gagner est une preuve supplémentaire de la malversation des Timbers.

Cette organisation était à l’origine de l’inconduite sexuelle dans le football féminin.

Cela fait à peine deux ans que Mana Shim et Sinead Farrelly ont rendu public leurs récits sur l’inconduite sexuelle de l’ancien entraîneur des Thorns, Paul Riley, des allégations qui ont été corroborées avec des détails effrayants par le rapport Yates d’octobre dernier. Alors que cette enquête était en cours, les Timbers ont attendu que l’arrestation d’Andy Polo pour violence domestique soit rendue publique avant de décider de suspendre, puis de libérer, le milieu de terrain.

Et si Neville s’était vraiment réformé et qu’il s’en souciait vraiment ? Comment peut-il espérer prouver cela dans un endroit où il n’y a pas, et ne devrait pas y avoir, de pardon ?

Quiconque mérite une seconde chance n’a pas droit à une seconde chance partout.

Personne ne devrait confondre les tweets de Neville, y compris celui dans lequel il décrit les femmes comme voulant « l’égalité jusqu’à ce qu’il s’agisse de payer les factures » et un autre dans lequel il suggère vaguement que les femmes seraient trop occupées à effectuer les tâches ménagères pour regarder les sports, avec les actions horribles de Riley. et Polo. Les transgressions de Neville étaient stupides et offensantes, pas criminelles ou abusives.

Mais j’en reviens à ceci : les Timbers ont demandé à leurs fans de rester à leurs côtés pendant tant de choses. Pourquoi ajouter ceci à la liste ?

Ce n’est pas que Neville devrait être mis sur liste noire ou exilé professionnellement pour ses tweets. Je ne le crois pas. C’est que n’importe quelle personne raisonnable aurait pu examiner les bagages de Neville et l’état actuel des relations des Timber avec cette ville et conclure que c’était une relation terrible.

Neville avait apparemment reçu des offres d’autres clubs de la MLS. Le meilleur résultat aurait été que les Timbers le laissent en accepter un.

Certains pourraient dire que les tweets de Neville ne devraient être disqualifiants ici que s’ils le seraient ailleurs. Je ne suis pas d’accord. Il est nécessaire d’imposer aux Timbers des normes plus élevées, de la même manière que l’État du Michigan devait avoir une tolérance zéro pour les allégations d’inconduite sexuelle impliquant l’entraîneur de football Mel Tucker après l’assassinat de Larry Nassar, et de la même manière que Penn State ne peut même pas se défendre. une odeur de scandale suite à son histoire d’abus.

Neville a déclaré qu’il avait interviewé pour le poste de Timbers principalement avec Grabavoy et, vous l’aurez deviné, Paulson.

Paulson, qui était assis au dernier rang à côté de la PDG Heather Davis pour l’introduction de mardi, n’a pas été transparent sur les raisons du départ de Riley des Thorns en 2015 et s’est porté garant de lui quelques mois plus tard dans un autre club, selon les enquêtes de l’année dernière.

Il n’a pas la crédibilité nécessaire pour demander aux fans d’accepter un entraîneur dont les actions passées pourraient être si déclenchantes.

Paulson est en train de vendre les Thorns à de nouveaux propriétaires d’ici la fin de l’année. Et les Timbers ne sont pas non plus la même organisation qu’avant le licenciement de Gavin Wilkinson et Mike Golub. Trois des cinq postes de direction les plus élevés sont occupés par des femmes, dont Davis.

Mais Paulson exerce un contrôle quotidien important et possède le pouvoir décisionnel ultime des Timbers. Il a signé cette embauche. Et si les décisions continuent de soulever les mêmes vieilles questions, c’est qu’il n’y a tout simplement pas eu suffisamment de changement.

Au lieu de cela, Paulson et ses subordonnés semblent espérer que tout le monde oublie et passe à autre chose.

Avec la décision d’embaucher Neville, Paulson semble dire à ses détracteurs : “Oh allez, tu n’en as pas encore fini avec ça ?”

En fin de compte, je ne pense pas que les tweets de Neville devraient le disqualifier de l’entraînement, où que ce soit. Il s’est excusé de manière complète et convaincante et n’a pas répété ses erreurs. Est-il possible qu’un homme-enfant idiot qui a rejoint le monde hyper-masculin du sport professionnel à l’âge de 13 ans puisse expier un jugement terrible ?

Bon Dieu, je l’espère.

J’espère qu’à 46 ans, il n’est plus la même personne qu’il y a 11 ans et que ces commentaires stupides et bouffons ne reflètent plus son point de vue sur les femmes. Qu’il n’est pas aussi sexiste que ces tweets le prétendent.

Mais voilà : nous ne savons pas. Nous ne pouvions pas le savoir.

La personne qui porte ce jugement de moralité en notre nom a elle-même échoué à plusieurs reprises en matière de protection des femmes.

Il est possible pour une personne d’apprendre de ses erreurs.

Malheureusement, il ne semble pas que Paulson l’ait fait.

